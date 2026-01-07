2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬蛇「霧水咸池桃花年」旺人緣，升職加薪全靠這關鍵！

蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬蛇的朋友終於迎來了充滿轉機的2026馬年，受到「霧水咸池桃花」的影響，外界開始重新看見你的價值。工作上的阻力自然減輕，事業發展亦會隨之變得更為順利。

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！

即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：

寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）

熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）

平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬蛇「霧水咸池桃花年」有助事業發展！

屬蛇的人正式進入「霧水咸池桃花年」，這類桃花並非傳統意義上帶來轟烈愛情的星象，而是一種偏向人際關係的能量轉變。過往已認識的人，關係可能出現突然靠近或忽然疏離的情況，情感變化較為飄忽，難以長線規劃。相比起感情方面，霧水桃花對事業與工作的助力反而更加明顯，能夠提升他人對你的好感與評價，使合作過程較為順暢，亦有助減少無謂阻滯。

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬蛇易受情緒影響

雖然已經告別犯太歲年份，但其影響並不會在年初立即消失。對屬蛇的人來說，2026年農曆4月前後，仍然容易受到上一年的情緒餘震影響，偶爾出現悲觀或負面思想。真正完全擺脫這股壓力，需待至6月初。所幸這段影響非常輕微，只要能夠控制好情緒，隨着春季過後，心境會逐步回穩，整體狀態亦會明顯改善。

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬蛇吉星分析

屬蛇人士獲得吉星「陌越」加持，有助於地位提升。對上班族而言，升職機會大增；對做生意的人來說，行內的評價與信任度上升，有助建立好口碑，對事業有間接幫助。

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬蛇凶星分析

凶星有「亡神」、「天官符」與「病符」，「亡神」主失物，日常生活中較容易出現遺失銀包、鎖匙、手機或其他私人物件的情況。「天官符」是普通的是非星，在職場或社交場合中需謹言慎行，避免捲入無謂的口舌之爭。

至於「病符」預示著可能會有一些小病小痛，特別是夏天出生的屬蛇人士需特別關注皮膚與腸胃狀況，近年火氣偏旺，較容易引發不適。秋冬出生的人則影響較小，健康與是非問題並不大。

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬蛇心態決定高度

2026年的真正轉捩點，與是否成功擺脫上一年犯太歲的心態有關。若屬蛇的寒命人能在2025年後期已逐步走出情緒低谷，2026年便適合更積極部署。相反，平命人與熱命人若過去一年同時受犯太歲與行衰運影響，許多事情未必順利。進入2026年後雖有改善，但不宜過分進取，應視平穩為福氣，善用桃花年帶來的人緣改善，只要情緒穩定已算是一種進步。

如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年十二生肖運程完整影片

