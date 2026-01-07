2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬猴驛馬星動四處奔波！注意內心孤獨情緒，整體宜守不宜攻

蘇民峰2026馬年生肖運程｜2026年馬年對屬猴的人來說，將是平穩並暗藏轉機的階段。表面看似風平浪靜，實際則悄悄埋下重要伏線。若近年對生活方向感到迷惘，或在工作與個人選擇上反覆權衡，馬年所帶來的能量正好提供一次重新調整步伐的機會！

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

屬馬按此｜屬羊按此｜屬猴按此｜屬雞按此

屬狗按此｜屬豬按此｜屬鼠按此｜屬牛按此

屬虎按此｜屬兔按此｜屬龍按此｜屬蛇按此

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！

即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：

寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）

熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）

平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）

圖片來源：Facebook@蘇民峰

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬猴運勢平穩「不過不失」

屬猴在2026馬年的運勢屬於中性偏穩，既沒有特別突出的幸運加持，也未見明顯阻礙。這類年份往往容易被忽略，但實際上卻相當適合整理自身狀態，重新審視生活與工作的長遠方向。運氣不算起伏，代表凡事不宜急進，更不適合過度冒險，反而需要以穩定心態應對日常選擇。

廣告 廣告

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬猴吉星分析

屬猴吉星有「驛馬」，象徵流動、遷移與改變，因此今年特別容易出現外出機會，例如旅遊次數增加、工作需要頻繁走動，甚至考慮搬遷或轉換生活環境。這類變化本身並不帶強烈吉凶色彩，更像是一股推動你離開原地的力量。值得注意的是，驛馬並非直接帶來成功，而是提供「動起來」的契機。只要懂得在變動中保持彈性，反而有助拓闊人脈與眼界，為日後運勢累積經驗。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬猴凶星分析

凶星只有「孤辰」，「孤辰」並不代表實際上的孤立無援，而是反映心理層面的孤獨感。特別是經常被派往外地工作或是長時間獨自處理事務的人士，容易出現情緒低落或與人疏離的感受。這種狀態並非突如其來，而是慢慢累積而成，因此更需要主動調整心態，適時與身邊人保持聯繫，避免將壓力悶在心中。只要能正視內在情緒，便可大幅減低「孤辰」的影響。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬猴平命、熱命人宜守不宜攻

屬猴人士需留意自身出生月份所對應的運勢節奏，若屬於平命或熱命人，今年宜以守為主，不適合過度進取。這段時間更像是一個等待期，真正的運勢高峰需待至2028年秋季才能全面展開。相反，若為寒命人，則正踏入大火運的第二年，行動力反而顯得尤為重要。若在馬年已經選擇停滯不前，直到羊年便容易因節奏過慢而錯失時機。

圖片來源：getty images

如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年十二生肖運程完整影片

圖片來源：天地圖書

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping