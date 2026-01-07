2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊「太歲相合」吉星拱照地位急升！男性貴人強勢助攻，須提防晦氣星壞大事

蘇民峰2026馬年生肖運程｜對屬羊的人而言，2026年將是充滿機遇的一年。擺脫了去年的動盪不安，今年迎來了「太歲相合」，預示著無論是在職場還是感情上，都能擁有前所未有的穩定感！

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

屬馬按此｜屬羊按此｜屬猴按此｜屬雞按此

屬狗按此｜屬豬按此｜屬鼠按此｜屬牛按此

屬虎按此｜屬兔按此｜屬龍按此｜屬蛇按此

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！

即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：

寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）

熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）

平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）

圖片來源：Facebook@蘇民峰

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊太歲相合人緣好

踏入2025年，屬羊迎來太歲相合的年份，人際關係將有所改善。無論在職場還是日常社交，都較少出現正面衝突。許多事情即使進展不快，但往往能按部就班完成。

廣告 廣告

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊財運、桃花旺

屬羊在正財收入上相對穩定，偏財則需要配合時機與判斷力，並不適合過分進取。只要避免衝動決定，財務狀況大致可保持平衡。

桃花運方面，偏向質量型發展。已有伴侶者，關係較容易維持平穩狀態，單身者若願意仍有機會遇到合拍對象，但不宜急於求成。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊吉星分析

屬羊吉星有「太陽」、「歲合」與「扳鞍」，「太陽」星帶來明顯的男性貴人運，特別有利於職場發展、合作關係及資源引薦。「歲合」星的出現，象徵整體貴人運提升，容易在適當時候遇到願意扶持或提點你的人。至於「扳鞍」星，則與地位、角色轉變及責任提升有關，對有意爭取升職、轉換崗位或提升專業形象的人來說，是值得把握的機會。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊凶星分析

凶星則有「天空」和「晦氣」，「天空」星的影響意味著計劃容易因環境因素而出現落空情況。愈是過度規愈容易因現實變動而感到失落。因此，今年更適合採取見步行步的策略，保持彈性反而更安全。「晦氣」星則提醒屬羊之人，在競爭或合作中容易被人搶先一步，甚至出現已談妥的事情臨時取消的情況。所有重要事項，都不宜掉以輕心，跟進與確認將成為避免損失的關鍵。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊寒命人運勢更佳！

從命格角度分析，屬羊的寒命人在太歲相合的加持下，人緣與感情運表現相對突出，行動力亦有所提升，如主動出擊成功率亦較高。平命人與熱命人的2026年整體運勢則屬於溫和走勢，雖然未必大旺，但因太歲相合的關係，運勢下滑的速度明顯放緩，部分人甚至能在原本平淡的狀態中，看到細微而實在的進展。

圖片來源：getty images

如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年十二生肖運程完整影片

圖片來源：天地圖書

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping