2026 Grammys葛萊美獎紅地毯盛況：Rosé、Lady Gaga、Sabrina Carpenter華麗亮相

2026 Grammys 第68屆葛萊美獎登場，是年度首波矚目音樂盛事之一。今年音樂類型多元，被視為 K‑pop、拉丁音樂與主流流行全面「同台交鋒」的年度檢視舞台。大家關注得獎名單之外，Grammys 葛萊美獎紅地毯盛況也相當搶眼，一起來看看吧！
Lady Gaga
本屆最大入圍人物是 Lady Gaga，合計拿下7項以上提名，涵蓋年度歌曲、年度專輯等重量級獎項，她的作品《MAYHEM》與單曲〈Abracadabra〉是焦點。Gaga 也是出名的紅地毯高材生，今年以 Matières Fécales 黑羽毛晚裝示人，化身「黑天鵝」，霸氣又優雅。
Rosé
Rosé今年為Grammys做開場演出，夥拍Bruno Mars，以Rock版《APT.》掀起全場氣氛。在紅地毯上，Rosé頂著一頭金色羊毛捲髮型，穿起黑白的Giambattista Valli Couture晚裝，配以Le Silla鞋子踏上Grammys紅地毯。
Sabrina Carpenter
「甜姐兒」Sabrina Carpenter今年以《Man’s Best Friend》入圍年度專輯（Album of the Year），〈Manchild〉也入圍了年度唱片（Record of the Year），同為Grammys的核心獎項。Sabrina Carpenter以Valentino水鑽晚裝示人，亦在Grammys舞台上換起水手服裝演出〈Manchild〉。
Justin Bieber & Hailey Bieber
Justin Bieber今年以《SWAG》入圍年度專輯（Album of the Year），在紅地毯上與太太Hailey Bieber甜蜜亮相。
Tyla
Billie Eilish
Billie Eilish穿起了HODAKOVA的再造服裝登上Grammys舞台，服裝由庫存布料製，推廣永續時尚的紅地毯作品。
Olivia Dean
奪下了葛萊美最佳新人獎的英國歌手Olivia Dean，穿起了Chanel閃亮羽毛黑白晚裝踏上紅地毯。憑〈Man I Need〉、〈So Easy (To Fall in Love)〉爆紅的Olivia Dean，得獎感言指自己是以一名移民後代的身份站在Grammys台上，並感性地說：「我是勇敢精神下的產物，我認為那些（移民）前輩值得被歌頌。沒有彼此，我們什麼都不是。」
Ejae、Audrey Nuna、Rei Am
動畫《K‑pop獵魔女團》主題曲〈Golden〉奪得「最佳影視歌曲獎」（Best Song Written For Visual Media），象徵K‑pop相關作品正式進軍葛萊美主流視野，而且以電影原聲形式跨界曝光。三位戲中虛擬女團HUNTR/X (Huntrix) 成員，Ejae、Audrey Nuna、Rei Ami也來到現場。
KATSEYE
KATSEYE這隊六人國際女子團體也來到了Grammys現場。
Addison Rae
Kehlani
FKA twigs
Chappell Roan
Miley Cyrus
