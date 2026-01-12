2026最新｜5大日式燒肉推介 A5和牛/成吉思汗主題烤肉/上環抵食午市套餐

靚靚油花、陣陣炭香，加埋店家秘製燒肉汁正啊！今次精選香港5大人氣日式燒肉店，由高質和牛到抵食一人燒肉通通有，睇吓邊間會成為你2026年燒肉清單嘅第一位！

台北十大燒肉名店之一 路易奇電力公司

圖：Nei bb

台北燒肉第一名嘅日式燒肉店！主打人手現切日本A5和牛，加埋專人桌邊服務，難怪一開店即刻變成燒肉界新寵。入口有少少隱蔽，但入到去氣氛好舒服，食物水準亦相當出色～和牛衝擊8道菜套餐最受歡迎，由極生牛肉佐帕瑪森起司開始已經好加分，仲有厚切牛舌、A5和牛牛小排，同埋海膽和牛卷超鮮甜濃郁。想再食好啲可以加$150試埋真理丼，將和牛他他、海膽、魚子醬同松露撈埋飯一齊食，奢華到不得了！

北海道成吉思汗烤肉 羊蹄山

圖：M.Food.Journal

主打成吉思汗羊肉嘅日式燒肉店，專做高質羊肉料理，好多羊肉控都話一試就愛上～餐廳以澳洲及日本優質羊肉為主角，包括羊舌、羊頸柳、羊腩、羊西冷等，瀰漫住淡淡羊香。自家製羊肉餃子亦係人氣必點，皮薄餡靚，一咬爆汁！除咗燒肉出名外，仲有用羊湯煮嘅羊肉釜飯，每日限量，羊控記住Mark實！

抵食燒肉套餐 延燒肉

圖：biliba_eat

地方雖然唔大，但日系木質風裝修加上寧靜環境，食起燒肉來份外有feel。主打自選燒肉套餐，只需揀兩款肉類就包齊小菜、湯、野菜、白飯同甜品，午市$158起算相當抵食。所有肉類都係即叫即切，安格斯牛、牛舌、日本華味鳥同宮崎豚肉都好受歡迎，肉質新鮮、油香突出，配埋蘭王蛋黃更滑更香。烤爐採用下抽風設計，完全唔怕成身油煙味，仲會附上一小嚿和牛膏防黐網，細節位見心思。

正宗日式燒肉體驗 Futago HK大阪燒肉

圖：gourmet_postbox

嚟自日本東京嘅人氣燒肉店，供應多款日本、澳洲同美國嘅靚牛，仲有坊間少見嘅內臟部位，夠晒特別。招牌「大得驚人牛小排」份量誇張到遮晒個燒烤爐，油脂豐富、入口即溶。同場厚切牛舌都爽彈多汁，燒到微焦嘅話最好食!! 另有海膽牛肉、壺漬牛肋條等高人氣菜式，重口味或者內臟控都會搵到心水。加埋店員幫手燒到啱啱好又唔使自己忙，真係食得輕鬆又享受。

限定燒肉放題 燒肉801

圖：sallychan.travel

平時就係單點嘅，但逢星期四限定嘅100分鐘放題非常吸引，價位親民之餘，仲可以加少少錢升級黑毛和牛頭盤。和牛油花靚、入口嫩滑，牛味濃郁得嚟又唔會韌。雞翼仲有原味同麻辣任揀，海鮮就有赤海老同魷魚，幾鮮甜彈牙。而小食有炸軟骨、章魚小丸子、薯條等。推薦配個紫菜飯、泡菜冷麵等輕食中和吓油膩。加$20仲有罐裝飲品任飲，最後再嚟杯Haagen Dazs完美收尾！

文：Yanica

編：Kate