2026馬年陳定幫生肖運程：雞、狗、豬篇｜屬雞紅鸞星動桃花旺、屬狗注意職場小人是非、屬豬小心婚外情

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬雞、屬狗與屬豬的人在2026馬年，有人因貴人提攜而事業有突破，也有人可能忽略人際與情感界線而惹禍。以下將分析這3個生肖的財運、事業、桃花與健康等運勢，幫助大家走出逆境，或是在順境中順勢而上！

陳定幫師傅2026馬年運程大全

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬雞貴人加持 桃花運旺盛！

2026年屬雞的人受太陰星與天乙星影響，整體運勢強勁，許多原本棘手的事情都能迎刃而解。尤其屬雞的女生，因太陰星加持，無論工作還是各方面都較為順遂，更加得心應手。

感情方面，太陰星屬情感之星，再加上紅鸞星入宮，特別有利於談婚論嫁、生育及各類喜慶事。單身人士桃花旺盛，容易遇到合適對象，外出或變動中亦容易遇上桃花。有機會在中間人或朋友的介紹下促成良緣。然而，桃花與貴人同時出現時，需清楚分辨關係的界線，避免關係變質。

財運與事業運方面，屬雞的人今年貴人多，容易獲得提攜，有升職加薪或被引薦的機會。祿存星合財帛宮，財運表現穩定。然而，需要提防暴敗星，投資時切忌得意忘形，宜見好就收，不宜高追或孤注一擲。

個人思慮較多，容易自尋煩惱，加上體力較易疲累，需留意能量狀態。人際關係方面是非偏多，特別是由異性引起的流言，需要小心處理。

健康方面若有問題，多能遇到良醫化解。

幸運顏色為紅色、橙色、紫色，幸運號碼為 2、3、6、8、9。

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬狗三合太歲助力 打工仔事業運勢好！

屬狗在2026年屬三合太歲，與太歲關係和諧，整體運勢不俗。三台星與八座星入命，代表地位提升，對打工人士而言特別有利，很大機會升職加薪。地解星同時發揮作用，讓原本纏身的官非或長期糾紛，將會有機會出現和解或解決的結果，但仍需付出時間與金錢去處理。

雖然事業運不差，但官符、白虎、指背等是非星齊聚，職場與人際關係上需格外謹慎，需注意職場是非。華蓋星對從事藝術、演藝或創作相關行業的人較為有利，同時也有助化解官非。今年亦適合以領導能力賺錢，帶領團隊工作會較順利。外出時需提高警覺，避免前往奇怪地方並注意財物安全。置業運勢不錯，適合考慮買物業。

健康方面則較容易發胖，宜多做運動調整狀態。

幸運顏色為白色、藍色、灰色，幸運號碼為 4、8、9。

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬豬貴人星齊聚 小心有婚外情！

2026年屬豬的人受玉堂貴人與月德貴人雙重加持，再加上太陽星、天喜星、三台星與八座星，整體運勢大好，屬於相當不錯的一年。今年容易獲得長輩的幫助，尤其心態愈正面、愈願意做善事與公益，運氣就愈容易提升。太陽星的力量讓原本已有計劃的事情更容易落實，但前提是不能只停留在想法上，執行力相當重要。

財務方面，受小耗星影響，容易出現零碎支出，不知不覺花掉不少小錢，因此需特別注意理財。太陽星亦代表外地財，若涉及出國工作、外匯或海外投資，有較大機會獲利。

感情方面，桃花運佳，可能出現辦公室桃花。同時暗合桃花明顯，特別容易出現預料之外的感情發展，有伴侶者需提高警覺。夫妻宮合紅鸞星，適合談婚論嫁或計劃生育，但需留意小產、流產風險。

今年要注意家中長輩的健康狀況，特別是心臟、血液及眼睛問題。自身亦需提防被利器所傷，建議透過洗牙或整牙化解。

幸運顏色為紫色、紅色、白色、金色，幸運號碼為 1、3、4、6、9。

