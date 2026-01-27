2026 高雄親子遊攻略：1.5 小時飛到！呢 6 個親子景點，阿媽行街、阿爸賽車、細路玩瘋！

高雄親子景點

高雄，呢座充滿熱情嘅南台灣城市，唔單止係香港人熱門嘅旅行地點，直頭係親子遊嘅夢幻天堂！呢度有齊晒各式各樣嘅高雄親子景點，由刺激好玩嘅主題樂園到寓教於樂嘅博物館都有，保證等細路仔可以盡情「放電」，玩到唔捨得走。為了幫你輕鬆規劃一場難忘嘅家庭之旅，Trip.com 小編特別為你精心整理咗呢份最詳盡嘅高雄親子景點全攻略，等你同屋企寶貝嘅假期行程完美無憂！





親子遊優惠

台灣交通悠遊卡｜搭配桃園捷運卡｜非台灣居民限定｜台灣自由行必買｜捷運、公車都能刷（桃園國際機場領取），低至HK$24(7454人已購)

廣告 廣告

【國際旅客限定】台灣高鐵單程乘車券(85折優惠)，低至HK$7(4104人已購)

阿里山國家森林遊樂區一日遊【台中/嘉義/高雄出發】，低至HK$446(286人已購)

香港飛高雄機票

從香港去高雄，最方便一定係搭飛機，航程大約只需 1 小時 30 分鐘，輕鬆到好似睇完一集劇就已經降落！去到高雄小港機場之後，可以直接搭捷運直達市區，即刻開啟你同仔女嘅南台灣探險之旅！

高雄親子景點推薦

想帶細路入去魔法世界？義大世界主題樂園被譽為全台最夢幻嘅親子樂園，園區結合咗「風」、「魔法」同「童話」三大主題。呢度有超人氣嘅互動設施、巨型氣墊城堡同球池迷宮。最正係隔籬就係義大世界購物廣場，大人行街食嘢，細路盡情放電，絕對係家庭出遊首選！

追求速度感嘅家庭必去！呢度係全台首個以「駕駛」做主題嘅樂園，係日本鈴鹿賽車場唯一海外授權，擁有 10:1 縮小版嘅專業賽車道。

地址： 高雄市前鎮區中安路 1-1 號 (SKM Park 旁)

開放時間： 平日 11:00-20:30；假日 10:30-20:30。

交通： 捷運「草衙站」2 號出口即達。





鈴鹿賽道樂園

鈴鹿賽道樂園

鈴鹿賽道樂園

想寓教於樂？科工館係全台首座應用科學博物館。入面有勁多動手體驗區，最震撼係有個 7 層樓高嘅室內溜滑梯，只需 16 秒就滑到落地，刺激到爆！

地址： 高雄市三民區九如一路 720 號

開放時間： 09:00-17:00 (逢週一休)

交通： 捷運紅線至「高雄車站」，轉台鐵至「科工館車站」行 10 分鐘。





‌國立科學工藝博物館（高雄）

熱愛動物嘅細路一定要嚟！呢度有過百種動植物，包括水豚、黑猩猩、狐獴，仲有台灣特有嘅黃牛同雄偉嘅白老虎。

地址： 高雄市鼓山區萬壽路 350 號

開放時間： 週二至週日 09:00-17:00

交通： 捷運「鹽埕埔站」轉 56 路巴士。

溫馨提示： 「小心馬騮搶食！唔好拎住嘢食行，馬騮會直接搶！」





壽山動物園

高雄市壽山動物園

航空迷爸爸同細路嘅天堂！呢度展示咗好多真實軍機同飛彈，仲可以親身坐入機位體驗同 DIY 整飛機。呢度仲係全球唯一可以同時見到中美蘇三國戰機嘅展示館！

地址： 高雄市岡山區致遠路 55 號

開放時間： 09:00-16:00

交通： 捷運「南岡山站」轉紅 73 巴士。





岡山航空教育展示館

(圖片來源：航空教育展示館 Facebook)

航空教育展示館

紅頂谷創穀物文創樂園

由馬玉山打造嘅觀光工廠，可以體驗磨穀、整「小金磚」DIY，仲可以參觀生產線。園區係巴洛克建築風格，影相好靚，穀倉咖啡廳嘅餐點亦好健康。

地址： 高雄市左營區民族一路 709 號

開放時間： 09:00-17:00 (逢週一休)

交通： 捷運「生態園區站」步行或搭的士。





紅頂谷創穀物文創樂園

紅頂谷創穀物文創樂園

(Photo Source: 紅頂谷創穀物文創樂園)

紅頂谷創穀物文創樂園

高雄親子酒店推薦

👉酒店 10% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂酒店享至多 10% 優惠

👉新用戶優惠代碼（首張訂單）: 立即註冊，首單即減至多 10%

👉新用戶優惠代碼（第2張訂單）: 新用戶第二次預訂酒店可享至多 5% 優惠

👉精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠

即刻行動！透過 Trip.com 應用程式註冊成為會員，即可享有高達10%的獨家折扣優惠！名額有限，售完為止，立即點擊連結，為您的高雄親子景點之旅省下更多預算！此處查看更多！

呢間酒店可以話係高雄親子界嘅「常棵樹」，位於林森一路，最出名就係將藝術設計同童趣結合得好完美。

高雄宮賞藝術大飯店

主題房型深度解析： 佢哋嘅「設計親子套房」面積達到 15-18 坪 (約 500-600 呎)，空間感極大。房型唔係隨便放張貼紙就算，而係成個場景咁打造：

探險露營房： 直接將成個營幕搬入房，細路可以喺冷氣房體驗露營，房入面仲有草皮地墊同小森林裝飾。

太空船出任務房： 牆身係立體星系噴畫，小朋友張床係太空艙造型嘅上下舖。

大富翁遊戲房： 全港（全台）少見！地板直接變成巨型大富翁地圖，附送特大骰子同機會命運卡，一家大細夜晚可以喺房入面大玩特玩。

卡比巴拉（水豚）動物星球： 2026 年最 hit 嘅呆萌水豚主題，房入面周圍都係軟綿綿嘅動物公仔，療癒感滿分。

高雄宮賞藝術大飯店

「宮之野蠻遊戲」遊戲室： 位於 3 樓，剛剛大翻新過！入面劃分咗 特大白沙坑、積木牆、同埋波波池溜滑梯 。仲有專為幼童設計嘅家家酒區域，設備非常齊全。

家長貼心設施： 酒店提供免費嬰兒床、床圍、奶瓶消毒鍋同澡盆（數量有限，記得訂房時備註）。加上地理位置極佳，行 5 分鐘就到六合夜市，買宵夜返房食超方便。

高雄宮賞藝術大飯店

如果你打算去鈴鹿賽道樂園，住呢度係唯一首選。佢就喺樂園同 SKM Park Outlets 正隔離，係一間複合式嘅度假型酒店。

鮪魚家族飯店-高雄館‌

海、陸、空主題房型：

賽車親子套房： 客廳牆面係頒獎台噴畫，臥榻床係紅色賽車造型，窗外面仲可以直接睇到捷運車體經過或者樂園風景。

航空親子房： 配合隔籬就係小港機場，房入面係晴空藍天設計，有飛機背板，畀小朋友覺得自己好似飛緊咁。



鮪魚家族飯店-高雄館‌

酒店專屬娛樂：

Pit In 休閒室： 24 小時開放，入面有好多親子圖書同親子節目，半夜細路唔瞓覺都可以帶佢落去睇書。

Leo's Station 早餐廳： 專門設有「兒童餐台」，高度啱啱好畀小朋友自己拎嘢食。仲有 DIY 鬆餅機，等小朋友可以親手整自己嘅早餐。

優勢： 呢度採用「一房一廳」佈局（15-17 坪），兩個獨立空間都有電視，阿爸睇波、細路睇卡通，互不干擾！

如果你想搵一間性價比 (CP值) 極高、交通方便到冇朋友嘅酒店，揀呢間就啱。

華園大飯店草衙館

交通與機能王： 佢就喺 高雄火車站 對面，行 7 分鐘到 美麗島站 （最靚捷運站打卡位）。對帶住大行李同推嬰兒車嘅家長嚟講，唔使轉車係最大恩賜。

童趣四人房： 雖然房型冇宮賞咁誇張，但勝在乾淨企理，空間感以市中心酒店嚟講算好唔錯。房入面裝飾咗好多可愛嘅魚類插圖，充滿海洋氣息。

隱藏版設施： 酒店 2 樓設有 遊戲室同健身房 。家長最鍾意 2 樓嘅共同使用空間，入面有 微波爐、烤箱同自助茶飲區 ，如果小朋友食唔慣街外嘢，喺度整返熱啲副食品或者叮個鮮奶都好方便。

溫馨提示： 雖然平價，但隔音做得唔錯。早餐係台式風格，款式多到可以當 Brunch 食，食飽再出發去壽山動物園！

高雄親子餐廳

瑪莉桃桃親子生活餐廳

呢間餐廳喺高雄親子界好出名，除咗地點方便，最貼心係佢完全考慮到家長「想靜靜地食餐飯」嘅願望。

遊戲室設施（限高 120cm）： 佢哋個遊戲室雖然唔係巨型，但 清潔度極高 。入面有細路最愛嘅 波波池、溜滑梯 ，仲有一整區嘅 積木牆同煮飯仔（家家酒）玩具 。最重要係遊戲室門口有大透明玻璃，家長坐喺位食緊嘢都可以望到細路玩成點，呢點真係攞滿分。

