2026 高雄親子遊攻略：1.5 小時飛到！呢 6 個親子景點，阿媽行街、阿爸賽車、細路玩瘋！

高雄，呢座充滿熱情嘅南台灣城市，唔單止係香港人熱門嘅旅行地點，直頭係親子遊嘅夢幻天堂！呢度有齊晒各式各樣嘅高雄親子景點，由刺激好玩嘅主題樂園到寓教於樂嘅博物館都有，保證等細路仔可以盡情「放電」，玩到唔捨得走。為了幫你輕鬆規劃一場難忘嘅家庭之旅，Trip.com 小編特別為你精心整理咗呢份最詳盡嘅高雄親子景點全攻略，等你同屋企寶貝嘅假期行程完美無憂！
從香港去高雄，最方便一定係搭飛機，航程大約只需 1 小時 30 分鐘，輕鬆到好似睇完一集劇就已經降落！去到高雄小港機場之後，可以直接搭捷運直達市區，即刻開啟你同仔女嘅南台灣探險之旅！
高雄親子景點推薦
追風奇幻島-魔法歡樂谷-高雄義大館
想帶細路入去魔法世界？義大世界主題樂園被譽為全台最夢幻嘅親子樂園，園區結合咗「風」、「魔法」同「童話」三大主題。呢度有超人氣嘅互動設施、巨型氣墊城堡同球池迷宮。最正係隔籬就係義大世界購物廣場，大人行街食嘢，細路盡情放電，絕對係家庭出遊首選！
鈴鹿賽道樂園
追求速度感嘅家庭必去！呢度係全台首個以「駕駛」做主題嘅樂園，係日本鈴鹿賽車場唯一海外授權，擁有 10:1 縮小版嘅專業賽車道。
地址： 高雄市前鎮區中安路 1-1 號 (SKM Park 旁)
開放時間： 平日 11:00-20:30；假日 10:30-20:30。
交通： 捷運「草衙站」2 號出口即達。
國立科學工藝博物館（高雄）
想寓教於樂？科工館係全台首座應用科學博物館。入面有勁多動手體驗區，最震撼係有個 7 層樓高嘅室內溜滑梯，只需 16 秒就滑到落地，刺激到爆！
地址： 高雄市三民區九如一路 720 號
開放時間： 09:00-17:00 (逢週一休)
交通： 捷運紅線至「高雄車站」，轉台鐵至「科工館車站」行 10 分鐘。
壽山動物園
熱愛動物嘅細路一定要嚟！呢度有過百種動植物，包括水豚、黑猩猩、狐獴，仲有台灣特有嘅黃牛同雄偉嘅白老虎。
地址： 高雄市鼓山區萬壽路 350 號
開放時間： 週二至週日 09:00-17:00
交通： 捷運「鹽埕埔站」轉 56 路巴士。
溫馨提示： 「小心馬騮搶食！唔好拎住嘢食行，馬騮會直接搶！」
岡山航空教育展示館
航空迷爸爸同細路嘅天堂！呢度展示咗好多真實軍機同飛彈，仲可以親身坐入機位體驗同 DIY 整飛機。呢度仲係全球唯一可以同時見到中美蘇三國戰機嘅展示館！
地址： 高雄市岡山區致遠路 55 號
開放時間： 09:00-16:00
交通： 捷運「南岡山站」轉紅 73 巴士。
(圖片來源：航空教育展示館 Facebook)
紅頂谷創穀物文創樂園
由馬玉山打造嘅觀光工廠，可以體驗磨穀、整「小金磚」DIY，仲可以參觀生產線。園區係巴洛克建築風格，影相好靚，穀倉咖啡廳嘅餐點亦好健康。
地址： 高雄市左營區民族一路 709 號
開放時間： 09:00-17:00 (逢週一休)
交通： 捷運「生態園區站」步行或搭的士。
(Photo Source: 紅頂谷創穀物文創樂園)
高雄親子酒店推薦
高雄宮賞藝術大飯店
