八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
2026馬年陳定幫生肖運程：兔、龍、蛇篇｜屬兔福星高照、屬龍小心破財、屬蛇注意禍從口入
陳定幫2026馬年生肖運程｜屬兔、屬龍與屬蛇這3個生肖，今年到底是順風順水，還是暗湧處處？馬年本身事情發展來得又急又快，有的生肖能乘勢而上，有的卻會在忙亂中忽略身心狀況。以下即從財運、事業、感情與健康的方面逐一拆解，讓你在新一年開始前找到屬於自己的應對方式！
陳定幫師傅2026馬年運程大全
陳定幫2026馬年生肖運程｜屬兔桃花旺盛 升職加薪機率高！
屬兔的人在2026年桃花運極為旺盛，天喜星、咸池星齊聚，紅鸞與天喜在本宮與對宮會合，桃花對象條件普遍不錯，尤其在物質及地位方面，有機會遇到主管級、老闆級或收入較高的人士。單身者容易遇到合適對象，已婚者適合結婚或生兒育女。捲舌星代表是非，伴侶之間容易有小爭執，建議主動溝通並及早解決。
三台八座星同時出現，象徵地位提升，加上太陽星、玉堂貴人與月德星會合，代表升職加薪機率高，屬於福星高照的一年。今年應酬、派對及外出活動明顯增加，容易因追求桃花而飲酒與夜生活頻繁，因此需要特別留意身體狀況及酒色財氣相關問題。財運方面，小額支出頻繁，容易不知不覺破財，建議透過做善事來化解破財之象。
幸運顏色為藍色、黑色、灰色、白色，幸運號碼為 1、4、6、9。
陳定幫2026馬年生肖運程｜屬龍有女貴人幫助 單身者避免「雞蛋裡挑骨頭」！
屬龍的人在2026年吉星不多，主要吉星有解神星，即使問題接踵而來，但最終仍能解決。今年特別適合正視長期積壓且一直未處理的問題，主動面對反而更有利，有機會能逐一化解。事業方面，是轉工、轉部門、轉團隊甚至轉行的好時機，亦適合搬辦公室或嘗試新方向。若需要考取專業資格、進修或申請牌照，今年同樣屬於有利之年。
朋友宮有貴人星，女貴人較能提供實際幫助，遇事宜主動向朋友求助。在寡宿星影響下，容易感到孤獨和不想見人，社交意欲下降。女士在擇偶方面，容易過分挑剔，單身者需提醒自己多外出與人交流，避免雞蛋裡挑骨頭。
財運方面，有大耗星，破財機會極高，特別是在飲食及應酬方面，建議主動請人吃飯化解破財之象。
幸運顏色為青色、藍色、黃色、紅色，幸運號碼為 2、7。
陳定幫2026馬年生肖運程｜屬蛇貴人運強 桃花多易眼花繚亂！
在2026年屬蛇的命宮坐落祿存星，代表不缺物質與金錢。雖然吉星不多，但整體運勢屬於不過不失。工作上貴人運強，貴人多為性格較溫和，願意傾聽問題並提供協助的人，容易獲得提攜與協助，升職加薪機率高。受天乙貴人與太陰星加持，特別利於從事女性相關產業的人。病符星的出現，導致今年特別容易生病，易患傷風感冒與流行性感冒。此外，疾病宮有天廚星，，需注意飲食與衛生，避免禍從口入，同時亦要留意家中長者健康。
蛇亦屬於桃花生肖之一，夫妻宮咸池桃花與天喜星會合，無論結婚、生育或尋找伴侶，都是相當理想的時機，但需注意桃花過多而眼花繚亂。
投資方面，宜選擇大型而實在的項目，如土地或大型企業股票，避免投資小公司或仙股。宜見好就收，切勿孤注一擲，以避免暴敗星帶來的壞影響。財運方面，外地花費偏多，若安排多次旅行，容易出現超支情況，建議善用積分換機票以節省開支。
福德宮有天空星，思想天馬行空，適合冥想或打坐，有助提升正能量、直覺與創作力。
幸運顏色為紅色、橙色、青色、綠色，幸運數字為 2、4、7、9。
想了解更多關於2026年馬年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《陳定幫 幫幫師傅幫到你馬年運程書》：
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
全新 Apple Immersive Video 獨家登場！走進 CORTIS 練舞室 感受最真實的偶像瞬間
