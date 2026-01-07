天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊「太歲相合」吉星拱照地位急升！男性貴人強勢助攻，須提防晦氣星壞大事
蘇民峰2026馬年生肖運程｜對屬羊的人而言，2026年將是充滿機遇的一年。擺脫了去年的動盪不安，今年迎來了「太歲相合」，預示著無論是在職場還是感情上，都能擁有前所未有的穩定感！
蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！
即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：
寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）
熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）
平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊太歲相合人緣好
踏入2025年，屬羊迎來太歲相合的年份，人際關係將有所改善。無論在職場還是日常社交，都較少出現正面衝突。許多事情即使進展不快，但往往能按部就班完成。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊財運、桃花旺
屬羊在正財收入上相對穩定，偏財則需要配合時機與判斷力，並不適合過分進取。只要避免衝動決定，財務狀況大致可保持平衡。
桃花運方面，偏向質量型發展。已有伴侶者，關係較容易維持平穩狀態，單身者若願意仍有機會遇到合拍對象，但不宜急於求成。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊吉星分析
屬羊吉星有「太陽」、「歲合」與「扳鞍」，「太陽」星帶來明顯的男性貴人運，特別有利於職場發展、合作關係及資源引薦。「歲合」星的出現，象徵整體貴人運提升，容易在適當時候遇到願意扶持或提點你的人。至於「扳鞍」星，則與地位、角色轉變及責任提升有關，對有意爭取升職、轉換崗位或提升專業形象的人來說，是值得把握的機會。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊凶星分析
凶星則有「天空」和「晦氣」，「天空」星的影響意味著計劃容易因環境因素而出現落空情況。愈是過度規愈容易因現實變動而感到失落。因此，今年更適合採取見步行步的策略，保持彈性反而更安全。「晦氣」星則提醒屬羊之人，在競爭或合作中容易被人搶先一步，甚至出現已談妥的事情臨時取消的情況。所有重要事項，都不宜掉以輕心，跟進與確認將成為避免損失的關鍵。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬羊寒命人運勢更佳！
從命格角度分析，屬羊的寒命人在太歲相合的加持下，人緣與感情運表現相對突出，行動力亦有所提升，如主動出擊成功率亦較高。平命人與熱命人的2026年整體運勢則屬於溫和走勢，雖然未必大旺，但因太歲相合的關係，運勢下滑的速度明顯放緩，部分人甚至能在原本平淡的狀態中，看到細微而實在的進展。
如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
唐綺陽老師2026十二星座「命定開運色」！火象穿紅、水象穿黑，助你提升一整年氣場
踏入 2026 年，星相命理大師唐綺陽早前在台灣節目《女人我最大》公開十二星座的開運色彩密碼，為各位帶來最實用的開運指南。 2026 年星象變動頻繁，土星與海王星進入牡羊座，天王星轉入雙子座，整體能量偏向突破與創新。想在變動中站穩腳步，除了掌握運勢走向，把命定顏色穿上身更是提升運氣的重要元素之一！從日常穿搭到配飾選擇，都能成為大家的開運法寶。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【Yahoo Style 玄來愛情】外表漂亮但卻不停找到搵食男？｜九成男人不會告訴你的愛情真相｜
為何找的人總不對？看穿感情盲點，讓你姻緣從此順利。玄來愛情 ・ 21 小時前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 14 小時前
陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P
38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 20 小時前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 1 小時前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 1 天前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 19 小時前
超甜！金宇彬、申敏兒西班牙度蜜月 粉絲偶遇激動：本人超帥、氣質絕好
韓國演藝圈情侶金宇彬、申敏兒在2025年12月20日完婚後，近日被網友在西班牙特內里費島偶遇，疑似正在度蜜月。相關畫面曝光後，引起粉絲關注與討論。姊妹淘 ・ 18 小時前
54歲陳松伶「松松姐姐」下巴尖尖亮相萬千星輝頒獎禮！「美魔女」半年甩肉20kg，減肥靠3招變纖瘦體態
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，大家關注獎項花落誰家之餘，頒獎嘉賓亦見回不少熟悉面孔，當中有就來做演唱會的陳松伶與米雪同台做頒獎嘉賓。「松松姐姐」下巴尖尖狀態大勇亮相，原來她下了不少苦工減肥，分享在半年裡減走20kg，以熟齡體態保養逆齡外貌與身材，瞬間引發網友熱烈討論！松松姐姐公開「三招減肥大法」，將15分鐘核心訓練運動到飲食心法全攻略大公開！Yahoo Style HK ・ 1 天前
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
陳百祥帶足球隊藝人玩職業踢吸金 黃長興自爆酬金
陳百祥（叻哥）2024年離開香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊，並搵來馬國明、洪天明、謝天華、陳展鵬及吳卓羲等人加入Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地男女行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營驚動村民報警
近日有不少內地旅客「攻陷」西貢熱門露營地點，昨日(4日)更有遊客險在明渠邊露營過夜。事發於昨晚7時02分，警方接獲井欄樹村村民報案，指有兩人於西貢心朗村及井欄樹村附近一處明渠露營。 警方接報後到場，發現一名61歲男子及一名62歲女子，兩人皆持雙程證及自稱為行山人士，早前正在挑戰衛奕信徑，徒步至上址時因天色已晚及體am730 ・ 1 天前
日本出境稅懶人包｜日本2026年7月起徵收3倍出境稅！注意3類人可獲豁免
計劃今年暑假去日本旅遊的港人要留意了！日本政府早前宣佈將於2026年7月起大幅調高出境稅，由現時每人1,000日圓激增至3,000日圓，相等於原來的三倍！這項被稱為「國際觀光旅客稅」（俗稱出境稅）的徵費，無論是外國遊客還是日本國民，只要年滿2歲從日本離境都要繳付。隨著日圓匯率持續低企吸引大量遊客訪日，多個熱門景點出現嚴重人潮問題，日本政府希望透過提高出境稅來改善過度旅遊帶來的影響，同時為各項觀光設施升級籌集資金。Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
台慶頒獎禮︱詹天文「搶獎」嚇親林敏驄 得獎變頒獎？
【on.cc東網專訊】現年19歲嘅歌手詹天文（Windy）獻唱《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》在《萬千星輝頒獎典2025》中勇奪「最佳電視歌曲」殊榮，獲樂壇前輩林敏驄頒獎，點知年紀輕輕嘅Windy可能少見大場面，當下即緊張大師上身，竟於鏡頭前自東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 1 天前