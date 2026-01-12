2026馬年生肖運程龍震天｜屬雞財運事業順風順水，「紅鸞」吉星人緣旺桃花得心應手

龍震天2026馬年生肖運程屬雞篇｜今年肖雞朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！屬雞的你，延續去年的好運之後，今年繼續好運。在馬年之中，今年吉星拱照，尤以女貴人助力更為明顯；再加上今年桃花星值年，預期今年在愛情上可以有所突破，已婚者今年婚姻美滿，未婚者則可以計劃在今年之內結婚，想生小朋友者也可以在今年好好計劃，未有對象者可以在今年找到新對象，尤是1981年雞年生人機會更大。

事業方面，今年是事業上收成的一年，有任何重大計劃也可以在今年付諸實行。轉工，創業，買樓，投資也可以在今年具體執行；即使留在原有公司工作，也可以有很好的回報。

龍震天師傅2026馬年運程大全

龍震天2026屬雞留意重點

運勢比去年有過之而無不及。之前所計劃的，今年可以付諸實行

財運甚佳，有關投資方面的事情今年可以放心做

實行過程之中可能稍有阻滯，但最終都能安然渡過

女性貴人特强，今年可以因為女上司，女同事，女性下屬而幫助自己工作及財運

健康運穏定

整體運勢：★★★★

感情運勢：★★★★★

財運運勢：★★★★

事業運勢：★★★★

健康運勢：★★★

是非運勢：★★

龍震天2026屬雞吉凶星詳解

今年吉星有：

「太陰」：為女性貴人之星，代表今年女性助力甚强，無論男女，都要留意身邊女性朋友，女上司，女同事，女下屬，女性長輩。

「紅鸞」：為正桃花星。未婚者可望在今年拉埋天窗，未有對象者可望在今年找到情投意合的對象，計劃生小朋友者也可以切實執行；此外，「紅鸞」星也代表人緣運，代表今年你的人緣運甚佳。

煞星有：

「貫索」：事情容易有阻滯，有時候過程未必很順利，但最後都能夠安然渡過。

「卒暴」：小心事情突如其來之變化，健康也要留意，平日有做身體檢查即可；不過今年吉星拱照，最終都不會有問題。

「勾神」：情緒有時候容易會受到影響，問題不大。

龍震天2026屬雞運程

事業運

事業今年是得心應手的一年，如有轉工想法今年可以轉工；即使留在原有公司工作也非常順利。

財運

今年是順風順水的一年，如有重大計劃及投資項目今年可以付諸實行，例如買樓；工作之中能得正財。

感情運

今年正桃花星值年，感情上可謂得心應手。未有對象者今年可望找到新對象，感情穏定未婚者今年是結婚的好時機。

是非

今年沒有太大的是非。

健康運

今年健康運甚佳，只需要平日做好身體檢查即可，只是要留意突如其來的疾病或小型意外，可以配戴玉龍化解。

龍震天2026屬雞增運錦囊

今年主力催谷桃花運以及正財運。要催旺桃花運，可以在桃花位（即正中間）放置十一粒黑色石頭在一杯水內；另外在全屋正財位（正東方）放置八粒啡色石頭在一杯水內以催旺正財運。

想更了解更多2026馬年生肖運程？立即觀看龍震天師傅完整完整影片分析，亦可到龍師傅的官方網站看更多關於馬年生肖運勢資料，祝各位2026馬年行大運！

龍震天師傅官方網站按此

龍震天師傅

