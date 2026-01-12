2026馬年生肖運程龍震天｜屬羊有「扳鞍」吉星事業有升職加人工可能、財運沒有破財星容易聚財

龍震天2026馬年生肖運程屬羊篇｜今年肖羊朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！肖羊的朋友在經過去年之後，今年運勢雖然未去到最好的時候，但比起上年已經提升了不少，尤以事業方面更為明顯；今年絕對有升職加人工之可能。

今年有吉星相助，所以整體運勢會有突破。無論男女，今年行男貴人運，所以男性上司，男性同事，男性下屬，男性朋友今年都會對你很有幫助。

而且今年和太歲相合，分數提升不少；如果今年有重大計劃如創業，轉工，買樓等等，今年都可以積極計劃實行。不過同一時間也要留意計劃的可行性，因為今年有發白日夢星，所以有時候感性的羊仔羊女會想到一些不切實際的計劃。

廣告 廣告

感情方面，今年的感情運平穏，不過桃花不强，未有對象者要加把勁。

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

龍震天師傅2026馬年運程大全

屬馬按此｜屬羊按此｜屬猴按此｜屬雞按此

屬狗按此｜屬豬按此｜屬鼠按此｜屬牛按此

屬虎按此｜屬兔按此｜屬龍按此｜屬蛇按此

（Getty Images）

龍震天2026屬羊留意重點

運勢比往年好很多

男性貴人運强

想法容易流於空洞

小心一些埋藏已久的事情又再爆發

整體運勢：★★★★

感情運勢：★★★

財運運勢：★★★★

事業運勢：★★★★

健康運勢：★★★★

是非運勢：★★

龍震天2026屬羊吉凶星詳解

今年吉星有：

今年肖羊的朋友吉星有「太陽」，代表男性貴人運極强，今年要多加留意身邊的男性，他們會對你的助力很大；「歲合」，和太歲相合，運勢提升百分之四十以上；「扳鞍」，容易升職加人工，今年要好好把握。

煞星有：

「晦氣」，一些埋藏以久的事情容易死灰復燃，例如舊愛突然間去你想再和你一起，很久沒有找你的朋友突然間找你借錢等等；「天空」，計劃的事情未必能夠切實執行，最後淪為空談。

龍震天2026屬羊運程

事業運

事業方面，今年是突破之年。有機會升職加人工之餘，也可以考慮做重大改變如轉工，創業，買樓等等；投資運更是勢如破竹，一浪接一浪（當然同時也要審視客觀經濟情況）；只是在轉變或有重大計劃前要具體想清楚，因為有機會流於空泛。

財運

今年財運有突破，尤以投資運更為突出，正財可入，橫財更佳；工作之中不妨進取一點，地位會有所提升及有實際金錢收益；今年如果在財運上有所突破，建議實行儲錢計劃，因為今年沒有破財星，所以容易聚財。

感情運

今年感情運平穏，已婚或已有對象者平穏，只需要留意有時會有口角，繼而吵架，留意多加忍讓及看開一點就可以，吵架多因小事而起，所以沒有必要和伴侶鬧翻。未有對象者今年桃花運一般，所以未易有新對象，可以利用後天努力加強感情運，找到新對象。

是非

今年沒有是非星，無重大是非，只需要好像平日一樣，稍為留意一下言行即可。

健康運

今年健康運非常好，只需要留意一些小毛病如傷風、感冒、發燒即可，其它的沒有太大問題。

龍震天2026屬羊增運錦囊

今年著力加强正財運及橫財運，投資運。可以在全屋的正財位（正東方）放置八粒啡色石頭在一杯水內，以及在全屋橫財位（正北方）放置六粒白色石頭在一杯水內，當能確保今年正橫財運順利；再加上行動配合，無往而不利。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

想更了解更多2026馬年生肖運程？立即觀看龍震天師傅完整完整影片分析，亦可到龍師傅的官方網站看更多關於馬年生肖運勢資料，祝各位2026馬年行大運！

龍震天師傅官方網站按此

龍震天師傅

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping