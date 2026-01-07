2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠「沖太歲」這類人切忌轉工！大耗星入主易破財，這月份出生要守好荷包

蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬鼠人士今年「沖太歲」，象徵著遷移、外出以及生活環境的重大變遷。然而，這股變動的能量在不同命格的人身上會產生截然不同的影響，將步至兩極化的運勢走向！

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！

即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：

寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）

熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）

平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）

圖片來源：Facebook@蘇民峰

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠大好大壞兩極走向

踏入206年馬年，屬鼠的朋友首當其衝面臨「沖太歲」，意味著強烈的動盪與變化，往往伴隨著居住地遷移、職位變動或頻繁外出的跡象。蘇民峰師傅特別強調，沖太歲的影響力極為極端，並不會平均地落在每一個人身上，運勢往往呈現大好大壞的兩極走向。部分命格若能把握正確時機，變動反而成為向上突破的契機。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠小心手腳受損

沖太歲之年，屬鼠人士還需要特別留意身體健康。筋骨、手腳、背部及手指位置容易出現拉傷或意外，農曆5月與11月更屬高風險月份，外在意外的發生機率大增，日常生活中需避免過度冒險。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠吉星分析

屬鼠的吉星只有「月空」，具備逢凶化吉的作用，能在一定程度上削弱凶星的衝擊，有助在驚濤駭浪中平安度過。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠凶星分析

凶星則有「天哭」、「歲破」和「大耗」，「天哭」象徵情緒波動，情緒容易陷入低谷，多愁善感，甚至會出現無故落淚的情況。「歲破」本身即代表犯太歲與沖太歲的動盪，生活環境容易發生破舊立新的改變。

「大耗」幾乎是每逢沖太歲必然出現的凶星，代表全年將出現大筆金錢支出。若今年本有買樓或搬家的計劃，這筆巨大的開支能應驗破財的運勢，屬於是「破歡喜財」。若無置業打算，為了避免白白破財，屬鼠人士可將現金轉為具有保值能力的實體資產，透過主動用錢來化解被動破財的危機。

圖片來源：劇照

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠寒命人應主動出擊

屬鼠的寒命人流年變動多，而且偏向正面。寒命人在2026年遇到新機會時，應該主動出擊，只要方向清晰，行動力往往能帶來實質成果。特別是已經確認自己正處於大運之中的人，更適宜把握眼前機會。

圖片來源：getty images

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠平命人與熱命人宜以靜制動

相反，平命人與熱命人則需對任何轉變保持高度保守態度，尤其是熱命人運勢波動最為劇烈，務必採取以靜制動，切勿主動尋求變化。2026年的核心策略並非發展，而是「頂住」。即使身處的環境不理想，也應以維持現狀為先。

圖片來源：getty images

面臨公司裁員或遣散等不可抵抗的變化，在尋找新工作時，也應調整心態，暫時視作過渡性質的糊口之職，而非長遠的事業追求。這種低調蟄伏的狀態，建議至少維持至2028年立秋之後，屆時運勢才會有顯著的好轉，迎來真正的轉機。

圖片來源：劇照

如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年十二生肖運程完整影片

圖片來源：天地圖書