餐點深度推介： 佢哋唔係一般只係賣炸雞薯條嘅親子餐廳，菜單非常豐富：

大人美食： 推薦必試 「酸菜魚口味義大利麵」 ，香辣開胃，啱晒想換吓口味嘅阿爸阿媽；仲有精緻嘅 「法式香草雞腿排燉飯」 。 兒童專屬： 提供多款兒童餐，用可愛嘅造型餐盤裝住。最驚喜係佢哋有 「特製 BB 粥」 供應，對於仲食緊副食品嘅細細個小朋友嚟講，簡直係家長救星！

貼心位： 餐廳經常會搞繪本說故事或者小手工活動。如果咁啱撞正節日，仲會有驚喜小禮物送畀小朋友。

地址： 高雄市三民區明仁路 51 號 2 樓





瑪莉桃桃親子生活餐廳

瑪莉桃桃親子生活餐廳

(Photo Source: 瑪莉桃桃親子生活餐廳 IG)

貳木言午親子友善餐廳

如果你追求嘅係質感、美感、同埋好高質嘅日式料理，呢間隱身喺文化中心巷弄入面嘅餐廳絕對係你嘅首選。

日式文青風環境： 呢度唔係嗰種周圍都係鮮艷色嘅樂園風，而係充滿日式木質感嘅空間。佢哋設有「半開放式遊戲區」，入面有好多高質量嘅木製益智玩具同埋繪本，氣氛比較安靜舒服，啱晒鍾意靜靜哋玩嘅小朋友。

餐點深度推介：

必食定食： 「海宴燒鰻散壽司定食」 ，材料新鮮，份量十足，仲可以自己動手 DIY 用海苔包嚟食，玩味十足。 香酥之選： 「炸豬排餐盒」 或者 「唐揚雞烏龍湯麵定食」 ，炸得金黃酥脆，雞肉入面仲有肉汁，搭配柚子胡椒超惹味。 暖心飲品： 佢哋嘅 「鍋煮奶茶」 好出名，用茶葉現煮，大人飲完真係會覺得好療癒。

特別服務： 呢度好適合搞 抓周儀式 （慶祝一歲生日）或者慶生派對。因為環境優雅，影出嚟嘅相特別有文青 feel，完全唔似一般親子餐廳。

地址： 高雄市苓雅區林泉街 38 巷 7 之 1 號

注意： 佢哋係完全預約制，而且星期一休息，唔好白行一趟呀。





貳木言午親子友善餐廳

(Photo Source: 貳木言午 IG)

糖廍特色火鍋咖啡

位於橋頭台糖花卉農園中心入面，呢度最大優點就係空間感十足，係一個適合「跑跑跳跳」嘅地方。

室內外雙重玩樂：

室內： 有個小型室內兒童遊戲區，細路喺入面玩，大人可以喺出面慢慢打邊爐。 戶外： 呢度有大草地同埋小朋友最瘋狂嘅「大沙坑」。玩完沙隔壁就有洗腳設施，非常方便。農園中心入面仲可以坐五分車（觀光小火車），成個配套玩足全日都得。

餐點深度推介：

招牌火鍋： 嚟呢度一定要食火鍋！推介 「昆布味噌鍋」 或者 「台糖嚴選豬肉鍋」 。湯底清甜唔口渴，肉片係用台糖自產嘅安心豬，家長畀小朋友食都放心啲。 休閒下午茶： 如果唔想食大餐，呢度嘅咖啡同鬆餅都好唔錯。

地點優勢： 行程可以安排朝早去橋頭糖廠行吓，中午過嚟食飯放電。雖然離市中心遠少少，但嗰份悠閒感係市區搵唔到嘅。

地址： 高雄市橋頭區創新路 93 號

交通建議： 建議搭的士或者 Grab 過嚟，如果搭捷運去到青埔站或者橋頭火車站，仲要行一段路。





糖廍特色火鍋咖啡

糖廍特色火鍋咖啡

(Photo Source: ailsa.tw 網站)

常見問題

高雄邊啲景點最推介？

鈴鹿賽道樂園同科工館係必去之選！

親子餐廳邊間正？

瑪莉桃桃同貳木言午都係高質推薦。

有咩要注意？

高雄太陽好猛，戶外活動記住防曬；夏天玩水戰景點建議帶定多套衫換。

【高雄天氣】高雄氣溫指南，最佳旅遊季節與穿衣搭配建議

【高雄手信】2026高雄必買 TOP 10 人氣美食手信

【高雄】放假好去處，高雄親子遊景點攻略

【高雄自由行】玩轉高雄：交通、景點、美食、購物懶人包

【高雄美食】高雄7大人氣美食推介

【高雄好去處2026】一文睇清高雄攻略！高雄好去處+高雄交通+高雄美食推介

【高雄夜市】高雄必去夜市及美食推介

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。





