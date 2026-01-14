2026馬年蘇民峰流年風水「吉凶方位攻略」：化解大小病位兼催旺財運桃花，轉運大法助你升職防漏財

2026馬年蘇民峰流年風水吉凶方位攻略｜立春不僅是節氣的更替，更是重新審視家居磁場，調整流年風水佈局的關鍵時刻。2026年2月4日立春當天，代表新一年能量的開始，九宮飛星的方位將會出現全新的轉移。若能在適當的位置擺放適合的物品，便能有效趨吉避凶，兼為桃花、健康、事業與財運注入強大能量，讓你在馬年順風順水，闔家平安！

2026馬年蘇民峰流年風水吉凶方位攻略｜佈局黃金時間

2026年馬年的流年風水，以2026年2月4日立春當天作為正式啟動時間。所有化煞與催旺的擺設，建議於立春當天完成，才能順勢承接新一年的氣場變化。

2026馬年蘇民峰流年風水吉凶方位攻略｜正南「大病位」、西北「小病位」

不少人誤以為大病位與小病位是程度上的差異，其實兩者代表的是不同的身體部位。大病位特別不利男性，容易影響肺部、骨骼、喉嚨、血管與整體呼吸系統，其次是腹部與腸胃；小病位特別不利女性，影響腸胃、腹部為主，其次是喉嚨與血管。

今年正南是五黃大病位，西北則是二黑小病位。若病位落在大門或廚房，往往會影響全家人。此時，建議在門內位置鋪設灰色地毯，地毯下方放置6枚女皇頭5毫子，排列方式為中間橫排四枚，上下各1枚，並確保女皇頭朝上，再以地毯完整覆蓋。廚房同樣可沿用此做法，並於門旁或爐具旁放置音樂盒。若家中沒有女皇頭銅幣，可改以6條銅製舊鎖匙替代。

若病位落在睡房，可將床褥掀起，在床板上按相同方式放置6枚銅幣，上方覆以灰色卡紙、毛巾或布料，再於床頭位置擺放音樂盒。若病位落在不重要的地方，例如洗手間或不常到的地方，只需放置音樂盒作基本化解即可。

2026馬年蘇民峰流年風水吉凶方位攻略｜正東「八白財位」、東南「九紫喜慶星」

2026年的正東位置屬於八白財星，是過氣財星，可擺放1杯水以用作催財。東南則落入九紫喜慶星，既是當運星，同時亦是九子喜慶星，此處可放置1杯水作基本催財。若希望催姻緣、加強感情或增加懷孕機會，則可擺放4盆植物，並外加9枝紅花作環繞。

2026馬年蘇民峰流年風水吉凶方位攻略｜西南「七赤破軍星」、正西「三碧爭鬥位」

西南位置今年受七赤破軍星影響，俗稱賊星，容易發生失竊情況。於此處放置1杯水，有助化解賊星，同時也有間接催財作用。三碧爭鬥位落於正西，代表是非與爭吵較易滋生，此方位適合擺放粉紅色物品化解鬥爭。

2026馬年蘇民峰流年風水吉凶方位攻略｜正北「武曲位」、東北「文昌位」

正北屬武曲星位置，對以體力、技術或實務為主的工作特別有利，例如紀律部隊、工程技術人員或電腦裝嵌等。此處可放置1杯水，水中加入8粒白色石頭，可有助升職。東北則是文昌位，除了對學童讀書與考試有幫助，對成人進修、考試及寫作創作同樣有利。可於東北處擺放4枝水種富貴竹或4盆水種植物，亦可選擇擺放文昌塔、4枝毛筆或筆架。

2026馬年蘇民峰流年風水吉凶方位攻略｜中宮「桃花位」

中宮即全屋的中央位置，馬年的桃花位落在中宮位置。單身者可擺放1杯清水及音樂盒，並不時上鏈轉動，透過震動杯中的水來提升桃花人緣。已婚人士則建議只放清水，以穩定人緣，避免桃花過旺影響感情。

如想了解更多關於2026年流年方位與風水佈局，可觀看完整影片以及購買《蘇民峰2026馬年運程》：

蘇民峰2026年流年方位與風水佈局