呢間酒店可以話係高雄親子界嘅「常棵樹」，位於林森一路，最出名就係將藝術設計同童趣結合得好完美。
主題房型深度解析： 佢哋嘅「設計親子套房」面積達到 15-18 坪 (約 500-600 呎)，空間感極大。房型唔係隨便放張貼紙就算，而係成個場景咁打造：
探險露營房： 直接將成個營幕搬入房，細路可以喺冷氣房體驗露營，房入面仲有草皮地墊同小森林裝飾。
太空船出任務房： 牆身係立體星系噴畫，小朋友張床係太空艙造型嘅上下舖。
大富翁遊戲房： 全港（全台）少見！地板直接變成巨型大富翁地圖，附送特大骰子同機會命運卡，一家大細夜晚可以喺房入面大玩特玩。
卡比巴拉（水豚）動物星球： 2026 年最 hit 嘅呆萌水豚主題，房入面周圍都係軟綿綿嘅動物公仔，療癒感滿分。
「宮之野蠻遊戲」遊戲室： 位於 3 樓，剛剛大翻新過！入面劃分咗特大白沙坑、積木牆、同埋波波池溜滑梯。仲有專為幼童設計嘅家家酒區域，設備非常齊全。
家長貼心設施： 酒店提供免費嬰兒床、床圍、奶瓶消毒鍋同澡盆（數量有限，記得訂房時備註）。加上地理位置極佳，行 5 分鐘就到六合夜市，買宵夜返房食超方便。
鮪魚家族飯店-高雄館
如果你打算去鈴鹿賽道樂園，住呢度係唯一首選。佢就喺樂園同 SKM Park Outlets 正隔離，係一間複合式嘅度假型酒店。
海、陸、空主題房型：
賽車親子套房： 客廳牆面係頒獎台噴畫，臥榻床係紅色賽車造型，窗外面仲可以直接睇到捷運車體經過或者樂園風景。
航空親子房： 配合隔籬就係小港機場，房入面係晴空藍天設計，有飛機背板，畀小朋友覺得自己好似飛緊咁。
酒店專屬娛樂：
Pit In 休閒室： 24 小時開放，入面有好多親子圖書同親子節目，半夜細路唔瞓覺都可以帶佢落去睇書。
Leo's Station 早餐廳： 專門設有「兒童餐台」，高度啱啱好畀小朋友自己拎嘢食。仲有 DIY 鬆餅機，等小朋友可以親手整自己嘅早餐。
優勢： 呢度採用「一房一廳」佈局（15-17 坪），兩個獨立空間都有電視，阿爸睇波、細路睇卡通，互不干擾！
華園大飯店草衙館
如果你想搵一間性價比 (CP值) 極高、交通方便到冇朋友嘅酒店，揀呢間就啱。
交通與機能王： 佢就喺高雄火車站對面，行 7 分鐘到美麗島站（最靚捷運站打卡位）。對帶住大行李同推嬰兒車嘅家長嚟講，唔使轉車係最大恩賜。
童趣四人房： 雖然房型冇宮賞咁誇張，但勝在乾淨企理，空間感以市中心酒店嚟講算好唔錯。房入面裝飾咗好多可愛嘅魚類插圖，充滿海洋氣息。
隱藏版設施： 酒店 2 樓設有遊戲室同健身房。家長最鍾意 2 樓嘅共同使用空間，入面有微波爐、烤箱同自助茶飲區，如果小朋友食唔慣街外嘢，喺度整返熱啲副食品或者叮個鮮奶都好方便。
溫馨提示： 雖然平價，但隔音做得唔錯。早餐係台式風格，款式多到可以當 Brunch 食，食飽再出發去壽山動物園！
高雄親子餐廳
瑪莉桃桃親子生活餐廳
呢間餐廳喺高雄親子界好出名，除咗地點方便，最貼心係佢完全考慮到家長「想靜靜地食餐飯」嘅願望。
遊戲室設施（限高 120cm）： 佢哋個遊戲室雖然唔係巨型，但清潔度極高。入面有細路最愛嘅波波池、溜滑梯，仲有一整區嘅積木牆同煮飯仔（家家酒）玩具。最重要係遊戲室門口有大透明玻璃，家長坐喺位食緊嘢都可以望到細路玩成點，呢點真係攞滿分。
餐點深度推介： 佢哋唔係一般只係賣炸雞薯條嘅親子餐廳，菜單非常豐富：
大人美食： 推薦必試 「酸菜魚口味義大利麵」，香辣開胃，啱晒想換吓口味嘅阿爸阿媽；仲有精緻嘅 「法式香草雞腿排燉飯」。
兒童專屬： 提供多款兒童餐，用可愛嘅造型餐盤裝住。最驚喜係佢哋有 「特製 BB 粥」 供應，對於仲食緊副食品嘅細細個小朋友嚟講，簡直係家長救星！
貼心位： 餐廳經常會搞繪本說故事或者小手工活動。如果咁啱撞正節日，仲會有驚喜小禮物送畀小朋友。
地址： 高雄市三民區明仁路 51 號 2 樓
(Photo Source: 瑪莉桃桃親子生活餐廳 IG)
貳木言午親子友善餐廳
如果你追求嘅係質感、美感、同埋好高質嘅日式料理，呢間隱身喺文化中心巷弄入面嘅餐廳絕對係你嘅首選。
日式文青風環境： 呢度唔係嗰種周圍都係鮮艷色嘅樂園風，而係充滿日式木質感嘅空間。佢哋設有「半開放式遊戲區」，入面有好多高質量嘅木製益智玩具同埋繪本，氣氛比較安靜舒服，啱晒鍾意靜靜哋玩嘅小朋友。
餐點深度推介：
必食定食： 「海宴燒鰻散壽司定食」，材料新鮮，份量十足，仲可以自己動手 DIY 用海苔包嚟食，玩味十足。
香酥之選： 「炸豬排餐盒」 或者 「唐揚雞烏龍湯麵定食」，炸得金黃酥脆，雞肉入面仲有肉汁，搭配柚子胡椒超惹味。
暖心飲品： 佢哋嘅 「鍋煮奶茶」 好出名，用茶葉現煮，大人飲完真係會覺得好療癒。
特別服務： 呢度好適合搞抓周儀式（慶祝一歲生日）或者慶生派對。因為環境優雅，影出嚟嘅相特別有文青 feel，完全唔似一般親子餐廳。
地址： 高雄市苓雅區林泉街 38 巷 7 之 1 號
注意： 佢哋係完全預約制，而且星期一休息，唔好白行一趟呀。
(Photo Source: 貳木言午 IG)
糖廍特色火鍋咖啡
位於橋頭台糖花卉農園中心入面，呢度最大優點就係空間感十足，係一個適合「跑跑跳跳」嘅地方。
室內外雙重玩樂：
室內： 有個小型室內兒童遊戲區，細路喺入面玩，大人可以喺出面慢慢打邊爐。
戶外： 呢度有大草地同埋小朋友最瘋狂嘅「大沙坑」。玩完沙隔壁就有洗腳設施，非常方便。農園中心入面仲可以坐五分車（觀光小火車），成個配套玩足全日都得。
餐點深度推介：
招牌火鍋： 嚟呢度一定要食火鍋！推介 「昆布味噌鍋」 或者 「台糖嚴選豬肉鍋」。湯底清甜唔口渴，肉片係用台糖自產嘅安心豬，家長畀小朋友食都放心啲。
休閒下午茶： 如果唔想食大餐，呢度嘅咖啡同鬆餅都好唔錯。
地點優勢： 行程可以安排朝早去橋頭糖廠行吓，中午過嚟食飯放電。雖然離市中心遠少少，但嗰份悠閒感係市區搵唔到嘅。
地址： 高雄市橋頭區創新路 93 號
交通建議： 建議搭的士或者 Grab 過嚟，如果搭捷運去到青埔站或者橋頭火車站，仲要行一段路。
(Photo Source: ailsa.tw 網站)
常見問題
高雄邊啲景點最推介？
鈴鹿賽道樂園同科工館係必去之選！
親子餐廳邊間正？
瑪莉桃桃同貳木言午都係高質推薦。
有咩要注意？
高雄太陽好猛，戶外活動記住防曬；夏天玩水戰景點建議帶定多套衫換。
