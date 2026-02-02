2026 Grammys葛萊美獎紅地毯盛況：Rosé、Lady Gaga、Sabrina Carpenter華麗亮相

焦點

2026 Grammys 第68屆葛萊美獎登場，是年度首波矚目音樂盛事之一。今年音樂類型多元，被視為 K‑pop、拉丁音樂與主流流行全面「同台交鋒」的年度檢視舞台。大家關注得獎名單之外，Grammys 葛萊美獎紅地毯盛況也相當搶眼，一起來看看吧！

Lady Gaga

本屆最大入圍人物是 Lady Gaga，合計拿下7項以上提名，涵蓋年度歌曲、年度專輯等重量級獎項，她的作品《MAYHEM》與單曲〈Abracadabra〉是焦點。Gaga 也是出名的紅地毯高材生，今年以 Matières Fécales 黑羽毛晚裝示人，化身「黑天鵝」，霸氣又優雅。

（Getty Images）
Getty Images
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Rosé

Rosé今年為Grammys做開場演出，夥拍Bruno Mars，以Rock版《APT.》掀起全場氣氛。在紅地毯上，Rosé頂著一頭金色羊毛捲髮型，穿起黑白的Giambattista Valli Couture晚裝，配以Le Silla鞋子踏上Grammys紅地毯。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Sabrina Carpenter

「甜姐兒」Sabrina Carpenter今年以《Man’s Best Friend》入圍年度專輯（Album of the Year），〈Manchild〉也入圍了年度唱片（Record of the Year），同為Grammys的核心獎項。Sabrina Carpenter以Valentino水鑽晚裝示人，亦在Grammys舞台上換起水手服裝演出〈Manchild〉。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Justin Bieber & Hailey Bieber

Justin Bieber今年以《SWAG》入圍年度專輯（Album of the Year），在紅地毯上與太太Hailey Bieber甜蜜亮相。

（Getty Images）
（Getty Images）

Tyla

（Getty Images）
（Getty Images）

Billie Eilish

Billie Eilish穿起了HODAKOVA的再造服裝登上Grammys舞台，服裝由庫存布料製，推廣永續時尚的紅地毯作品。

（Getty Images）
（Getty Images）

Olivia Dean

奪下了葛萊美最佳新人獎的英國歌手Olivia Dean，穿起了Chanel閃亮羽毛黑白晚裝踏上紅地毯。憑〈Man I Need〉、〈So Easy (To Fall in Love)〉爆紅的Olivia Dean，得獎感言指自己是以一名移民後代的身份站在Grammys台上，並感性地說：「我是勇敢精神下的產物，我認為那些（移民）前輩值得被歌頌。沒有彼此，我們什麼都不是。」

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Ejae、Audrey Nuna、Rei Am

動畫《K‑pop獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪得「最佳影視歌曲獎」（Best Song Written For Visual Media），象徵K‑pop相關作品正式進軍葛萊美主流視野，而且以電影原聲形式跨界曝光。三位戲中虛擬女團HUNTR/X (Huntrix) 成員，Ejae、Audrey Nuna、Rei Ami也來到現場。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

KATSEYE

KATSEYE這隊六人國際女子團體也來到了Grammys現場。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Addison Rae

（Getty Images）
（Getty Images）

Kehlani

（Getty Images）
（Getty Images）

FKA twigs

（Getty Images）
（Getty Images）

Chappell Roan

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Miley Cyrus

（Getty Images）
（Getty Images）

