八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災
陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！
陳定幫師傅2026馬年運程大全
陳定幫2026馬年生肖運程｜屬馬本命年犯太歲 行事需謹慎！
屬馬人士於2026年踏入本命年，屬於「自刑太歲」。自刑的意思，是容易因為自己的決定而造成後悔的結果，因此凡事需要三思而後行。這一年特別容易遇到不順之事，亦需格外留意法律、文件、合約及所有文書相關問題，否則容易引發官非或是非。
命盤中同時出現白虎、指背等星，代表與他人產生金錢糾紛、訴訟或爭拗的機會增加，因此應盡量避免任何錢銀瓜葛。新一年人際關係較差但非完全沒人緣，舊朋友易生是非，可透過飲宴、聚會、週年紀念等「沖喜」方式化解。
感情方面，夫妻宮出現寡宿星，象徵關係疏離與溝通不足，伴侶可能因工作而長期不在身邊，出現分房睡、分屋住，甚至分居的情況。不過同時有天解星，意味著問題最終有機會被解開，亦可能代表感情關係的結束。另外，子女宮有天喜星，是適合生小孩的一年。
財運與事業運方面，若從事顧問或解決問題相關的工作則較有發揮空間，否則容易因是非多而感到吃力。
健康方面容易感到疲勞或能量不足，需要多休息。
幸運顏色為黑色、白色及棗紅色，幸運號碼為 1、3、6、8、9。
陳定幫2026馬年生肖運程｜屬羊運勢佳 升職加薪有桃花！
屬羊的人在2026年整體運勢相當不錯，因為有太陽星坐鎮，象徵光明與正能量，過往數年累積的問題有機會逐一解決。今年做事較為天馬行空，但必須配合實際行動，否則只停留在空想的階段。由於屬於六合太歲，與太歲爺關係最為合拍，是今年運勢最好的生肖之一。這一年出門易遇貴人，在工作上特別容易受得眷顧，升職加薪的機會大增，只要肯努力表現，成果便很容易被看見。
桃花運方面，若願意在感情上花心思及金錢，效果會更為明顯。
父母宮顯示長輩健康較弱，需多加關心。
子女宮亦較為不穩，若有懷孕計劃須格外小心，有小產或流產風險，如有養寵物亦需留意。
財運方面，容易將金錢花在吃喝玩樂上，因此需注意開支管理。
幸運顏色為紅色、黃色及啡色，幸運號碼為 2、3、7、8、0。
陳定幫2026馬年生肖運程｜屬猴驛馬運強 小心血光之災！
2026年屬猴人士的驛馬運明顯，代表經常外出奔波，或是出現變動，今年適合轉工、搬屋或調整工作位置。對於公務員或政府相關工作者而言，驛馬星有利升遷，一般人士則多為奔波勞碌，若工作性質需要社交或外出反而較易發揮。幸好文昌星同時加強，對讀書、考試及進修特別有利，有機會考取較理想的成績。若有出國讀書、報讀課程或外地考牌的計劃，今年絕對是合適的時機。
財運方面，若職業屬於幫人解決問題的類型，收入會較理想，假如是其他行業可能出現花錢解決問題的情況。
感情方面，容易出現主導權之爭，一方態度較強硬霸道，溝通尤為重要。
此外需留意血光之災，年長的屬猴人士要更加小心。
幸運顏色為金黃色、紅色及孔雀藍，幸運號碼為 2、4、6、7。
想了解更多關於2026年馬年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《陳定幫 幫幫師傅幫到你馬年運程書》：
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
其他人也在看
2026情人節買花指南，5款熱門花束推薦！除了寓意天長地久的99朵玫瑰，比「我愛你」更浪漫的花語是什麼？
在 2026 年的情人節，送花這種傳統的「儀式感」還是要準備一下！今年花藝趨勢從浮誇轉向質感與層次，比起直白的「我愛你」，能代表「唯一」與「心靈契合」的花成為熱搜新寵。2026 情人節 5 款熱門花束與浪漫花語是什麼呢？幫你整理了情人節買花指南！Yahoo Style HK ・ 49 分鐘前
歡樂茶飯 劇情懶人包︳原劇名《宴遇永安》 穿越＋愛情＋美食＋喜劇成「下飯神劇」
原劇名《宴遇永安》 穿越＋愛情＋美食＋喜劇成「下飯神劇」Yahoo 娛樂圈 ・ 4 天前
金宣虎被爆開空殼公司逃稅 父母為社內理事
韓國「臉蛋天才」車銀優最近被爆疑借母親開設的空殼公司逃稅，遭國稅廳追繳逾200億韓圜（約1億港元）稅金及罰款，是目前逃稅金額最高的韓國藝人，而與車銀優同屬Fantagio事務所的男星金宣虎今日（1日）被爆同樣有疑似通過空殼公司逃稅的行為，韓媒指雖然金宣虎是Fantagio旗下藝人，但同時有經營演出企劃事務所，事務所的登記地址是金宣虎位於首爾龍山區的住所，而金宣虎是事務所的代表理事。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
Stanley@MIRROR與李炘頤訂婚 九年愛情長跑開花結果 深情致謝家親友及粉絲
恭喜Stanley(邱士縉）與Alina（李炘頤）！這對被譽為MIRROR隊內「元祖情侶」的甜蜜伴侶，在今日（2月1日）同步在社交平台上公布訂婚消息，並分享多張溫馨照片，正式宣告愛情長跑邁入全新階段。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。鉅亨網 ・ 18 小時前
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