Apple 再次為觀眾帶來嶄新的視覺體驗，兩部全新 Apple Immersive Video 作品《NEAREST: CORTIS》與《冠軍狗拍檔（Top Dogs）》由即日起在 Apple Vision Pro 平台獨家上架。同時，全港 Apple Store 也特別開放 Vision Pro 示範體驗，讓用戶親身感受這項結合科技與故事力的沉浸式觀賞新境界。 《NEAREST: CORTIS》：以零距離視角貼近舞台背後 對 K-pop 愛好者來說，這部作品是不容錯過的驚喜。《NEAREST: CORTIS》帶領觀眾走進韓國新生代男團 CORTIS 的練舞室，透過 Apple Immersive Video 的超真實畫面與聲音技術，近距離感受成員們在舞台背後的努力與默契。觀眾能以「幾乎與他們並肩」的視角體驗日常排練的氣氛，捕捉汗水與笑容交織的瞬間，重新體會偶像與粉絲之間的情感連結。這不只是觀看，而是一場讓你“身歷其境”的觀影旅程。 《冠軍狗拍檔（Top Dogs）》：探索狗界冠軍的榮耀與熱情 另一部登場作品《冠軍狗拍檔（Top...men’s Reads ・ 1 天前
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。鉅亨網 ・ 18 小時前
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場
白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統特朗普提名沃什 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。鉅亨網 ・ 1 天前
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。鉅亨網 ・ 21 小時前
結業潮｜H&M銅鑼灣旗艦店及又一城分店下月齊結業 全港將僅餘一分店
連鎖時裝店H&M銅鑼灣旗艦店及九龍塘又一城分店下月齊結業，全港將僅餘位於荃灣廣場的分店。繼H&M銅鑼灣旗艦店由於租約期滿，將於2月21日結束營業。最新的是H&M九龍塘又一城分店貼出結業公告，指由於租約期滿，將於2月22日結束營業。店方強調始終致力深耕香港市場，並將積極探索新的合適選址開設門店，期望持續為本地顧客提供更優質的時尚體驗。在門店結束營業後，顧客仍可前往H&M荃灣廣場門店以及H&M香港官網選購心儀商品。am730 ・ 1 天前
網上熱話｜婦人自修室內悠閒搣蔥 網民：施法術祝所有人「蔥明」
圖書館的自修室本是讓人溫習和自修的地方，惟不時有人在自修室內做各種千奇百怪的事情。近日有網民在社交平台上載一條片段，只見一位女士在自修室內旁若無人地「搣蔥」。該網民更打趣指，溫書時問到青草味，以為自己到了烏蘭巴托。am730 ・ 20 小時前
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
中國竭盡全力打壓 日本外國遊客照創新高﹗俄羅斯赴日人次破記錄
日前東京街頭發生4億日元行李箱劫案，內地媒體立即報道有中國人受害，提醒中國公民近期避免前往日本，豈料劫案有中國人參與，才未有繼續「提醒」。有日經濟專家分析指，這類提醒反映近期中國政府不放過機會，借機呼籲民眾不要前往日本，試圖打壓日本經濟。之不過，最新JNTO數字顯示即使赴日中國旅客大減，日本外國遊客照創新高，連俄羅斯旅客也大增四成Yahoo 財經 ・ 20 小時前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】開運價優惠 韓國蠔肉 $35/2包（即日起至05/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有南非白肉桃駁梨/白肉水蜜桃/黃肉水蜜桃/黃肉桃駁梨、泰正各款冰鮮豬肉、韓國蠔肉、小寧波各款湯圓、蒙牛特侖蘇純牛奶、鴻福堂冷凍糖水飲品/鮮草飲品、雀巢牛奶公司鮮牛奶、維他各款冷泡無糖茶6包裝、精選護舒寶產品同埋金紡濃縮衣物柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！Yahoo 著數 ・ 22 小時前
錫斯高獻絕殺：紅魔效率今非昔比
