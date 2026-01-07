2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬兔財運稱冠、桃花第二！3大貴人星逢凶化吉，一招化解口舌之爭

蘇民峰2026馬年生肖運程｜馬年對於屬兔的人來說，可謂是被好運推着向前走的年份，整體運勢無疑是十二生肖之首。在眾多吉星的拱照下，財運表現堪稱一枝獨秀，桃花運也處於高位，今年絕對比往年更加得心應手！

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！

即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：

寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）

熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）

平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）

圖片來源：Facebook@蘇民峰

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬兔財運排第一 桃花人緣同樣旺！

踏入2026馬年，屬兔人士除了在財運表現上名列前茅，人緣與桃花運亦穩居前列。這種組合本身已經難得，今年卻能形成互相推動的正向循環。流年財星的高照，讓正財與偏財皆有斬獲。

圖片來源：getty images

屬兔者所遇到的桃花屬於典型的正桃花類型，重點不在數量而是質素。所謂的正桃花是具備長遠發展潛力，能夠建立信任與共識的關係。對單身者而言，有開啟認真交往的契機；對已有伴侶或已婚者來說，則能改善外界對你的整體觀感，讓人更願意信任與合作。擁有良好的人際關係，更能進一步為事業創造更多可能性。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬兔吉星分析

今年屬兔人士有多顆吉星照拂，分別有「天德」、「福星」和「福德」。「天德」作為逢凶化吉的貴人星，擁有強大的轉化力量，能將難題轉化為有利的機遇。而「福星」與「福德」則是普通貴人星。無論生活還是工作時遇到瓶頸，總會有貴人扶持。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬兔凶星分析

凶星則有「卷舌」和「披麻」，「卷舌」象徵著口舌之爭，預示著容易發生面對面的爭吵衝突。然而，得益於強大的貴人運與桃花運，這些爭吵大多屬於小風波，不會造成嚴重後果，只要抱持「退一步海闊天空」的心態即可輕鬆化解。至於「披麻」星，則在今年需多加關注家中長輩的身體狀況，宜保持基本關心與定期進行身體檢查，整體風險仍屬可控範圍。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬兔寒命人宜捉緊新機遇

屬兔的寒命人由於恰逢行火運的第2年，如果你察覺到身邊出現了新的發展機遇，務必大膽嘗試，因為這正是你們大展拳腳的最佳時機。平命人與熱命人雖然目前可能處於運勢的調整期，但受惠於今年整體的財運年與桃花年紅利，依然會被看高一線。今年的收益雖未必會突飛猛進，但相比往年的停滯或倒退，已有顯著的回升與改善，依然是值得期待的一年。

圖片來源：劇照

如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年十二生肖運程完整影片

圖片來源：天地圖書

