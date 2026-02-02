2026馬年陳定幫生肖運程：馬、羊、猴篇｜屬馬犯太歲小心金錢糾紛、屬羊易遇貴人、屬猴提防血光之災

陳定幫2026馬年生肖運程｜2026馬年對於屬馬、屬羊與屬猴的人而言是一個變數特別多的關鍵之年，有生肖在這一年迎來轉機，有的則事業與運氣同步上升，也有生肖在人際與感情關係接連受考驗。究竟這3個生肖在2026年將面對甚麼危機與機遇？以下即逐一拆解2026馬年的財運、事業、感情與健康運勢，讓你在新一年順順利利把握先機！

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

陳定幫師傅2026馬年運程大全

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬馬本命年犯太歲 行事需謹慎！

屬馬人士於2026年踏入本命年，屬於「自刑太歲」。自刑的意思，是容易因為自己的決定而造成後悔的結果，因此凡事需要三思而後行。這一年特別容易遇到不順之事，亦需格外留意法律、文件、合約及所有文書相關問題，否則容易引發官非或是非。

命盤中同時出現白虎、指背等星，代表與他人產生金錢糾紛、訴訟或爭拗的機會增加，因此應盡量避免任何錢銀瓜葛。新一年人際關係較差但非完全沒人緣，舊朋友易生是非，可透過飲宴、聚會、週年紀念等「沖喜」方式化解。

圖片來源：getty images

感情方面，夫妻宮出現寡宿星，象徵關係疏離與溝通不足，伴侶可能因工作而長期不在身邊，出現分房睡、分屋住，甚至分居的情況。不過同時有天解星，意味著問題最終有機會被解開，亦可能代表感情關係的結束。另外，子女宮有天喜星，是適合生小孩的一年。

財運與事業運方面，若從事顧問或解決問題相關的工作則較有發揮空間，否則容易因是非多而感到吃力。

健康方面容易感到疲勞或能量不足，需要多休息。

幸運顏色為黑色、白色及棗紅色，幸運號碼為 1、3、6、8、9。

圖片來源：劇照

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬羊運勢佳 升職加薪有桃花！

屬羊的人在2026年整體運勢相當不錯，因為有太陽星坐鎮，象徵光明與正能量，過往數年累積的問題有機會逐一解決。今年做事較為天馬行空，但必須配合實際行動，否則只停留在空想的階段。由於屬於六合太歲，與太歲爺關係最為合拍，是今年運勢最好的生肖之一。這一年出門易遇貴人，在工作上特別容易受得眷顧，升職加薪的機會大增，只要肯努力表現，成果便很容易被看見。

圖片來源：getty images

桃花運方面，若願意在感情上花心思及金錢，效果會更為明顯。

父母宮顯示長輩健康較弱，需多加關心。

子女宮亦較為不穩，若有懷孕計劃須格外小心，有小產或流產風險，如有養寵物亦需留意。

財運方面，容易將金錢花在吃喝玩樂上，因此需注意開支管理。

幸運顏色為紅色、黃色及啡色，幸運號碼為 2、3、7、8、0。

圖片來源：劇照

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬猴驛馬運強 小心血光之災！

2026年屬猴人士的驛馬運明顯，代表經常外出奔波，或是出現變動，今年適合轉工、搬屋或調整工作位置。對於公務員或政府相關工作者而言，驛馬星有利升遷，一般人士則多為奔波勞碌，若工作性質需要社交或外出反而較易發揮。幸好文昌星同時加強，對讀書、考試及進修特別有利，有機會考取較理想的成績。若有出國讀書、報讀課程或外地考牌的計劃，今年絕對是合適的時機。

圖片來源：getty images

財運方面，若職業屬於幫人解決問題的類型，收入會較理想，假如是其他行業可能出現花錢解決問題的情況。

感情方面，容易出現主導權之爭，一方態度較強硬霸道，溝通尤為重要。

此外需留意血光之災，年長的屬猴人士要更加小心。

幸運顏色為金黃色、紅色及孔雀藍，幸運號碼為 2、4、6、7。

圖片來源：劇照

想了解更多關於2026年馬年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《陳定幫 幫幫師傅幫到你馬年運程書》：

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

