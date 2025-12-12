2026 APEC中國年主題 建設亞太共同體

【on.cc東網專訊】亞太經合組織（APEC）非正式高官會周四至周五（11至12日）在廣東省深圳市舉辦，是中國作為2026年APEC東道主主辦的首場活動。中方周五在會上發布2026 APEC「中國年」會標，並提出將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」作為主題，將「開放、創新、合作」作為三大優先領域。

非正式高官會包括主題和優先領域研討會、非正式高官會全會、歡迎晚宴及參訪活動，主要目的是推動APEC各方就明年APEC會議有關計劃和安排集思廣益、達成一致，確定主辦經濟體的工作計劃、籌備工作和會議日程表。主題和優先領域研討會周四上午在深圳福田香格里拉酒店舉行，來自21個經濟體的30多名代表與專家學者與會。歡迎晚宴當晚舉行，21個APEC成員經濟體高官、代表、學者等出席。廣東省委常委王曦致詞時表示，希望以舉辦2026年APEC領導人非正式會議和相關活動為契機，將廣東打造成開展APEC合作的新高地，為促進亞太繁榮和增長作出新貢獻。

另對於台方是否有比照往年由相關官員率團赴大陸地區出席，以及台灣陸委會有沒有協助相關兩岸事務的建議，陸委會周四僅表示台灣有權參加APEC各項活動，但未透露相關細節。

