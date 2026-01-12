2026馬年生肖運程龍震天｜屬豬貴人運強多留意身邊朋友同事，事業留守原地會不錯

龍震天2026馬年生肖運程屬豬篇｜今年肖豬朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！豬年生人今年運勢平均，如能留守在原地，今年你的事業運將會不錯。今年貴人運强，多留意身邊朋友，同事，他們在今年對你的助力會很大；財運方面，今年財運平穏，正財收入將會很好，不過要留意會有小破財情況出現，所以建議今年最少有兩次「主動破財」化解，如有心頭好例如電子產品，電腦，傢俱，又或者家裏需要裝修者，今年可以主動計劃，以避免被動失財。

健康運今年認真一般，整體扺抗力轉弱，所以今年一定要注意飲食，多做運動，三十歲以上者今年可以做一個基本的身體檢查。

感情方面，今年感情運平穏，女性桃花運今年較强，所以今年可以把握時機結識新異性。已有對象感情穏定或已婚者今年感情運順利，未有對象者如果行動積極，也可望在今年找到新對象。

龍震天師傅2026馬年運程大全

（Getty Images）

龍震天2026屬豬留意重點

今年貴人星相助，貴人運强

注意健康

有小破財情況出現

整體運勢：★★★

感情運勢：★★★

財運運勢：★★★

事業運勢：★★★

健康運勢：★★

是非運勢：★★

龍震天2026屬豬吉凶星詳解

今年吉星有：

「月德」，代表貴人運強及助力大，所以不妨利用身邊朋友或同事的幫助，令自己工作運增強。

煞星有：

「小耗」，有小破財情況出現，如果家中需要裝修，又或者要添置或更換傢俱，可以在今年實行，主動破財以避煞。

「死符」，今年健康容易有問題，但無大礙。

「劫煞」，容易被人奪其所好。

龍震天2026屬豬運程

事業運

今年工作運順利，每事都能如願，同事之間相處很好；留意今年助力很强，所以多和同事建立關係，就能夠對工作上有所幫助；長輩緣尤佳，所以今年容易受到上司提拔，在工作方面幫助自己。

財運

財運穏定，除了要留意小破財情況之外，今年正橫財都不錯。正所謂賺得來花得去，今年專注於賺錢，即使有小破財也沒有問題，只需要買自己實用的東西就可以，切忌過度投機及賭博。

感情運

感情方面中上，穏定感情者感情上沒有太大問題出現。如沒有對象則要積極一點，後天的努力可望將局面改變。

是非

今年是非不多，無需特別注意。

健康運

今年要留意健康，尤其是老人家及長期病患者更需要留意，不過無太大問題。

龍震天2026屬豬增運錦囊

在正財位（即正東方）放置八粒啡色石頭在一杯水內以增强正財運；此外在流年小病位及大病位（即西北方及正南方）各放置五個銅錢用以增强健康運，確保馬年健康順利。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

想更了解更多2026馬年生肖運程？立即觀看龍震天師傅完整完整影片分析，亦可到龍師傅的官方網站看更多關於馬年生肖運勢資料，祝各位2026馬年行大運！

龍震天師傅

