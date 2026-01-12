龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
2026馬年生肖運程龍震天｜屬牛事業男貴人運強有助力，財運平穩別過度投機
龍震天2026馬年生肖運程屬牛篇｜今年肖牛朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！屬牛的你，在馬年可以說是非常平均的一年。比上不足，比下有餘，只要能夠收拾心情，專心工作，不作他想，今年運勢可以說是非常順利。如果不切實際，作無謂花費及有很多想法，心急想在今年付諸實行的話，運勢就會下降。
整體運勢中等，代表你今年切實工作，今年變化不大；如果是以穏定收入為主的朋友，今年不貪心可以說是豐收的一年。今年有貴人星，所以容易受到上司賞識，有機會升職；投資方面，今年如果有需要例如結婚買樓，絕對可以；不過不建議過度投資或投機，炒賣行動今年宜停止。
健康方面，今年非常健康，不過也要留意小毛病例如流行性疾病。感情方面，今年感情穏定，已有對象者感情生活愉快，未有對象者今年則要努力；今年因為沒有桃花星，所以結識異性緣一般，但也不是全無機會。
龍震天師傅2026馬年運程大全
龍震天2026屬牛留意重點
整體運勢異常平穏，年頭至年尾都變化不大
留守原有工作會漸漸向上
上司緣佳，今年整體助力有所提升
小量是非，只要稍加留意即可
健康方面，容易有小毛病出現
整體運勢：★★★
感情運勢：★★★
財運運勢：★★★
事業運勢：★★★
健康運勢：★★★
是非運勢：★★★
龍震天2026屬牛吉凶星詳解
今年吉星有：
「紫微」：代表貴人運強，容易受到上司或長輩提拔。
煞星有：
「天厄」：謀事不遂，轉工前要三思。
「暴敗」：事情容易有突如其來的變化，只要謹慎行事，不作過度投資，情況不會嚴重。
「天煞」：主破財，健康不佳，情緒不安寜，精神不易集中，所以今年應多控制脾氣，閒時找一些可以陶治性情的東西學習如鋼琴，書法，畫畫等等。
龍震天2026屬牛運程
事業運
今年事業運平穩。只要每事三思而後行，不轉工，留在原有職位及公司繼續工作，今年會有不錯的運勢；在工作之中多找男性同事幫手，因為今年男貴人運強，特別留意男性長輩的助力，他們對你今年的事業運起著決定性的幫助；如果是男上司更佳。
財運
整體無大變化及穏定。投資適宜，但要找一些比較穏健的投資項目以及切合自己實際需要；買樓適宜，但切忌炒樓。整體財運今年穩步上揚，投資基金尤其適合。
感情運
今年感情運順利，已婚或已有固定對象者感情生活俱佳，而未有對象者今年則要加把勁，因為今年沒有桃花星值年，所以非靠後天努力不可。
是非
今年是非不多，無需留意亦無需特別化解。
健康運
今年健康運平穩，只需留意流行性疾病即可，無需特別化解。
龍震天2026屬牛增運錦囊
今年著重提升個人事業運及桃花運。事業運方面，在流年正財位（即正東方）放置八粒啡色石頭在一杯水內以增强正財運；桃花及人緣運方面，今年在流年桃花位（即正中間）放置十一粒黑色石頭在一杯水內即可提升桃花運及人緣運；尤以從事銷售工作的朋友更要留意。
想更了解更多2026馬年生肖運程？立即觀看龍震天師傅完整完整影片分析，亦可到龍師傅的官方網站看更多關於馬年生肖運勢資料，祝各位2026馬年行大運！
