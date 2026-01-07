2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬虎「太歲三合」人緣極佳、財運名列前茅！易遭人暗中中傷，皮膚腸胃或會出事

蘇民峰2026馬年生肖運程｜馬年對屬虎而言屬於「太歲三合」之年，是一個不算張揚卻暗藏機會的年份。相較前一年因太歲相刑而是非纏身，今年在運勢上已明顯回穩，整體環境不再受制，經濟狀況更有望迎來顯著改善！

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！

即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：

寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）

熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）

平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）

圖片來源：Facebook@蘇民峰

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬虎「太歲三合」加持 整體運勢回歸平穩

來到2026馬年，屬虎正式進入太歲三合的年份，意味著整體運勢較為平穩，人際互動不再充滿阻力。相比之前一年因相刑而引發的紛擾，今年外在環境已明顯改善，無論在工作或日常生活上，屬於可控的一年。

圖片來源：getty images

值得留意的是，由於去年刑太歲帶來的健康影響具有一定的延續性，特別是皮膚與腸胃方面的小毛病，極大機會在今年春季依然困擾著你。因此，在享受人緣好轉的同時，切勿忽視身體發出的警號，務必在春季悉心調理飲食與作息，待進入夏季之後，殘留的負面氣場便會逐漸消散。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬虎財運表現亮眼

在眾多運勢範疇中，2026年的財運尤為突出，整體排名高居第2位。這一年同樣被視為財運年，與屬兔人士財運運勢相近，即使沒有吉星助力，只要肯付出時間與勞力，收入仍有可觀進帳。重點在於親力親為，宜踏實累積財富。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬虎吉星分析

今年沒有明顯吉星出現，屬虎的人在馬年難以倚賴外人助力，凡事更需要靠自己主動爭取。成敗往往掌握在個人態度之中，願意積極行動的人，自然能走得較快，這一年的行動力比運氣更重要。值得注意的是，積極進取的同時，心態上要慢下來，避免野心過大，一切盡力即可。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬虎凶星分析

凶星則有「指背」，象徵背後被人議論或遭人暗中中傷。這類是非往往來得無聲無息，難以追溯源頭，只能以正面態度應對。凡事「行得正、企得正」，自然不怕流言蜚語，時間一久，真相自會浮現。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬虎寒命人可靠個人能力突圍

屬虎的寒命人即使缺乏吉星，也較容易憑個人能力突圍，上升速度相對明顯。相反，平命人與熱命人雖然同樣身處財運年，但更需要調整心態，行動要積極，期望卻不宜過高，懂進退反而更有利長遠發展。

圖片來源：getty images

如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年十二生肖運程完整影片

圖片來源：天地圖書

