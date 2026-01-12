2026馬年生肖運程龍震天｜屬狗助力強宜與人建立良好關係，兩吉星幫助逢凶化吉

龍震天2026馬年生肖運程屬狗篇｜今年肖狗朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！狗年生人吉凶參半，每事到最後都能夠逢凶化吉。今年助力星值年，助力甚强，所以今年在工作上人際關係對你非常重要。多把握機會找身邊同事，朋友幫忙，你的運勢將會倍增，而且今年有逢凶化吉星，每事到最後都會安然渡過；健康方面，今年整體抵抗力比較弱，要多小心身體，尤是老人家及有長期病患者更要留意。

感情方面，今年感情運一般，只能言穏定，未有太大突破。如果要在感情運上有突破者就要後天加把勁；另外，今年容易發白日夢，一動不如一靜，有甚麼重大事情最好留意過了今年再說。

新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處

（Getty Images）

龍震天2026屬狗留意重點

助力特强

容易有是非

桃花一般

每事都能逢凶化吉

想法容易流於空洞

整體運勢：★★★

感情運勢：★★★

財運運勢：★★★

事業運勢：★★★

健康運勢：★★

是非運勢：★★★★

龍震天2026屬狗吉凶星詳解

今年吉星有：

「三台」：助力之星，代表助力甚强，多留意身邊同事，朋友，努力在今年和他們建立良好關係，對你今年的運程有著決定性作用。

「天解」，「地解」：這兩顆星是命運的解藥，代表每事到最後都能逢凶化吉。

「華蓋」：思想上今年有進步，想東西多了，不過要留意想法有時未免空洞，有甚麼重大計劃最好留待過了今年再說。

煞星有：

「官符」：留意是非，今年是非運增加，需要用風水化解。

「五鬼」：今年健康容易出問題，整體扺抗力下降，要小心身體，注意飲食，多做運動。

「披頭」：主孝服，留意家中老人家健康，不過影響甚微。

龍震天2026屬狗運程

事業運

事業上要多找外來助力，多和同事打好關係，今年有很多事情都需要別人幫忙才可以成事。如想轉工者，也要找朋友介紹好過自己看報紙或網站見工。在工作上要留意是非，做每個決定都要先想後來才付諸行動。

財運

今年財運平穏，只是得財運程有時候會有是非或受別人惡意攻擊，要小心處理；重大投資項目留待過了今年再說。

感情運

感情方面今年比較平淡。已婚或已有固定對象者今年感情可望穏定，未有對象者今年則要加把勁。

是非

今年要著重留意。平日要慎言，有甚麼想法也要想清楚才說。

健康運

今年健康運一般，整體扺抗力下降，所以要特別注意；尤其老人家及長期病患者更要留意健康。

龍震天2026屬狗增運錦囊

今年主力要化解是非運以及增强健康。在家人是非位（正西方）放置紫色物件如地氈，掛畫用以化解；以及在家中小病位及大病位（西北方及正南方）各放置五個銅錢以增强健康運。

想更了解更多2026馬年生肖運程？立即觀看龍震天師傅完整完整影片分析，亦可到龍師傅的官方網站看更多關於馬年生肖運勢資料，祝各位2026馬年行大運！

龍震天師傅官方網站按此

龍震天師傅

