2026馬年生肖運程龍震天｜屬龍是非不多健康運佳，事業運平穩想轉工或創業前要三思

龍震天2026馬年生肖運程屬龍篇｜今年肖龍朋友運程如何？由龍震天師傅為各位分析運勢！屬龍的朋友今年在運勢上是整體平穏向上的一年，雖然在年中會比較反覆，但因為有極强的吉星相助，到最後運勢都能夠平穏。今年助力甚强，行貴人運，所以今年有很多事情都是身邊的人給你機會或幫助你去完成的。當然，自己也要出一分力，但不是大問題。因為屬龍的朋友本身就是積極之人，只要方向正確，今年無論在財運，事業運都會非常之好。

不過今年受到「浮沉」星所影響，所以工作運只能言穏定而已，絕對不會有大突破，所以想轉工，創業前要三思；轉工如果只是因為覺得很悶，想轉轉環境還可以，但如果想著在新公司有一番重大發展的話，則可能要過了馬年再說。

龍震天2026屬龍留意重點

今年運勢平均向上

是非不多，健康運佳

感情穏定

貴人運特强

工作浮沉，要穏守突擊

整體運勢：★★★★

感情運勢：★★★

財運運勢：★★★★

事業運勢：★★★★

健康運勢：★★★★

是非運勢：★★

龍震天2026屬龍吉凶星詳解

今年吉星有：

「解神」：解神就是一粒解藥，代表每事都會逢凶化吉。

「八座」：助力甚强，尤其留意平輩如朋友，同事之間的助力。

煞星有：

「浮沉」：事情浮浮沉沉，不要有太大想頭，平穏即可。

「寡宿」：代表有時候會感覺孤獨。

「月煞」：影響甚微，無需理會。

「豹尾」：影響甚微，無需理會。

「吊客」：小心家中長輩健康。

龍震天2026屬龍運程

事業運

事業方面平均向上，但未能有大突破，如果留守在現有工作則可以很穏定，今年事業無太大變化，只需要做好份內事情即可；如轉工或創業則要三思，因為今年轉變之後也還是差不多；助力星强，多留意同事或朋友，今年對你的工作會很有幫助。

財運

財運平穏。穏健投資適宜，今年不宜重大投資，買樓不宜，除非迫不得已例如結婚；工作上財運平穏，尤以每個月定期收入者。靠佣金為主的則要留意，可能要加倍勤力。

感情運

感情運穏定。已婚者或已有固定對象者感情生活愉快，未有對象者今年也可以把握機會 。雖然今年沒有桃花星，但整體星象不錯，只要主動一點有機會突破眼前的狀況。

是非

今年是非甚少，無需特別理會或化解。

健康運

今年健康運甚佳，無需特別理會或化解。

龍震天2026屬龍增運錦囊

今年主力在穏定性以及正財方面。要加强運勢穏定，可以在全屋破軍位（即西南方）放一杯水；正財方面，可以在全屋正財位（即正東方）放置八粒啡色石頭在一杯水內增强正財運。

想更了解更多2026馬年生肖運程？立即觀看龍震天師傅完整完整影片分析，亦可到龍師傅的官方網站看更多關於馬年生肖運勢資料，祝各位2026馬年行大運！

