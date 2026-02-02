2026馬年陳定幫生肖運程：鼠、牛、虎篇｜屬鼠沖太歲易有意外風險、屬牛女性貴人多、屬虎小心被篤背脊

陳定幫2026馬年生肖運程｜踏入2026年，屬鼠的沖太歲、屬牛的害太歲以及屬虎的三合太歲，並非單純的好壞之分，只要提早理解運勢的走向，很多看似突如其來的轉折，都能化成主動佈局的好時機。因此深入了解026馬年生肖運程相當重要，以下即拆解屬鼠、屬牛與屬虎的人於馬年的財運、事業、桃花與健康等運勢！

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

陳定幫師傅2026馬年運程大全

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬鼠沖太歲有好有壞 破財機會高！

屬鼠的人在2026馬年屬於沖太歲，是犯太歲的一種。這一年口福較強，容易因享受美食而發胖，需特別注意心血管、血糖、心臟、血液及眼睛方面的健康問題。

大耗星代表耗損與破財，花錢機會明顯增加，投資方面不宜進取，建議以保守策略為主。此外，大耗星亦象徵個人能量偏低，容易感到疲累，休息顯得格外重要。

沖太歲亦代表衝撞，情緒易急躁，與家人、另一半溝通要忍讓。今年易有意外，駕駛時需格外小心，並應避免任何高風險活動，如高速駕駛、過山車、跳傘、潛水、滑雪或滑水等活動。

圖片來源：getty images

沖太歲這一年屬於極端年份，並不一定全然負面，可能突然出現重大轉變，有人會轉行、創業或擔任重要角色。若本身已有轉工、搬屋或轉變人生方向的想法，可考慮在此年主動應變，以「應太歲」的方式化解不穩定因素。

感情方面，如前一年已存在問題，今年有機會作出最終決定，但切忌衝動說出無法挽回的說話。子女宮合紅鸞、天喜星，適合以生小孩、養寵物等方式沖喜。

工作宮合寡宿，運勢相對較弱，容易與同事發生衝突，可選擇低調保守度過一年，或在降低風險的前提下主動求變。

幸運顏色為白、金、黑、灰、藍，幸運數字為 1、3、6、8、9。

圖片來源：劇照

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬牛害太歲是非多 單身者易有情敵！

屬牛在2026年屬害太歲，代表好事容易被人破壞，常見情況包括情敵出現、第三者介入或他人從中作梗，同時亦較多口舌是非。不過，這一年並非全然不利，同時出現龍德貴人、紫微星及國印貴人等吉星，只要能妥善處理人際關係，反而有機會迎來較大的發展。長輩級或高層貴人容易出現，宜主動交流、虛心求教。

圖片來源：getty images

紫微星代表有較大的事業發展與拓展機會，但同時有暴敗星出現，代表急升後急跌，因此風險管理非常重要，無論投資或是生意都不宜過分進取。

財運與事業運整體不差，在女性市場或女性客戶方面較易獲利，即使面對男性客群，也可透過溫柔體貼的關懷式服務取得好結果。

身體方面，需留意過度勞碌與舟車勞頓，容易感到疲憊，甚至失眠，經常外出工幹的人更甚。

驛馬星落在疾病宮，可透過多做運動來應星。

感情方面，單身者易有情敵，已婚者可能有人會試探婚姻與產生誤會，重點在於人際與溝通的處理。

幸運顏色為黑、灰、藍，幸運數字為 1、4、6、9。

圖片來源：劇照

陳定幫2026馬年生肖運程｜屬虎三合太歲領導力強 慎防小人篤背脊！

屬虎的人在2026馬年屬三合太歲，代表領導能力與統御能力。這一年適合團隊合作，可憑自身實力與毅力突破難關。即使原本並非領導角色，也應主動站前一步，讓上級看見自己的能力。不過，是非星同時明顯，指背星代表背後有人說是非、篤背脊，並在健康上對應腰背、背脊及坐骨神經問題。三方四正會合官符、白虎及三刑星，需特別留意官非是非與法律糾紛，建議透過捐款給政府或藝術機構，有助化解官非是非。

圖片來源：getty images

這一年亦屬驛馬年，外出及外地工作機會增加，與外國人合作更有利，不過外出時需小心遺失證件、護照及信用卡。太陽星與紫微星同在，即使在合作中擔任較小角色，亦能從中得益。

感情方面，夫妻宮應多吃喝玩樂與享受生活，同時留意另一半情緒不穩。子女宮平穩，但父母易有血光之災，年長父母可透過捐血或洗牙化解。

幸運顏色為黃、啡等屬土色系，幸運數字為 1、5、9。

圖片來源：劇照

想了解更多關於2026年馬年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《陳定幫 幫幫師傅幫到你馬年運程書》：

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

