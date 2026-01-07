跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！
蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析
2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！
即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：
寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）
熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）
平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲 手腳易損傷
2026年屬馬人士犯太歲，這項星象變化帶來的最直接影響，便是身體健康與情緒方面的潛在風險。筋骨手腳容易遭受損傷，蘇師傅建議在農曆5月及11月期間，可透過捐血或洗牙等方式來化解凶煞之氣，能降低意外受傷的機會。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬應注意情緒問題
今年容易出現心煩氣躁、判斷失準或情緒放大的情況，尤其在壓力環境下，更容易因一時情緒而作出錯誤決定。在不同年齡層中，影響亦有所差異。十二歲、三十六歲及四十八歲的屬馬人士，情緒問題相對明顯，容易出現低落、煩躁或對自我價值的懷疑；二十四歲則會遇到較多感情變化，感情來得快去得快，但屬於「一喜擋三災」之象，若完全沒有喜事，情緒反而更易下沉；六十歲屬馬者需特別留意身體狀況，尤其牙齒與面相變化，若出現異常，宜及早檢查。至於七十二歲及八十四歲，整體影響相對平穩。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬宜外遊散心
適度轉換環境有助平衡心境，屬馬人士可考慮外遊散心，特別是農曆5月，被視為較有助舒緩壓力的時間點。不過，方向選擇必須配合命格，否則容易出現反效果，甚至加重情緒波動。寒命人宜往東南方，熱命及平命人則適合前往西北方。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬吉星分析
今年吉星有「金匱」與「將星」，「金匱」有利財運累積，「將星」則有助權力與地位提升。對寒命人而言，這意味著上班族更容易獲得上司認可，升職機會相對提高；做生意的人則較容易見到實際回報。不過，這些優勢主要集中於秋冬出生的寒命人身上，其餘命格則需降低期望值。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬凶星分析
凶星則有「劍鋒」與「伏尸」，犯太歲之年兩顆凶星幾乎必然同行，代表意外受傷機率上升，尤其涉及筋骨、手腳或交通安全。開車人士需格外小心，避免因情緒不穩而分心。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬3大命格車輛顏色要慎選
平命與熱命人士宜選擇白、金、銀、黑、灰或藍色系；寒命人則適合青、綠、紅、橙或紫色。若車輛或常用物品顏色與命格相沖，便需在行動上更加謹慎，以免增加風險。
如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：