【Now Sports】曼聯前鋒錫斯高周日射入絕殺富咸3:2的一球後，坦言在卡域克麾下的這支紅魔，效率和以往變得不一樣。曼聯在卡域克執掌後取得3連勝，繼續守住英超前4位置，錫斯高（Benjamin Sesko）如此讚美這名臨時主帥，不知是否也等同暗諷了前主帥阿摩廉：「你可以看看我們無球在腳時，是如何互相幫助的，最終也促成了美好的結果。己隊的效率確實不一樣了，每個人各司其職，覆蓋好自己的位置。」曼聯今場靠卡斯美路和古亞的入球，在下半場早段已領先富咸2:0，想不到對方在後半段連追兩球，以為3分變1分，但後備上陣的錫斯高，在補時4分鐘接應般奴費蘭迪斯的傳球，為球隊獻上3:2絕殺。「在主場進球，而且還是致勝球，簡直難以置信。」這名射入個人英超第5球的前鋒續謂：「我一直夢想著這一刻，夢想著自己能夠做到，全隊都知道最近這些勝仗有多重要，己隊現在狀態正佳，希望能夠繼續保持住，贏得更多比賽，而我們要做的就是專注和努力，最終就會帶來成果。」now.com 體育 ・ 7 小時前
解讀 | 點解熱刺球迷想曼城贏？
熱刺星期日主場面對曼城，將為主隊球迷帶來一個左右為難的局面。有部份球迷希望球隊贏波，但有些球迷竟然希望球隊輸波。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
【新聞點評】黑道改朝換代 日本「匿流」冒起
上周短短12小時內，香港和日本接連發生3宗巨額日圓搶劫案，涉款達4.81億日圓（約2433萬港元），震驚港日兩地。 港日巨款劫案 或涉黑吃黑 有找換店業界人士估計，事件可能涉及洗錢和黑吃黑，皆因每年有數百萬港人訪日，「換yen」需求龐大，不排除有團夥把日圓現鈔運來香港，透過找換店「洗乾淨」。相較傳統的暴力團，日本近年有一種「匿流」新興犯罪組織冒起，其作案手法機動，亦不重視江湖道義，經常搶截其他黑道的財路。 第一宗案件發生於上周四晚上約9時半，5名男女在東京上野街頭遭3名匪徒以催淚氣體襲擊，被搶走裝有4.23億日圓（約2139萬港元）現金的行李箱。據日本媒體報道，該5名事主包括3名日本人和2名中國人，年齡20多至40多歲，原計劃把現金經羽田機場運往香港。 時隔兩個半小時後，第二宗案件於上周五凌晨約零時上演，一批日本人乘車抵達羽田機場停車場，準備運送1.9億日圓（約964萬港元）現金往香港；此時突然有輛白色私家車駛至，車上3人以催淚氣體攻擊攜款者，但後者反抗力保不失，賊人事敗逃去。 第三宗案件在香港發生，上周五早上9時許，兩名日籍男子攜同放在兩個手提箱內的1.9億日圓現金，赴上環一家找換店信報財經新聞 ・ 4 小時前
明尼蘇達州ICE槍擊案背後，原來是一場移民騙局？（渾水）
槍擊案的悲劇，正是發生在這種極度緊繃、族群之間幾乎零信任的背景之下。 無論怎樣take side，一連串事件背後，本質上是制度性貪腐、金融犯罪與武裝執法三者交織而成的苦果。Yahoo 財經專欄 ・ 20 小時前
六合彩下期頭獎高達4600萬！即睇1月31日攪珠結果
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達4千6百萬。以下為1月31日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！Yahoo 著數 ・ 1 天前
周星馳親畫史提芬周如花包租婆 廣邀賢能劍指中國動畫
【on.cc東網專訊】影帝周星馳近年積極搞社交媒體，與影迷隔空接觸。他的新片《女足》早前煞科完成拍攝，有傳將於新春賀歲檔期上映，還未面世之際便已經啟動最新計劃！周星馳昨日（30日）於社交媒體廣發「英雄帖」，疑宣布將會首度進軍動畫界，招兵集結全國精英，一同與星爺打東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
金銀銅齊跌！FOMO退燒 投資人終於再次感受到地心引力
黃金、白銀與銅在本周相繼創下歷史新高後，周五 (30 日) 同步大幅回落，反映投資人轉趨謹慎的情緒。在美國總統特朗普任命下任聯儲局 (Fed) 主席之後，由於對美國激進減息的預期逐步消退，美元走勢趨穩，獲利了結賣壓大舉出籠，讓 2026 年 1 月成為史上最動盪的一個月。鉅亨網 ・ 2 天前
元朗住宅傳異味 41歲男租客倒斃床上 警方檢獲遺書
元朗一住宅今日(月1日)早上發生疑似尋短事件。一名男租客被發現倒斃屋內，警方正展開調查。事發於上午11時許，警方接獲位於元朗紅棉圍7號順通樓一名業主報案，指其單位傳出異味，懷疑男租客在屋內暈倒。救援人員接報到場，進入單位後發現41歲姓黃男事主倒臥床上，當場證實死亡。警方在現場檢獲遺書，案件暫列作「屍體發現」，死因有待驗屍後確定。am730 ・ 12 小時前