銀價驚現單日暴跌46年來最慘烈 分析師：所有人同時搶著出場
白銀驚現單日暴跌行情，寫下 46 年來最慘烈紀錄，美國總統特朗普提名沃什 (Kevin Warsh) 出任聯準會 (Fed) 主席，市場解讀相較其他人選不利於降息，引發貴金屬賣壓，分析師以「所有人同時搶著出場」形容這波行情。鉅亨網 ・ 1 天前
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。鉅亨網 ・ 21 小時前
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】開運價優惠 韓國蠔肉 $35/2包（即日起至05/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有南非白肉桃駁梨/白肉水蜜桃/黃肉水蜜桃/黃肉桃駁梨、泰正各款冰鮮豬肉、韓國蠔肉、小寧波各款湯圓、蒙牛特侖蘇純牛奶、鴻福堂冷凍糖水飲品/鮮草飲品、雀巢牛奶公司鮮牛奶、維他各款冷泡無糖茶6包裝、精選護舒寶產品同埋金紡濃縮衣物柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！Yahoo 著數 ・ 22 小時前
錫斯高獻絕殺：紅魔效率今非昔比
【Now Sports】曼聯前鋒錫斯高周日射入絕殺富咸3:2的一球後，坦言在卡域克麾下的這支紅魔，效率和以往變得不一樣。曼聯在卡域克執掌後取得3連勝，繼續守住英超前4位置，錫斯高（Benjamin Sesko）如此讚美這名臨時主帥，不知是否也等同暗諷了前主帥阿摩廉：「你可以看看我們無球在腳時，是如何互相幫助的，最終也促成了美好的結果。己隊的效率確實不一樣了，每個人各司其職，覆蓋好自己的位置。」曼聯今場靠卡斯美路和古亞的入球，在下半場早段已領先富咸2:0，想不到對方在後半段連追兩球，以為3分變1分，但後備上陣的錫斯高，在補時4分鐘接應般奴費蘭迪斯的傳球，為球隊獻上3:2絕殺。「在主場進球，而且還是致勝球，簡直難以置信。」這名射入個人英超第5球的前鋒續謂：「我一直夢想著這一刻，夢想著自己能夠做到，全隊都知道最近這些勝仗有多重要，己隊現在狀態正佳，希望能夠繼續保持住，贏得更多比賽，而我們要做的就是專注和努力，最終就會帶來成果。」now.com 體育 ・ 7 小時前
解讀 | 點解熱刺球迷想曼城贏？
熱刺星期日主場面對曼城，將為主隊球迷帶來一個左右為難的局面。有部份球迷希望球隊贏波，但有些球迷竟然希望球隊輸波。Yahoo 體育 ・ 17 小時前
紅磡船P晚上勁歌熱舞 街坊住30幾樓清楚聽到音樂 水警到場喝止(有片)
開派對亦需注意音量，切勿騷擾他人。紅磡一艘遊艇昨晚有私人派對，播放的音樂連附近高層單位的居民亦清楚聽到。水警隨即到場制止，船上負責人才關掉音響系統。am730 ・ 1 天前
【新聞點評】黑道改朝換代 日本「匿流」冒起
上周短短12小時內，香港和日本接連發生3宗巨額日圓搶劫案，涉款達4.81億日圓（約2433萬港元），震驚港日兩地。 港日巨款劫案 或涉黑吃黑 有找換店業界人士估計，事件可能涉及洗錢和黑吃黑，皆因每年有數百萬港人訪日，「換yen」需求龐大，不排除有團夥把日圓現鈔運來香港，透過找換店「洗乾淨」。相較傳統的暴力團，日本近年有一種「匿流」新興犯罪組織冒起，其作案手法機動，亦不重視江湖道義，經常搶截其他黑道的財路。 第一宗案件發生於上周四晚上約9時半，5名男女在東京上野街頭遭3名匪徒以催淚氣體襲擊，被搶走裝有4.23億日圓（約2139萬港元）現金的行李箱。據日本媒體報道，該5名事主包括3名日本人和2名中國人，年齡20多至40多歲，原計劃把現金經羽田機場運往香港。 時隔兩個半小時後，第二宗案件於上周五凌晨約零時上演，一批日本人乘車抵達羽田機場停車場，準備運送1.9億日圓（約964萬港元）現金往香港；此時突然有輛白色私家車駛至，車上3人以催淚氣體攻擊攜款者，但後者反抗力保不失，賊人事敗逃去。 第三宗案件在香港發生，上周五早上9時許，兩名日籍男子攜同放在兩個手提箱內的1.9億日圓現金，赴上環一家找換店信報財經新聞 ・ 4 小時前
明尼蘇達州ICE槍擊案背後，原來是一場移民騙局？（渾水）
槍擊案的悲劇，正是發生在這種極度緊繃、族群之間幾乎零信任的背景之下。 無論怎樣take side，一連串事件背後，本質上是制度性貪腐、金融犯罪與武裝執法三者交織而成的苦果。Yahoo 財經專欄 ・ 20 小時前
六合彩下期頭獎高達4600萬！即睇1月31日攪珠結果
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達4千6百萬。以下為1月31日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！Yahoo 著數 ・ 1 天前
金銀銅齊跌！FOMO退燒 投資人終於再次感受到地心引力
黃金、白銀與銅在本周相繼創下歷史新高後，周五 (30 日) 同步大幅回落，反映投資人轉趨謹慎的情緒。在美國總統特朗普任命下任聯儲局 (Fed) 主席之後，由於對美國激進減息的預期逐步消退，美元走勢趨穩，獲利了結賣壓大舉出籠，讓 2026 年 1 月成為史上最動盪的一個月。鉅亨網 ・ 2 天前