2026馬年生肖運程龍震天｜屬馬犯太歲卻有吉星拱照，職場求動不如求靜隨時有升職加人工機會

龍震天2026馬年生肖運程屬馬篇｜今年肖馬朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！今年肖馬的朋友吉凶參半，因為既犯太歲及刑太歲，但也有吉星拱照，所以只要多加留意，運勢自然會好。

今年是你求動不如求靜的一年。如果留守在原來工作，會有升職加人工之機會，只是當中過程可能會有點阻滯；如能在工作上保持正能量，每事都積極參予也不怕辛苦，水到自然渠成。

今年有風不可以駛盡悝，得饒人處且饒人，切忌到處節外生枝，到頭來煩惱的會是自己。

龍震天師傅2026馬年運程大全

龍震天2026屬馬留意重點

整體運勢平穏，今年不變為宜

在原有地方工作不轉工會有升職機會

財運甚佳，正財為主

感情小心有變

留意健康

整體運勢：★★★

感情運勢：★★

財運運勢：★★★

事業運勢：★★★★

健康運勢：★★★

是非運勢：★★★

龍震天2026屬馬吉凶星詳解

今年吉星有：

「金匱」，代表正財及事業運俱佳，做事無往而不利，有甚麼計劃都可以在今年付諸實行；

「將星」，易升職加人工，工作也很容易得到同事好感。

煞星有：

「劍鋒」，「伏屍」，特別要留意健康之問題，尤以金屬刀傷及血光之災，幸好不是太過嚴重，不日只要留意以及半年去捐一次血或洗牙即可化解；

「三刑」：代表今年刑太歲，每事都要小心。

「大煞」：今年有「大煞」，代表事情中間會有阻滯，但最後都能夠成功。

龍震天2026屬馬運程

事業運

今年如果留守在原有工作位置雖然有點阻滯，但亦能夠有升職加人工機會；正財星今年入位，所以在正財方面完全沒有問題，只是得財過程可能有點艱苦。

財運

今年財運極佳，投資易有回報以及在財運方面非常穏定，如果可以，今年不妨儲多一點金錢在投資股票上，會為你帶來可觀的回報；未買樓者今年宜買樓，今年買樓特別容易獲利；只是受犯太歲所影響，過程可能會有點問題，但最終都會能夠安然渡過；尤以準備置業朋友更可以留意買樓事情。

感情運

感情方面今年沒有桃花星，所以未有對象者要加把勁；已婚者則感情穏定，但有可能因為太平淡而有變化，在這方面要多加留意。

是非

今年是非一般，不算太過嚴重，小心處理即可。

健康運

今年健康運一般，留意小毛病；老人家及長期病患者需要留意。

龍震天2026屬馬增運錦囊

於今年正財位（正東方）放置八粒啡色石頭在一杯水內，於今年的小病位及大病位（即西北方及正南方）各放置五個銅錢以增强健康運。

想更了解更多2026馬年生肖運程？立即觀看龍震天師傅完整完整影片分析，亦可到龍師傅的官方網站看更多關於馬年生肖運勢資料，祝各位2026馬年行大運！

龍震天師傅官方網站按此

龍震天師傅

