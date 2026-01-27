2026馬年12生肖幸運色，雲文子開運指南！屬馬本命年必備黑、紅色增運，這3個生肖要化太歲穿什麼顏色？

農曆新年2026今年大年初一會在2月17日，也表示2026馬年轉眼就到，各位準備好迎接這個赤馬年未呢？2026年12生肖運勢相信大家都開始留意，當中都會有相應的12生肖幸運色又是什麼呢？犯太歲的朋友又可以配什麼飾物或是穿什麼色來化解兼增運呢？邀請到雲文子師傅來為大家帶來2026馬年幸運色增運指南！

雲文子師傅馬年運程大全

屬馬按此｜屬羊按此｜屬猴按此｜屬雞按此

屬狗按此｜屬豬按此｜屬鼠按此｜屬牛按此

屬虎按此｜屬兔按此｜屬龍按此｜屬蛇按此

屬馬2026幸運色：黑色、紅色（犯太歲）

肖馬朋友2026逢本命年，亦是「值太歲」及「刑太歲」之年，整體運程將徘徊於疲弱狀態。不論環境或人際關係，也諸多阻滯，並會將時間、精力，錯配，而錯失良機。今年有人緣運但未達至貴人級數，朋友能給予精神價值，而一些實質支援實在有心無力。遇上小人，要沉得住氣，處事時有輕重緩急之分。

增運飾物：星星形圖案或飾物

化解值/刑太歲：羊、虎、狗飾物

屬羊2026幸運色：黑色、綠色

肖羊運程「氣勢如虹」，隨着貴人運勢旺盛，正是展開新局面的好時機，不妨放膽一試，勇敢踏出舒適圈，嘗試不同方向的發展，為自己開拓更多元的機會與可能性，讓事業與人生都能邁向更豐盛的階段。

增運飾物：花形圖案或飾物

屬猴2026幸運色：黑色、綠色

肖猴者運勢迂迴曲折，但最終依然緩緩向上。注意在上半年，枝節較多，基於人為因素、環境轉變，令計劃延遲，大費周章，才取得些微成果，甚至有可能被迫擱置。難免形成內耗，負面情緒因而逐漸積壓。年中出現一些大變動，運勢明顯有所改善，機遇和商機，可望陸續有來。年運勢翻來覆去之困擾，可以來一招「借地運」，以南方地區外遊郊遊為佳，例如澳洲，有助增加氣場。

增運飾物：菱形圖案或飾物

屬雞2026幸運色：白色、紅色

肖雞者運勢否極泰來，人氣急升，不時成為眾人焦點，令旁人既羨且妒。在這「是非之年」，人多口雜，閒言閒語愈多；人氣就愈旺。朋友圈將更闊更廣，多交君子，視野亦有所不同，令生活變得更加精采。將對付是非小人的心力，轉移到更有價值的事情上，例如提升個人價值，使自己變得更好更強。

增運飾物：波浪形圖案或飾物

屬狗2026幸運色：啡黃色、紅色

在市道不景氣的一年，肖狗者運勢平穩、無風無浪，也不會有太大驚喜，應好好享受安枕無憂的境況，細味「平淡是福」處世之道，是一種恩賜。「平淡」，卻不等同於「躺平」，因此，趁著大旺學習、提升自我的「文昌之年」，很適宜去鍛練一些新技能，求學問、進修、考專業牌等，因更易吸收新知識，加快熟習速度。吸納愈多軟、硬新技能，替自己的知識庫增值，運勢就愈強。

增運飾物：圓珠、圓形圖案或飾物

屬豬2026幸運色：黑色、啡黃色

肖豬者運勢有「生機勃勃」之象。處事時，頭腦靈活，創作力强，能迅速從不同角度，分析問題，作出適當判斷。基於以上種種優勢，加上今年人緣非常興旺，所以將會機遇處處。但這一年要將「多勞多得」記掛在心，因馬年的貴人助力只屬一般，抱持刻苦耐勞鬥志，願意親力親為勤奮、致力提升個人能力，才是成功關鍵。

增運飾物：橢圓形圖案或飾物

屬鼠2026幸運色：紅色、啡黃色（犯太歲）

今年沖犯太歲，運勢荊棘滿途，一些難以估計的衝擊，將對肖鼠之人帶來沉重壓力，容易影響分析能力，不要作出任何重大改變，以免出現差錯。加上馬年身邊缺少貴人，所以是充滿考驗之一年。不過，得「值符」庇佑，令你逢凶化吉，愈戰愈勇，並喚醒了「化危為機」的內在潛能，困境其實不是絕路，反而是令人更強大的一次機緣。

增運飾物：心形圖案或飾物

化解沖太歲：猴、龍飾物

屬牛2026幸運色：紅色、綠色（犯太歲）

肖牛者今年「害太歲」，運勢暗湧頻生，小人當道。意味運程好比一個睡火山，危機一觸即發。雖然有障礙，卻未至於有極大的傷害性，尤其在人緣方面，家宅運、長輩緣不錯，能從旁協助拆解問題。受小人影響，是非較多，情緒易變得波動，宜多靠近「水」，包括大海、河流及溪澗等，所謂「得水為上」，連帶整體運勢也有得益。

增運飾物：鎖鏈形圖案或飾物

化解害太歲：蛇、雞飾物

屬虎2026幸運色：綠色、白色

肖虎者福星高照，人緣、人氣、貴人運也同步升級。內在那股強大氣場，能自動吸引一些有實力、有地位的貴人相助，將可拓展出更大的人脈網絡，增強實力，令英雄有用武之地。今年只要虛心聆聽別人意見，有實現目標的決心，做事切勿「三分鐘熱度」。馬年如騰出時間外遊，有更闊的思考空間，進一步認識自己，反思人生的大方向，對運勢將如虎添翼。

增運飾物：格仔、網形圖案或飾物

屬兔2026幸運色：白色、啡黃色（犯太歲）

肖兔者今年「破太歲」，運勢一蹶不振。「破」暗藏著「好事多磨」、「遭破壞」意味，亦預示有缺失、不足、損耗，不少事情也諸多掣肘。馬年將處於心緒不寧、欠缺自信、安全感和方向感的狀態。容易將一些問題無限放大，「未輸人，已輸陣」。想制止情緒及運勢下沉，多與風水氣場好的大自然連結，家居布置宜多用淺色、粉色系，以提升氣場。

增運飾物：三角形圖案或飾物

化解破太歲：狗、豬、羊飾物

屬龍2026幸運色：白色、啡黃色

屬龍者運勢先弱後強。上半年的積弱狀態，失去自信心，因內心總是害怕「輸不起」，以致不少計劃提不起勁去做，形成惡性循環「拖延症」。下半年的運勢將出現大逆轉，有「撥開雲霧見青天」之象。鼓起勇氣，脫離舒適圈，嘗試學習面對新的轉變，並且從錯誤中學習，踢走缺點，發掘長處，提升各方面之優勢。時機一到時，才可以強勢出擊。

增運飾物：方形圖案或飾物

屬蛇2026幸運色：黑色、白色

肖蛇者馬年「幸運之神愛上你」，運勢運籌帷幄，新的機遇陸續有來，一些計劃了好一段時間的項目，因得貴人幫助，方向更加清晰，有可能取得突破性成果，令人喜出望外。幸福指數，將節節上升，做事時亦特別有幹勁和積極。加上身邊的貴人，特别是女性，對你鼎力支持，助你開拓更廣人脈，所以這一年不論前景與「錢」景，也發展路向相當樂觀。

增運飾物：直條圖案或飾物

