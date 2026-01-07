2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬牛貴人運最強！「害太歲」也有兩大吉星強勢助攻，這月份出生易惹小是非

蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬牛人士今年處於「害太歲」的年份，這個所謂的「害」並不可怕，實際影響遠比想像中溫和，無需過度憂慮。相反，今年整體運勢貴人力量異常突出，是近年來貴人運勢最為強勁的一年！

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

屬馬按此｜屬羊按此｜屬猴按此｜屬雞按此

屬狗按此｜屬豬按此｜屬鼠按此｜屬牛按此

屬虎按此｜屬兔按此｜屬龍按此｜屬蛇按此

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！

即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：

寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）

熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）

平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）

圖片來源：Facebook@蘇民峰

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬牛人際關係易有小磨擦

屬牛今年太歲相穿以及太歲相害，這兩種太歲關係在命理上屬於影響相對溫和的類型，並不如沖太歲或刑太歲般劇烈。往往只代表生活中偶然有小波折，或是人際關係的輕微磨擦，基本上可以自然化解，甚至容易被忽略。對屬牛人士而言，不需要過度放在心上。

廣告 廣告

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬牛吉星分析

屬牛的吉星有「龍德」與「紫微」，屬於最有力的貴人星，象徵有人脈、權威與實際資源在背後支持。在職人士易獲得上司或老闆的青睞與提攜，工作表現容易被看見；從商或自僱人士則更容易吸引到優質客戶，他們不僅樂意將生意交給你，甚至會主動為你介紹新客源。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬牛凶星分析

屬牛今年的凶星有很多，包括「暴敗」、「天厄」、「六害」、「歲煞」、「天煞」與「吞陷」。雖然同時出現多顆名字聽起來較為兇險的星曜，但從實際作用來看，這些凶星的影響力並不集中，也缺乏放大效果。在吉星能量很強的情況下，這類凶星往往難以形成實質破壞，只要行事不過於冒進，風險自然可控。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬牛寒命人宜積極進取

屬牛的寒命人，今年幾乎可以忽略太歲相穿與相害的影響，行動力與判斷力相對穩定，適合積極推進計劃。相反，平命人與熱命人整體節奏會稍慢，加上人際關係偶有小是非，容易出現延遲情況，不宜心急。切記步步為營，避免捲入爭拗，反而更有利長線發展。

圖片來源：getty images

如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年十二生肖運程完整影片

圖片來源：天地圖書

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping