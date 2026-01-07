跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬雞紅鸞星動桃花運第一！感情升溫兼得女貴人扶持，「輕微犯太歲」要小心？
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬雞的朋友這一年將於感情、事業與人際關係上迎來突破，多方面條件同時配合，形成一種事事順勢而行的運勢。今年迎來紅鸞桃花星，象徵正桃花臨門，不僅意味著戀愛機會大增，更代表人際互動變得順暢，容易獲得同事或上司的好感與信任。
蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！
即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：
寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）
熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）
平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬雞紅鸞桃花旺 感情事業同步升溫
踏入2026馬年，屬雞的人迎來「紅鸞」桃花星，象徵正緣出現及人際關係的全面改善。這並非短暫的爛桃花，而是具備長遠發展潛力的正桃花，特別有利於建立穩定關係。單身者在社交場合中更容易遇到合眼緣、價值觀相近的對象。而已有伴侶者，則適合推進關係，例如談婚論嫁或為家庭作出新規劃。即使已婚多年，「紅鸞」星亦能改善外界對你的觀感，使相處與溝通變得更順利。
「紅鸞」帶來的不只是感情機會，屬雞的朋友在馬年容易給人留下好印象，合作關係較以往順暢，間接為事業發展提供助力。當人緣提升時，做事自然事半功倍，原本需要反覆溝通的事情，也較容易取得共識。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬雞輕微犯太歲？
2026馬年屬雞屬於「午酉相破」，屬輕微犯太歲，整體影響不大。火金交戰的格局下，較需要留意肺部、喉嚨、氣管及骨骼狀況，只要保持正常作息與基本保養，毋須過分擔心，也不必刻意化解。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬雞吉星分析
屬雞的吉星除了「紅鸞」外，同時亦有「太陰」，代表女性貴人運。若上司、合作夥伴或重要客戶為女性，往往更容易獲得支持與認同。有助於化解原本的阻滯，讓事情推進得更順利。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬雞凶星分析
屬雞的凶星只有「羊刃」，並無真正嚴重的凶星。需要留意的是「羊刃」星帶來的情緒波動，容易令人在壓力下脾氣較急，若未能自我調節，可能影響人際觀感。不過，由於「紅鸞」的力量遠勝「羊刃」，即使偶然有情緒起伏，外界對你的包容度仍然偏高，只要稍加克制，問題不大。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬雞3大命格運勢皆有提升
若為熱命人，整體運勢屬中等，但在馬年仍比過往有所提升。平命人則因桃花年關係，亦有機會在感情或人際方面取得突破。至於寒命人，馬年屬於較佳年份，面對新機會可主動把握，無需過度保守。
如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：
