2026 Met Gala 超強陣容：Beyoncé 睽違十年再度回歸！Lisa、Sabrina等新生代強勢加盟

2026 Met Gala

2026 Met Gala 將於5月4日盛大舉行，主題定為「服裝藝術」（Costume Art），由大都會博物館服裝學院策展人Andrew Bolton主導，展覽聚焦身體與服飾在五千年西方藝術史中的交互作用，5月10日正式對外開放。

Photo Source : IG @jennierubyjane

2026 Met Gala 史上最強「女王陣容」

本次最大亮點在於史上最強的聯合主席陣容，Beyoncé睽違10年再度回歸，並首次擔任聯合主席，與Nicole Kidman 、網球傳奇Venus Williams 共同領銜，創下Met Gala史上首次全女性聯合主席組合，三位來自音樂、影視、體壇的頂尖女性，象徵女性力量與跨領域影響力的全面展現！

Lisa、Sabrina、Doja Cat等新生代強勢加盟

主辦委員會同樣星光閃爍，成員包括BLACKPINK Lisa、Doja Cat、Sabrina Carpenter、Gwendoline Christie與Sam Smith等新生代與多元代表，預示紅毯將出現更年輕、前衛、包容的風格詮釋，也讓K-pop與非二元美學正式進駐這座時尚最高殿堂。

聯合主席全女陣容回應當代性別與文化議題

從去年全男聯合主席陣容到今年全女陣容，Met Gala明顯回應當代性別與文化議題。Beyoncé的強勢回歸更被視為本屆最大焦點，粉絲期待她以音樂與視覺藝術的融合，完美演繹「身體即藝術載體」的命題。2026 Met Gala不僅是紅毯盛事，更將成為女性賦權與多元時代的時尚宣言。

廣告 廣告

Photo Source : IG @beyonce

本次最大亮點在於史上最強的聯合主席陣容，Beyoncé睽違10年再度回歸，並首次擔任聯合主席，與Nicole Kidman 、網球傳奇Venus Williams 共同領銜，創下Met Gala史上首次全女性聯合主席組合，三位來自音樂、影視、體壇的頂尖女性，象徵女性力量與跨領域影響力的全面展現！

Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.

Want to read the complete article with all images and interactive content?

📖 Read Full Article on Jessica HK →

Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.