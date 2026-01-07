跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠「沖太歲」這類人切忌轉工！大耗星入主易破財，這月份出生要守好荷包
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬鼠人士今年「沖太歲」，象徵著遷移、外出以及生活環境的重大變遷。然而，這股變動的能量在不同命格的人身上會產生截然不同的影響，將步至兩極化的運勢走向！
蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！
即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：
寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）
熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）
平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠大好大壞兩極走向
踏入206年馬年，屬鼠的朋友首當其衝面臨「沖太歲」，意味著強烈的動盪與變化，往往伴隨著居住地遷移、職位變動或頻繁外出的跡象。蘇民峰師傅特別強調，沖太歲的影響力極為極端，並不會平均地落在每一個人身上，運勢往往呈現大好大壞的兩極走向。部分命格若能把握正確時機，變動反而成為向上突破的契機。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠小心手腳受損
沖太歲之年，屬鼠人士還需要特別留意身體健康。筋骨、手腳、背部及手指位置容易出現拉傷或意外，農曆5月與11月更屬高風險月份，外在意外的發生機率大增，日常生活中需避免過度冒險。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠吉星分析
屬鼠的吉星只有「月空」，具備逢凶化吉的作用，能在一定程度上削弱凶星的衝擊，有助在驚濤駭浪中平安度過。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠凶星分析
凶星則有「天哭」、「歲破」和「大耗」，「天哭」象徵情緒波動，情緒容易陷入低谷，多愁善感，甚至會出現無故落淚的情況。「歲破」本身即代表犯太歲與沖太歲的動盪，生活環境容易發生破舊立新的改變。
「大耗」幾乎是每逢沖太歲必然出現的凶星，代表全年將出現大筆金錢支出。若今年本有買樓或搬家的計劃，這筆巨大的開支能應驗破財的運勢，屬於是「破歡喜財」。若無置業打算，為了避免白白破財，屬鼠人士可將現金轉為具有保值能力的實體資產，透過主動用錢來化解被動破財的危機。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠寒命人應主動出擊
屬鼠的寒命人流年變動多，而且偏向正面。寒命人在2026年遇到新機會時，應該主動出擊，只要方向清晰，行動力往往能帶來實質成果。特別是已經確認自己正處於大運之中的人，更適宜把握眼前機會。
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬鼠平命人與熱命人宜以靜制動
相反，平命人與熱命人則需對任何轉變保持高度保守態度，尤其是熱命人運勢波動最為劇烈，務必採取以靜制動，切勿主動尋求變化。2026年的核心策略並非發展，而是「頂住」。即使身處的環境不理想，也應以維持現狀為先。
面臨公司裁員或遣散等不可抵抗的變化，在尋找新工作時，也應調整心態，暫時視作過渡性質的糊口之職，而非長遠的事業追求。這種低調蟄伏的狀態，建議至少維持至2028年立秋之後，屆時運勢才會有顯著的好轉，迎來真正的轉機。
如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：
>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 14 小時前
陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P
38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 21 小時前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 1 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
費查求教費Sir 曼聯「替工」三揀一
【Now Sports】即將以看守領隊身份率曼聯襲般尼的費查，承認已求教「師傅」費格遜，並得到對方祝賀。據報指，曼聯將會從3名舊將中選取其一，領軍直到季尾。費查（Darren Fletcher）周二在賽前記者會上，被問到獲委任看守領隊後可有接觸前帥費格遜時說：「我有，我不喜歡在沒與Sir阿歷士（費格遜）傾談下作出重大決定，那是我在球會以來一直做的事。」「我與Sir阿歷士的關係實在好，想先與他傾談，結果得到他的祝福。我認為他值得那份敬意。」本職是曼聯U18代表隊教練的他續說。費查短期內將會領軍出賽，不過任期能否直到季尾尚屬未知之數。BBC指，曼聯足球總監韋確斯已與3名前球員傾談，包括費查，以及曾出任看守領隊的卡域克、由看守領隊以至其後擔正的蘇斯克查，並將會從中揀選一人，至少執教球隊到季尾。英超 般尼VS曼聯Now TV 621台 08/01 04:15直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 47 分鐘前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 1 天前
方媛抱三女兒入鏡！甜蜜誇「寶寶比我美」，霸氣買大顆黃金吊飾寵女
天王郭富城與太太方媛近日再度成為話題。38歲的方媛抱著剛出生的三女兒入鏡，神情溫柔，面對鏡頭毫不掩飾對孩子的疼愛。她在跟網友互動時笑說，小女兒「比自己漂亮」，也回應網友關於是否會偏心的提問，表示對三個孩子「每一個都是100分的愛」。姊妹淘 ・ 20 小時前
超甜！金宇彬、申敏兒西班牙度蜜月 粉絲偶遇激動：本人超帥、氣質絕好
韓國演藝圈情侶金宇彬、申敏兒在2025年12月20日完婚後，近日被網友在西班牙特內里費島偶遇，疑似正在度蜜月。相關畫面曝光後，引起粉絲關注與討論。姊妹淘 ・ 19 小時前
同一天合影又制裁！中國翻臉日本、拉攏南韓 背後關鍵是台灣
根據《彭博》周二 (6 日) 報導，中國近期對南韓與日本展現截然不同的外交態度。就在中國國家主席習近平於北京與南韓總統李在明合影、釋出友好訊號的數小時後，北京隨即對日本祭出新一輪出口管制措施，禁止所有具「軍民兩用」性質的產品出鉅亨網 ・ 12 小時前
加利佬籲停止「實驗」：請搵「魔」人任教
【Now Sports】關於曼聯下任領隊人選，名宿加利尼維利呼籲舊東家尋找一位符合球會DNA的主帥，不要再做「實驗」。阿摩廉周一被曼聯解僱，而他崇尚的3-4-3陣式，一直令球隊感到不易適應，因此加利尼維利（Gary Neville）認為：「試驗必須停止。我以為他們會比實際情況更好地適應3後衛體系，結果表現如此糟糕，真的感到震驚。」這名在天空體育任評述的紅魔名宿，指舊東家應該尋找符合曼聯戰術體系的主帥：「巴塞隆拿永遠不會為任何人改變，所以我不認為曼聯要為任何人改變。我一直為這間球會感到非常自豪，總是充滿冒險精神，打出激動人心的足球，也重視年輕球員發展。球會現在必須找到一位願意踢快攻、崇尚進攻兼充滿侵略性足球、踢法賞心悅目而經驗豐富的領隊。」曼聯將以費查作為看守領隊，並打算在季後才聘請新領隊，加利佬贊成：「我認為目前市場上並沒有太多優秀的教練，看看車路士要簽羅仙尼亞就知道了。我這麼說非對羅仙尼亞不敬，而是對方確實不是他們應該期待的人選；不確定曼聯會做出怎樣的選擇，但我認為等到夏天再做決定是明智之舉，屆時或許會有更多來自其他球會的教練可供選擇。」now.com 體育 ・ 19 小時前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！Yahoo Style HK ・ 33 分鐘前
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
陳百祥帶足球隊藝人玩職業踢吸金 黃長興自爆酬金
陳百祥（叻哥）2024年離開香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊，並搵來馬國明、洪天明、謝天華、陳展鵬及吳卓羲等人加入Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！Yahoo Style HK ・ 1 天前
內地男女行山途經西貢心朗村 明渠旁紮營驚動村民報警
近日有不少內地旅客「攻陷」西貢熱門露營地點，昨日(4日)更有遊客險在明渠邊露營過夜。事發於昨晚7時02分，警方接獲井欄樹村村民報案，指有兩人於西貢心朗村及井欄樹村附近一處明渠露營。 警方接報後到場，發現一名61歲男子及一名62歲女子，兩人皆持雙程證及自稱為行山人士，早前正在挑戰衛奕信徑，徒步至上址時因天色已晚及體am730 ・ 1 天前
台慶頒獎禮︱詹天文「搶獎」嚇親林敏驄 得獎變頒獎？
【on.cc東網專訊】現年19歲嘅歌手詹天文（Windy）獻唱《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》在《萬千星輝頒獎典2025》中勇奪「最佳電視歌曲」殊榮，獲樂壇前輩林敏驄頒獎，點知年紀輕輕嘅Windy可能少見大場面，當下即緊張大師上身，竟於鏡頭前自東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前