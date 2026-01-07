2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬狗「太歲三合」逢凶化吉！5大凶星齊聚，切記慎防官非纏身！

蘇民峰2026馬年生肖運程｜2026馬年對屬狗的人來說，整體運勢偏向平穩，無論在工作場合、人際關係，甚至在感情關係中，都較容易得到他人支持。然而，平穩並不等同毫無波瀾，相反可能正正因為生活順遂，而容易忽略不少細節上的風險！

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

屬馬按此｜屬羊按此｜屬猴按此｜屬雞按此

屬狗按此｜屬豬按此｜屬鼠按此｜屬牛按此

屬虎按此｜屬兔按此｜屬龍按此｜屬蛇按此

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！

即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：

寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）

熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）

平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）

圖片來源：Facebook@蘇民峰

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬狗以穩定為主

今年屬狗的運程屬於中上水平，由於太歲三合，人際關係明顯較為順暢，不論在職場或私人生活中，都較少無謂衝突。事情推進雖然並非極速，但勝在步伐穩健，不易出現大幅波動。財運與桃花運均處於中游位置，今年宜以穩守為主，避免過度比較，反而更有利長遠發展。

廣告 廣告

圖片來源：劇照

雖然人緣有所提升，但2026年並非屬狗的典型桃花年。單身人士結識新對象的機會相對有限，但並非全無可能。4月與10月被視為較有利的桃花月份，若能主動一點，仍有機會出現轉機。已有伴侶或已婚者，今年感情運勢平穩，沒有太多需要特別擔心的波折，適合專注經營日常關係，讓感情在穩定中深化。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬狗吉星分析

今年的吉星有「地解」和「三台」，「地解」的出現象徵遇事皆能化險為夷，即使出現阻礙，也較容易找到出口，減輕凶星帶來的壓力。「三台」則與地位、名聲及權力提升有關，對上班族而言，有助爭取晉升或被看見；對從商的人來說，有助品牌形象與影響力提升，能間接帶動生意。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬狗凶星分析

凶星則有「五鬼」、「飛符」，「官符」、「廉符」與「華蓋」，是今年凶星數量較多的生肖。「五鬼」代表小人與妒忌，往往來自能力或位置不及你的人，無需過度在意，保持距離即可。「飛符」、「官符」與「廉符」則代表突如其來的官非、是非、人是不和，提醒你需要特別留意規則與法律，無論是交通、文件、合約或日常規範，都不宜掉以輕心，避免因小失大。「華蓋」則容易令情緒偏向孤獨或封閉，需適時調整心態。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬狗秋冬出生佔優勢

屬狗的寒命人自2022年至2027年屬於整體上升周期，而2026年正是其中表現較佳的一年，特別適合嘗試新方向或接受新挑戰。即使是平命人、熱命人以及運勢相對偏弱的人，因太歲三合的關係，人緣帶來的助力亦能減慢下滑速度，使整體表現不至於失控。

圖片來源：getty images

如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年十二生肖運程完整影片

圖片來源：天地圖書

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping