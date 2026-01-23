2026馬年陳定幫「九宮飛星風水佈局」：九紫財星當旺、避開五黃病位，一文睇催財、避病、旺桃花方法

專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
2026馬年陳定幫九宮飛星風水佈局攻略｜踏入2026馬年，不少人關心的不只是個人流年運勢，還有如何透過家居風水催旺新一年。相比單純看生肖運程，九宮飛星更像一張精密的能量地圖，將一年之中的財運、健康、桃花、人際與變動，具體落實在家中的每一個方位之上。到底哪些位置需要化解，哪些方位又適合積極催旺，以下即看陳定幫師傅的2026馬年九宮飛星風水佈局攻略！
2026馬年陳定幫九宮飛星佈局｜正南大病位
正南方是今年的五黃大病位，五黃並非單純代表疾病，而是還有災害、意外、毒性特質的災星。若長時間在此方位上活動，容易引發突發傷患或健康問題。由於正南本身屬火，而火會進一步生旺五黃，使其威力在馬年格外強勁。
想化解五黃，應避免在該方位動土、裝修、拆家具等，也不宜擺放風扇或任何會動的物品，盡量保持安靜。顏色方面，應全面避開紅、黃、橙、紫等火土色系，改以白色或金屬感物件作為主調，以金制土，降低煞氣影響。此外，可在此方位放置六帝錢、5層風鈴或安忍水，安忍水一般在鹽水裡面放6個銅錢，中間再放上1個龍銀。若睡房位於正南，建議以白色寢具為主。
2026馬年陳定幫九宮飛星佈局｜西北小病位
與五黃相比，落於西北的二黑病符星屬於可控範圍，很容易便能化解。顏色方面，西北方同樣不宜使用紅、黃、橙、紫等偏火土的顏色，建議以白色、淺灰色為主。化解物品方面，六帝錢在此方位的效果最佳，亦可放置白玉如意串、白色玉如意或是葫蘆。
小病位同樣宜靜不宜動，不宜擺放長期轉動的裝置。若家中大門、睡房位置剛好落在大小病位，建議新一年便進行身體檢查、洗牙或是刮沙拔罐，甚至是玩碰碰車也可，便可主動應了「意外」的災。
2026馬年陳定幫九宮飛星佈局｜正西是非位
三碧是非星位於正西位，與病位不同，這個方位反而需要以火元素化解，因此可多使用紅色的顏色。此方位最忌擺放綠青色的東西、植物、八卦雜誌或是小人形公仔的物品，容易令是非擴大，影響人際關係。
可放置紅色龍龜作為擋是非之用，並讓龜背朝向正西，龍頭向東，以阻隔外來口舌。同時，黑曜石球球或是一張寫上「解」字的紅紙，同樣有化解是非口舌的作用。
2026馬年陳定幫九宮飛星佈局｜西南破財位
七赤破軍星落在西南處，由於七赤屬金，而西南屬土，形成生旺關係，若再加上紅色或白色物件，容易進一步放大破財能量。此方位亦切忌放置刀具、利器或武器的有攻擊性的物品。建議以水元素去化解，包括黑色、灰色與藍色等顏色。
化解方法以「用水洩金」為主，同樣可放置安忍水冷卻七赤，有效降低破財風險，若溫和一點放置清水或是藍色與灰色的地毯亦可。此外，也可選擇以醋作為化解物品，因酸性的東西能溶解金屬，其中黑醋水效果最強，但要視乎是否能接受醋的酸味。若電腦位置剛好位於西南方，可以放一張黑色的桌布，以及一盤清水，化解因股票或電子交易等而破財的風險。
2026馬年陳定幫九宮飛星佈局｜東北文曲位
今年的文曲星位於東北，屬於中性偏吉的位置。這個方位適合放置「木生火」的元素，例如放置4枝富貴竹、紅色的文昌塔或是紅色的植物。書籍、文件或需要被展示的作品，亦適合集中放於此處。不過需要注意，文昌位不宜直接放置鮮花，否則容易令學業或事業重心被娛樂化，易變成玩物喪志。反而削弱原有助力。
2026馬年陳定幫九宮飛星佈局｜正北驛馬位
正北今年既是六白驛馬位，同時更是歲破與三煞位，因此屬於宜靜不宜動的方位。因此，此方位不適合裝修或大幅度移動家具，不宜過度動土，否則將會引發血光之災或是災難。古時的師傅會建議放3隻麒麟，可以化解三煞帶來的影響。
假如想催旺此方位，可放置六帝錢、6個銅錢或將銅錢放入水中，形成金水相生的效果。若有轉工或工作上的重大意願，可在正北放置一匹馬，馬頭向外，將寫有願望的紙壓在馬下，並於完成目標後收回，以免變動過度。
2026馬年陳定幫九宮飛星佈局｜正東小財位
正東方在馬年對應八白財星，屬小財位。雖然八白已退氣，但仍有助穩定收入。由於正東屬木，而八白屬土，木剋土，因此催旺時適合以火元素作為橋樑，可多放置紅色的東西。例如紅色地毯、9個利是封或揮春，甚至是紅色床單等。同時亦可配合白玉串、蟾蜍或象徵聚財的擺設，但需先放紅色的東西，再加其他物件。
2026馬年陳定幫九宮飛星佈局｜中宮桃花位
一白貪狼桃花星進入中宮後能量被壓制，因此催旺的關鍵在於動。若家裡的中間位置有空間的話，可適度加入動的元素，例如轉動的風扇，以象徵釋放被囚的能量。實際催旺時，可在中宮放置金屬物品，如銅錢或銅錢配水。
2026馬年陳定幫九宮飛星佈局｜東南大財位
東南方是2026馬年最重要的大財位，九紫星為正值九運最當旺的星。九紫屬火，適合以一堆火木去催旺。九紫星不單旺財，本身屬於九紫星，也有催旺愛情與生育的作用。
可在東南方放置聚寶盆、紫水晶球或是9隻紅色蟾蜍，蟾蜍需向著自己的房間或坐的位置，象徵財入己身。若想催旺愛情，可使用9枝紫色或紅色的永生花，以避免打理不當惹來爛桃花。假如希望改善團隊合作關係，則可放上「鼎」字或鼎形物件。
