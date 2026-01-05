2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌

2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要，如本身官祿不強，可以有助升事業運，減少阻礙。如官祿強者，便能令事業更旺，請選擇以下開工吉日吉時回公司上班，如在家工作者，可開啟電腦，打開其中一個文件檔案，或發出一個電郵，便能應開工之象。再配合開工吉祥戰衣上班，便能令事業運更順遂，升官發財。

>>一個專頁睇晒！新年購物攻略/賀年糕點/賀年食譜/新年好去處<<

2026馬年奇門遁甲【開工吉日吉時】排行榜

第三位

開工吉日：2月23日（農曆年初七）星期一

廣告 廣告

開工吉時：上午九時至上午十時

開工吉祥戰衣：藍色衣物

奇門卦象：「天任星」逢「休門」。在這天上班對整年工作也順利，特別旺貴人。對打工仔、文職、創作行業，有升官的助力，容易得到上司老闆器重，自然能步步高升。對做生意的老闆、自顧業人士、自由工作者特別有利。

開工溫馨提示：當日對於生肖屬狗的人來說，是相沖；穿戴一些藍衣物，將有助化解。對於其他生肖，藍色衣服，也是可以提升官運，開一個好年，馬年將青雲直上。

第二位

開工吉日：2月20日（農曆年初四）星期五

開工吉時：上午九時至上午十一時

開工吉祥戰衣：紅色衣物

奇門卦象：臨「六合」逢「開門」生旺。這天開始上班，有助事業運提升，工作順利，人緣客緣佳。從事銷售業跑數人士，靠把口揾食者，首選大吉之日。下屬運穩定向上，有助開拓發展。也更加暢旺。

開工溫馨提示：當日對於生肖屬羊的人來說，是相沖；穿戴一些紅色衣物，小量金銀色配搭，將有助化解。對於其他生肖，紅色衣服，也是可以提升官運，開一個好年，馬年鴻運當頭。

第一位

開工吉日：2月26日（農曆年初十）星期四

開工吉時：上午九時至上午十一時

開工吉祥戰衣：白色衣物，小量金銀色配搭

奇門卦象：「太陰星」逢「驛馬星」。這天開班大吉，官運亨通，權勢也能增長，有助升職加薪。人緣興旺，對經常出差，要拓展國際市場的朋友特別有利。有助生意蒸蒸日上，發展不同市場更有助力。

開工溫馨提示：當日對於生肖屬牛的人來說，是相沖；穿戴白色衣物，小量金銀色配搭，將有助化解。對於其他生肖，白色衣物，小量金銀色配搭，也是可以提升官運，開一個好年，馬年將如虎添翼。

2026年馬年開工開運小貼士

公事包可帶著一封$100利是，喻意來年得豐收，凡事稱心滿意。

老闆們心意心意派開工利是給員工也吉利，喻意有餘有利，喜興氣場帶動公司生意興隆。

上班前，宜於指定吉時時段，以碌柚葉清水，將辦公桌及抽屜抹乾淨；那麼，上一年的霉氣，out，工作就大吉大利。

農曆新年開工當日，切忌飲齋啡，或食銀杏，以免全年徒勞無功，食白果。

開工第一餐，當然要食一些好意頭的餸菜，如雞翼，振翅高飛。牛扒，牛市有斬獲。米飯，豐衣足食。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，自幼道法修煉，奇門遁甲風水大師，高功法師。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問（包括：JIMMY CHOO、Vivienne Westwood、Michael Kors、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、FRED、Blackstone（黑石集團）、UBS瑞銀集團、大豐銀行等）。出版「奇門遁甲」十多本著作。榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。

IG: master_cloud_

Facebook: 雲文子

玄學天后雲文子師傅MasterCloud

2026馬年犯太歲如何化解？雲文子化解犯太歲飾物及增運顏色貼士：屬馬本命年可配戴這3款生肖飾物

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping