2026馬年生肖運程龍震天｜屬鼠「沖太歲」做事易阻滯建議耐心處理、健康運無大礙小心飲食

龍震天2026馬年生肖運程屬鼠篇｜今年肖鼠朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！屬鼠的你，今年是備受考驗的一年，尤以財運及事業運更需留意。可幸的是，只要留意便有化解方法，而感情運，健康運都非常之好，也無是非，這是值得欣慰的；另外，今年有逢凶化吉星值年，代表每事都能逢凶化吉。

因為受到沖太歲的影響，所以今年做事容易有阻滯，建議耐心處理，每事總有出路，但找出路可能需要一些過程。一提的是，今年受到天哭星所影響，情緒容易出現變化，有些事情即使很普通都好，都會容易不開心，建議每事看開一點，運勢自然强；有些事情不能改變，我們可以改變的，是自己的心態。

如果可以的話，今年建議你多看書，又或者找東西去學習，這樣心靈上得到滿足，人自然開心。

（Getty Images）

龍震天2026屬鼠留意重點

所以今年一動不如一靜，事情以「不輸」為原則，人放開了，事情就會變順

情緒容易出現問題，切忌鑽牛角尖；有些事情總要發生，就讓它發生，坦誠面對

健康運及感情運俱佳，無需擔心

容易有大破財情況出現，特別要留意投資方面的問題，不宜投機，買樓也最好留意過了今年再看

整體運勢：★★

感情運勢：★★★

財運運勢：★★

事業運勢：★★

健康運勢：★★★★

是非運勢：★

龍震天2026屬鼠吉凶星詳解

今年吉星有：

「月空」：每事都能逢凶化吉。

煞星有：

「大耗」：容易有大破財情況出現。

「闌干」：做事容易受到阻礙。

「天哭」：情緒容易受到影響。

「災煞」：容易遭受災害及被人陷害，古語有云：「明槍易擋，暗箭難防」，所以要特別小心背後遭人惡意中傷。

龍震天2026屬鼠運程

事業運

工作運一般，今年在工作上容易受到阻滯，工作會較前忙碌；同事之間相處容易出現問題，可幸是今年是非不多，所以最多只是工作上有磨擦而已；如果工作很忙，一定要留意作息時間以及適當時候找娛樂平衡，因為今年情緒容易出現問題。

財運

財運備受考驗。因為今年運勢一般，再加上有大破財星，所以在錢銀方面一定要小心。基本投資可以，但重大投資如創業，投機，買樓等等則要三思；此外橫財運一般，只能量入為出，小注怡情。

感情運

感情方面今年運勢甚佳，已婚或已有對象者今年感情穏定，吵架甚少；未有對象者今年則要留意多參加社交活動以及興趣班，擴闊人脈網絡去增加機會。

是非

今年是非不多，無需特別擔心及化解。

健康運

今年健康運無大礙，只需要留意傷風或流行性感冒等小毛病即可，小心飲食，天氣冷時要多注意保暖。

龍震天2026屬鼠增運錦囊

在流年桃花位（即正中間）放十一粒黑色石頭在一杯水內增強桃花及人緣運；另外在流年正財位（即正東方）放置八粒啡色石頭在一杯水內增強正財運及事業運。

想更了解更多2026馬年生肖運程？立即觀看龍震天師傅完整完整影片分析，亦可到龍師傅的官方網站看更多關於馬年生肖運勢資料，祝各位2026馬年行大運！

龍震天師傅官方網站按此

龍震天師傅

