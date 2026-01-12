2026馬年生肖運程龍震天｜屬猴「驛馬」吉星多往外走運勢會向好，落手落腳多勞多得的一年

龍震天2026馬年生肖運程屬猴篇｜今年肖猴朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！肖猴的朋友今年吉星只有「驛馬」，代表往外走運勢會向好，所以做事不要怕落手落腳，今年是多勞多得的一年。

今年每事都要靠自己，是穏守突擊的一年； 靠佣金為主的工作如銷售會好，做生意的朋友今年不宜過度擴張，每事都量入為出，多出外打好關係會比較好。

今年助力一般，所以在今年心態積極一點會有實際的幫助；感情方面，今年未有太强的桃花，而且有「孤辰」星影響，所以想在感情運上有所突破就要加把勁；已有對象者則感情穏定。

廣告 廣告

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

龍震天師傅2026馬年運程大全

屬馬按此｜屬羊按此｜屬猴按此｜屬雞按此

屬狗按此｜屬豬按此｜屬鼠按此｜屬牛按此

屬虎按此｜屬兔按此｜屬龍按此｜屬蛇按此

（Getty Images）

龍震天2026屬猴留意重點

助力一般，每事都靠自己

往外走運勢會有明顯改變向好

財運穏定，但不宜重大投資或投機

整體運勢：★★

感情運勢：★★★

財運運勢：★★★

事業運勢：★★

健康運勢：★★★★

是非運勢：★★★

龍震天2026屬猴吉凶星詳解

今年吉星有：

「驛馬」，代表在外會得財，尤其適合靠佣金為主或見客的工作。

煞星有：

「孤辰」，代表每事都要靠自已；「喪門」，留意家中長輩健康，家中如有老人家有長期病患也需要留意。

龍震天2026屬猴運程

事業運

今年在事業上如果能夠靠自已，整體工作沒有太大問題。工作獨立者如創業者，一個人開舖頭，又或者工作性質獨立如電腦，會計行業會比較好；如果要整個團隊工作則留意容易因為言語關係有是非。

財運

財運今年穏定。不宜作過度投資，穏定投資如基金，定期儲蓄則沒有問題。橫財運一般，以新曆七月之後為佳。

感情運

今年桃花不算太强，未有對象者要加把勁。已有對象者整體感情穏定，未有重大變化；不過要留意可能溝通會比較少，要靠後天留意加强。

是非

今年是非運一般，未算是太過嚴重，只需要稍加留意即可。

健康運

健康運今年平穏向好，只需要留意小毛病即可，其它的都沒有問題。

龍震天2026屬猴增運錦囊

今年著重人緣運及正財運。要加强人緣運，可以在流年桃花位（正中間）放置十一粒黑色石頭在一杯水內，用以加强人緣以及桃花；另外也要加强正財運的運勢，我們可以在正財位（即正東方）放置八粒啡色石頭在一杯水內，用以加强正財運。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

想更了解更多2026馬年生肖運程？立即觀看龍震天師傅完整完整影片分析，亦可到龍師傅的官方網站看更多關於馬年生肖運勢資料，祝各位2026馬年行大運！

龍震天師傅官方網站按此

龍震天師傅

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping