2026馬年生肖運程龍震天｜屬蛇不停求變對運勢有著幫助，容易有是非留意人際

龍震天2026馬年生肖運程屬蛇篇｜今年肖蛇朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！屬蛇的你經歷過去年犯太歲之後，今年運勢開始轉好，但未去到最好的時候，因為今年沒有太多吉星相助。工作方面，今年本來工作運不錯，因為有「陌越」星幫助，代表今年容易有轉變，不過由於沒有其它吉星配合，所以可能是工作責任重了，但未必加很多人工。話說回來，有轉變也是好事，代表有新嘗試，如果今年抱著開放的心態，每事都不怕蝕底，過了今年運勢就會向好。

屬蛇的你，整體上今年要留意兩個問題：健康及是非。健康方面，今年受「病符」星影響，代表容易生病，所以當身體出現問題時，應及早就醫，這樣整體健康運就會提升；是非方面，今年受到「天官符」星所影響，所以容易會有是非，要留意人緣運，以及同事之間的相處關係。

龍震天師傅2026馬年運程大全

龍震天2026屬蛇留意重點

今年要不停求變，對你的運勢有著關鍵的幫助

是非重，要化解及留意言行

健康運一般，著重留意

容易有心事，建議每事都要看開一點，切忌城府太深

整體運勢：★★★

感情運勢：★★

財運運勢：★★★

事業運勢：★★★

健康運勢：★★★

是非運勢：★★★★

龍震天2026屬蛇吉凶星詳解

今年吉星有：

「陌越」：代表轉變，今年轉變對你有利，如轉工，轉職，轉部門，創業。

煞星有：

「天官符」：是非比較嚴重，今年要小心言行。

「的煞」：影響甚微，不用理會。

「病符」：健康容易出現問題，要小心留意及處理。

「亡神」：想法甚多以及複雜，容易有城府之心，情緒因此而容易受到影響。

龍震天2026屬蛇運程

事業運

事業上今年尋求轉變比較好，轉工，轉部門也可以，即使留守在原有職位也會在工作上有轉變；只要主動求變，過了今年運勢就會轉好，今年轉變可以讓你運勢向好。

財運

財運平穏。今年如果不受是非及健康影響，財運屬中或中上。投資適宜，可以試著買一些以前沒有買過的股票，例如一直買銀行股，今年可以轉買地產股。未買樓者適宜在今年買樓，這也是轉變之一。不宜投機，靠固定收入為主的工作則沒有太大影響，靠佣金為主的工作如銷售人員，可以在今年試著主動求變，例如改變客路，改變產品等等，可能有新的機會。

感情運

感情運一般，和伴侶容易吵架，建議多加忍讓；未有對象者今年未容易找到新對象，唯有多主動出外尋找機會，才可改變桃花運勢。

是非

是非在今年比較嚴重，宜多加留意及需要化解。

健康運

健康運在今年只是一般，要多留意飲食及多運動。

龍震天2026屬蛇增運錦囊

今年主力要留意化解是非以及增强健康運。在是非運方面，可以在今年是非位（即正西方）放置紫色物件如地氈，掛畫化解；在健康運方面，可以在流年小病位及大病位（即西北方及正南方）各放置五個銅錢用以增强健康運。

龍震天師傅

