2026馬年生肖運程龍震天｜屬兔貴人運強助逢凶化吉，「天喜」感情運順利同時小心「咸池」霧水情緣

龍震天2026馬年生肖運程屬兔篇｜今年肖兔朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！兔年生人今年吉星相照，運勢强勁，今年將會是你大豐收的一年。吉星重重，代表著你今年可以大展拳腳，每事只要親力親為，都會有不錯的效果。今年貴人運强，所以今年你有很多人會幫助你；財運方面，今年賺錢得心應手，如果在去年轉工者今年會更加得到很好的發揮，容易受到上司賞識及升職。

感情方面，今年的感情運非常順利，有「天喜」星的幫助，今年在感情上會有突破。已婚者可望在今年生子，未婚已有穏定對象者，今年可以計劃結婚，再且今年「雙春兼閠月」，是結婚的好年頭；此外，未有對象者也可以在今年主動出擊，成功機會很大；不過同一時間，今年有「咸池」星值年，所以小心得爛桃花，因為「咸池」星為霧水情緣，主沒有結果的愛情；在這方面要特別小心，尤其在一開始時交往可能表面上很好，但要深入了解對方的背景才可以進一步發展，別太心急。

龍震天2026屬兔留意重點

一動不宜一靜

小心留意健康

小心留意是非

防範身邊小人

不宜轉工

整體運勢：★★★★

感情運勢：★★★★★

財運運勢：★★★★

事業運勢：★★★★

健康運勢：★★★

是非運勢：★★

龍震天2026屬兔吉凶星詳解

今年吉星有：

「天德」：代表得到貴人的幫助。

「福星」：貴人運強，處處都會有人樂意幫助你，逢凶化吉。

「天喜」：桃花運强，今年可望在感情上有重大突破。

煞星有：

「捲舌」：口舌是非遭人話柄。

「絞煞」：代表每事都會受到制肘，但影響不大。

「咸池」：霧水桃花，主沒有結果的姻緣，對新相識的對象要多了解。

龍震天2026屬兔運程

事業運

今年事業運甚佳，有任何重大想法也可以在今年實行。好好把握今年的機會，今年會是你突破的一年，轉工，創業皆宜，即使留在原地，也容易受到上司賞識而升職，只是留意和同事之間的關係即可。

財運

今年財運非常之好，可以買樓投資股票，即使本身沒有投資習慣，也可以買基本以保本生利。工作方面容易得財，助力甚强，身邊會有很多朋友幫助你，給你事業上或賺錢的機會。投資方面，今年可以進取一點，股票買樓樣樣皆宜。此外，如果今年有重大計劃如買樓，也可以在今年內付諸實行。

感情運

今年正偏桃花星齊來，桃花運强之餘也要小心霧水桃花。開始時只要帶眼識人，運勢自然穏定；正計劃結婚者今年可以實行，雙春兼閠月是好時年；已婚者也可以計劃在今年生小朋友。

是非

今年是非多，要小心處理。不過也無碍財運的發展。對於一些突如其來的友善要小心提防，有可能是背後對你不利也不一定，要帶眼識人。

健康運

健康運受到「絞煞」星所影響，今年容易有小毛病出現，不過沒有太大問題。

龍震天2026屬兔增運錦囊

今年為得財年全攻型，建議以增財為主，所以在全屋正財位（即正東方）放置八粒啡色石頭在一杯水內，也在全屋橫財位（即正北方）放置六粒白色石頭在一杯水內。

想更了解更多2026馬年生肖運程？立即觀看龍震天師傅完整完整影片分析，亦可到龍師傅的官方網站看更多關於馬年生肖運勢資料，祝各位2026馬年行大運！

龍震天師傅官方網站按此

龍震天師傅

