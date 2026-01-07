2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬豬「太歲暗合」有隱藏貴人！財務、健康易有風險，宜自行破財擋災

蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬豬人士步入2026馬年，表面看似平穩，但實際上卻暗藏轉機。尤其在人際關係與職場上，好的事情不一定浮於表面發生，反而更容易在暗處中出現好機會。只要在新一年懂得取捨與自保，屬豬的人在馬年反而能在平穩中找到生機。

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！

即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：

寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）

熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）

平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬豬「太歲暗合」有隱藏貴人

太歲暗合並不代表運勢大旺，而是事情往往在不顯眼的地方推進。在職場上，真正掌握資源與話語權的人或會暗中留意你的表現，默默觀察你的能力與態度。這類貴人未必會即時出手相助，甚至表面上看似對你不特別欣賞。他們未必能即時帶來實質利益，但在關鍵時刻，往往能替你擋下一些不必要的麻煩。

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬豬吉星分析

今年吉星出現具保護性的「月德」，其最大特點在於削弱凶星帶來的衝擊。即使遇上不順，事情往往不至於失控，總能在最後關頭找到轉機。因此，今年更適合穩中求存，而非貿然行動。

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬豬凶星分析

雖然有吉星守護，但凶星有「劫煞」、「小秏」和「死符」。「劫煞」與「小秏」同時出現，即代表有「因朋友而破財」的風險。當涉及借貸、擔保或替人承擔責任時，更要保持理性。若礙於情面難以拒絕，也必須先做好心理準備，在短期內難以收回該筆金錢。

「小秏」亦象徵小額支出，既然破財在所難免，不如將被動的損失轉化為換取快樂的主動消費，只要在能力範圍內，都可視為應驗破財之象。至於健康方面，「死符」的影響相對溫和，多為小毛病或舊患復發，並不涉及重大疾病，只要保持原有的生活習慣即可，問題並不大。

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬豬寒命人更佔優勢

屬豬的平命人，今年運勢偏向平穩，缺乏明顯突破。而熱命人則宜守不宜攻，特別不適合冒險或作出高風險決定。相反，寒命人可大膽嘗試，特別是11月至翌年3月出生，屬寒命中的寒命者，整體運勢相對順暢，若把握時機，反而可在穩定中取得進展；8月至11月出生的寒命人，則屬於中等偏好的狀態，只要策略得宜，仍可適度進取，但切忌過於心急。

如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年十二生肖運程完整影片

圖片來源：天地圖書

