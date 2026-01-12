2026馬年生肖運程龍震天｜屬虎財運感情穩定一動不宜一靜，小心是非宜慎言

龍震天2026馬年生肖運程屬虎篇｜今年肖虎朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！肖虎的人今年宜靜不宜動。因為今年吉星全無，猶幸今年煞星不強，所以今年的運勢是中等格局。

今年主要留意兩方面的事情：健康及是非。健康方面，今年以小毛病為主，而工作方面則以守為攻，留守在原有公司會比較好；財運方面，今年不宜有重大投資，現有投資組合則建議多變現金，待下半年才入市會比較好。

今年的是非比較多，不要太和別人斤斤計較，說話包裝一點，小心一點，慎言就會好；感情方面則較為平穏，已有固定對象者今年可望感情穏定，未有對象者則今年主動一點會有機會有好姻緣。

龍震天師傅2026馬年運程大全

（Getty Images）

龍震天2026屬虎留意重點

一動不宜一靜

小心留意健康

小心留意是非

防範身邊小人

不宜轉工

整體運勢：★★

感情運勢：★★★

財運運勢：★★★

事業運勢：★★

健康運勢：★★

是非運勢：★★★★

龍震天2026屬虎吉凶星詳解

今年吉星有：

無

煞星有：

「飛廉」：口舌疾病之星，要特別留意健康及是非。

「白虎」：主疾病，所以今年要特別留意健康。

「地煞」：容易遭受小人陷害。

龍震天2026屬虎運程

事業運

事業運大致順利。只要留守在原有的公司之中會有比較穏定的運勢。今年要特別留意同事之間的關係，如果在今年人事關係處理得好，馬運運程就會平穏。工作上，有時會有一些小問題纏繞，只要用心及花時間處理，問題不大。

財運

財運平穏。只要做穏定工作，不過渡投資的話，今年可望財運順利；不宜過度投機，今年不是有重大投資如買樓的好時機；如真要作重大入市或買樓決定的話，下半年會比較好。

感情運

感情非常穏定。有固定對象者只會為一些小事而爭吵而已，情況不太嚴重；未有對象者如果今年能夠發力，主動把握機會，有機會在今年感情運有所突破。

是非

今年受到「地煞」及「白虎」星所影響，所以今年的是非比較多，只要能夠慎言，對事情小心處理，是非當能避免及安然渡過。

健康運

今年健康運普通，要多注意身體，尤以老人家及慢性病患者更需留意。

龍震天2026屬虎增運錦囊

今年主力要避免是非運及加强健康運。在家中是非位（即正西方）放置紫色物件如掛畫，地氈等，再在今年小病位及大病位（即西北方及正南方）各放置五個銅錢用以加强健康運。

