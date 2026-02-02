2026馬年陳定幫生肖運程：兔、龍、蛇篇｜屬兔福星高照、屬龍小心破財、屬蛇注意禍從口入

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬兔、屬龍與屬蛇這3個生肖，今年到底是順風順水，還是暗湧處處？馬年本身事情發展來得又急又快，有的生肖能乘勢而上，有的卻會在忙亂中忽略身心狀況。以下即從財運、事業、感情與健康的方面逐一拆解，讓你在新一年開始前找到屬於自己的應對方式！

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

陳定幫師傅2026馬年運程大全

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬兔桃花旺盛 升職加薪機率高！

屬兔的人在2026年桃花運極為旺盛，天喜星、咸池星齊聚，紅鸞與天喜在本宮與對宮會合，桃花對象條件普遍不錯，尤其在物質及地位方面，有機會遇到主管級、老闆級或收入較高的人士。單身者容易遇到合適對象，已婚者適合結婚或生兒育女。捲舌星代表是非，伴侶之間容易有小爭執，建議主動溝通並及早解決。

圖片來源：getty images

三台八座星同時出現，象徵地位提升，加上太陽星、玉堂貴人與月德星會合，代表升職加薪機率高，屬於福星高照的一年。今年應酬、派對及外出活動明顯增加，容易因追求桃花而飲酒與夜生活頻繁，因此需要特別留意身體狀況及酒色財氣相關問題。財運方面，小額支出頻繁，容易不知不覺破財，建議透過做善事來化解破財之象。

幸運顏色為藍色、黑色、灰色、白色，幸運號碼為 1、4、6、9。

圖片來源：劇照

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬龍有女貴人幫助 單身者避免「雞蛋裡挑骨頭」！

屬龍的人在2026年吉星不多，主要吉星有解神星，即使問題接踵而來，但最終仍能解決。今年特別適合正視長期積壓且一直未處理的問題，主動面對反而更有利，有機會能逐一化解。事業方面，是轉工、轉部門、轉團隊甚至轉行的好時機，亦適合搬辦公室或嘗試新方向。若需要考取專業資格、進修或申請牌照，今年同樣屬於有利之年。

圖片來源：getty images

朋友宮有貴人星，女貴人較能提供實際幫助，遇事宜主動向朋友求助。在寡宿星影響下，容易感到孤獨和不想見人，社交意欲下降。女士在擇偶方面，容易過分挑剔，單身者需提醒自己多外出與人交流，避免雞蛋裡挑骨頭。

財運方面，有大耗星，破財機會極高，特別是在飲食及應酬方面，建議主動請人吃飯化解破財之象。

幸運顏色為青色、藍色、黃色、紅色，幸運號碼為 2、7。

圖片來源：劇照

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬蛇貴人運強 桃花多易眼花繚亂！

在2026年屬蛇的命宮坐落祿存星，代表不缺物質與金錢。雖然吉星不多，但整體運勢屬於不過不失。工作上貴人運強，貴人多為性格較溫和，願意傾聽問題並提供協助的人，容易獲得提攜與協助，升職加薪機率高。受天乙貴人與太陰星加持，特別利於從事女性相關產業的人。病符星的出現，導致今年特別容易生病，易患傷風感冒與流行性感冒。此外，疾病宮有天廚星，，需注意飲食與衛生，避免禍從口入，同時亦要留意家中長者健康。

圖片來源：getty images

蛇亦屬於桃花生肖之一，夫妻宮咸池桃花與天喜星會合，無論結婚、生育或尋找伴侶，都是相當理想的時機，但需注意桃花過多而眼花繚亂。

投資方面，宜選擇大型而實在的項目，如土地或大型企業股票，避免投資小公司或仙股。宜見好就收，切勿孤注一擲，以避免暴敗星帶來的壞影響。財運方面，外地花費偏多，若安排多次旅行，容易出現超支情況，建議善用積分換機票以節省開支。

福德宮有天空星，思想天馬行空，適合冥想或打坐，有助提升正能量、直覺與創作力。

幸運顏色為紅色、橙色、青色、綠色，幸運數字為 2、4、7、9。

圖片來源：劇照

想了解更多關於2026年馬年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《陳定幫 幫幫師傅幫到你馬年運程書》：

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

