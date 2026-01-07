2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬龍吉星拱照易升職！關注凶星「血印」小心見紅、單身者可注意兩大桃花月

蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬龍今年既沒有明顯的沖合刑害，亦談不上合運旺年，整體運勢不上不下，呈現出一種難得的平靜與穩定。生活中不會出現突如其來的大起大落，對於追求安穩生活的人來說，絕對是休養生息的好年份。

蘇民峰2026馬年生肖運程詳盡分析

2026馬年蘇民峰生肖運程｜寒命人、熱命人、平命人運勢各異！

即使是同一生肖，不同出生時段的運勢也大有不同！在參考以下生肖運程時，蘇民峰師傅經常強調命格的重要性。簡單來說，你是哪種命格便決定了你新一年應該「進攻」還是「防守」，以及適合什麼顏色和方位等。大家可根據自己的西曆出生日期判斷：

寒命人：出生於立秋後（西曆8月8日）驚蟄前（3月6日）

熱命人：出生於立夏後（西曆5月6日）立秋前（8月8日）

平命人：出生於驚蟄後（西曆3月6日）立夏前（5月6日）

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬龍桃花運偏弱 單身者可注意兩大桃花月

踏入2026馬年，屬龍的朋友可以稍微鬆一口氣，這一年沒有特別突出的吉凶星，更像是一個過渡期。無論在感情、事業或財運，表現均屬中游位置，適合調整步伐，而非急於突破。

屬龍的桃花運排名靠後，但亦不需要過分擔憂。單身人士可能需要付出比往年更多的努力，有緣則來，未到時機亦無需強求。若想增加脫離單身行列的機會，可緊握農曆4月與10月這兩個關鍵的「桃花月」。至於已有伴侶或已婚者，今年的感情生活將維持在不好不壞的狀態，既不易發生嚴重到要分手的爭執，也沒有甜蜜到想結婚的衝動，屬於細水長流的平穩期。

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬龍吉星分析

屬龍的人在馬年仍有多顆吉星守護，包括「天解」、「解神」和「八座」。其中「天解」與「解神」有化險為夷的能力，即使遇到小阻滯，亦較容易迎刃而解。「八座」則有利於地位提升相關，是爭取晉升或提升社會地位的好時機。

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬龍凶星分析

凶星則有「血印」與「浮沉」，「血印」代表容易受金屬所傷或見血，但屬龍的朋友無需過度恐慌，因為今年並非嚴重的損傷年，傷害多半極為輕微，例如日常逛街時的無意碰撞，或是不慎弄傷手指等小意外，並不會造成嚴重的身體損傷。「浮沉」則運勢浮浮沉沉，缺乏明顯的突破。

2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬龍平命人與熱命人不升職或更好！

屬龍的寒命人即使外在助力不多，整體表現仍可略看高一線，特別是上班族，在吉星「八座」的影響下，較容易獲得職位或身份上的提升。至於平命人與熱命人，即使出現升職機會，實際得益未必理想，有時反而不升職更有利。

如想了解更多關於2026年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年十二生肖運程完整影片

