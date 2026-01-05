冬季季候風 周三市區最低氣溫11度
2026 Netflix新片1月推薦｜《怪奇物語》第5季完結篇、韓劇《愛情怎麼翻譯？》、日本LGBT戀綜《我的咖啡男友: 第2季》、
新年快樂！Netflix 1 月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括Netflix全球破紀錄美劇《怪奇物語》第5季完結篇、日本史上首部LGBT戀愛綜藝節目《我的咖啡男友: 第2季》、Netflix 全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》、韓國浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》等等。大家立即記低 1 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！
Netflix新片1月推介1.《怪奇物語》第5季：完結篇
｜上架日期：1月1日
當所有人都前往上下顛倒世界中，除了要面對軍人以外，魔神、與威可那究竟會以什麼姿態等待著大家。而被困在顛倒世界的麥克絲與荷莉將會面對什麼驚人的事實。「You die, I die.」史帝夫與達斯汀患難與共的真友情在面對生死關頭時展露無遺。
Netflix新片1月推介2.《自由大放送：真實監獄實驗: 第2季》
｜上架日期：1月6日
這部實境節目令人眼界大開：亞利桑那州一所矯正機構裡，一位警長施行大膽實驗，給予獄中男囚更多自主權。
Netflix新片1月推介3.《他和她的，謊》
｜上架日期：1月8日
兩種觀點，一個真相。一對疏遠夫婦認定彼此是頭號謀殺嫌疑犯，各自以警察和新聞記者的身分展開調查，希望搶先對方解決這樁案件。
亞特蘭大暑氣蒸騰，安娜選擇閃避喧囂、離群索居，登出摯友的生活和新聞主播的職涯，卻無意間得知死寂的小鎮達洛尼加出了命案，這裡正是她的成長之地。案子將她猛然拉回現實，開始追查案情，追求解答，此舉卻挑起警探傑克哈波 (Jack Harper) 的疑心，他拼命探究安娜的一舉一動，事態發展卻和自己的調查糾結在一塊。《他和她的，謊》直指凡事都有兩面，這也代表有人一直在說謊。
Netflix新片1月推介4.《盛夏假期遇見愛》
｜上架日期：1月9日
自由奔放的波比與循規蹈矩的亞歷克斯，這對好友看似格格不入，前後相識已有十年之久，每逢夏天都會一起旅行冒險，這個傳統卻在延續近十年後突然中斷了，兩人此後便再無交集。多年後，他們在一次旅行中不期而遇，共同面對彼此未說出口的情感。
旁人都看得出來他們的友情不一般，而當兩人終於開始思索彼此或許更適合成為情人時，愛情與友情之間那條微妙的界線也逐漸受到考驗。他們真有可能是天作之合嗎？
Netflix新片1月推介5.《我的咖啡男友: 第2季》
｜上架日期：1月13日
全新一群男生來到白雪皚皚的北海道，探索初戀、單戀與冰封於心中的情感，友誼與戀情也在此萌芽。《我的咖啡男友: 第2季》是在寒冷的冬季中展開的故事，將呈現截然不同的氛圍，細膩累積的情感連結、靜謐動人的片刻，以及在冬日裡緩慢滋長的愛意。
第2季持續深化系列核心精神：真誠的對話、細膩的情感關係，以及愛情與友情交會、界線逐漸模糊的那些瞬間。一段令人難以忘懷的冬日篇章即將展開，而全球觀眾也將再次被邀請，一同走進這段溫暖動人的心靈旅程。
Netflix新片1月推介6.《愛情怎麼翻譯？》
｜上架日期：1月16日
在全新的一年揭開悸動人心的浪漫序幕。《愛情怎麼翻譯？》故事描述具備能翻譯多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎 飾）與世界級頂流明星車茂熙（高允貞 飾）之間既混亂又甜蜜的戀愛旅程。一個明星與她的口譯員為了拍攝節目而周遊多國，當兩人的情感迷失在翻譯之中，愛情是否能找到屬於自己的語言？
該劇取景於日本、加拿大、義大利等地的絕美景色，勢必將為觀眾帶來一場與這段跨越國界的愛情故事相得益彰的視覺饗宴。海報畫面以多種語言的手寫字體寫下略為模糊的「Love」一字，暗示著這段戀情在翻譯錯置的瞬間與彼此理解的細膩過程中逐漸萌芽。
Netflix新片1月推介7.《全信沒收》
｜上架日期：1月16日
一群邁阿密警察在一間廢棄的藏身屋發現數百萬現鈔，彼此之間的信任開始瓦解，每件事、每個人都變得可疑。隨著外部人士得知充公金額如此可觀，一切變得疑點重重，到底還剩下什麼可以相信？又有誰依然值得信賴？
Netflix新片1月推介8.《赤手獨攀台北 101：直播》
｜上架日期：1月24日
《赤手獨攀台北101：直播》這位《赤手登峰》（Free Solo）攀岩者Alex Honnold親自拆解他將於台灣時間1月24日（美國時間1月23日）挑戰徒手攀登台北101的計畫：從64層樓高的「竹節箱體」結構，到他如何在生命攸關時管理恐懼。
Alex Honnold將攀爬上台北101外牆——1,667英尺（約508公尺）的玻璃、鋼骨與混凝土——嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上101層。這場挑戰將透過Netflix全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。攀登台北101是Alex Honnold從奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》中攀爬花崗岩岩壁的轉變，這次挑戰在某些方面更加不可預測。
Netflix新片1月推介9.《柏捷頓家族：名門韻事》第4季：第1部
｜上架日期：1月29日
Shondaland與潔西布勞內爾 (Jess Brownell) 再度攜手推出《柏捷頓家族：名門韻事》第4季，本季故事充滿童話色彩，放蕩不羈的二兒子班尼迪特（盧克湯普森 (Luke Thompson) 飾）將成焦點！儘管大哥和三弟都已喜結良緣，他仍不願意定下來。但某天在母親的化妝舞會上，他結識身穿銀色禮服的迷人女子，在妹妹艾洛伊絲（克勞蒂亞傑西 (Claudia Jessie) 飾）不情願的協助下，班尼迪特開始積極探詢這名女子的真實身分。但事實上，他屬意的對象並非上流社交圈人士，而是一位機靈的女僕，名叫蘇菲白（Yerin Ha 飾），為不好惹的女主人阿拉米塔岡（梁佩詩 (Katie Leung) 飾）工作。
命運讓班尼迪特和蘇菲白再度重逢，班尼迪特一方面深受現實中這位迷人的女僕吸引，一方面對銀衣淑女仍抱有幻想，卻渾然不知兩者是同一個人，內心陷入掙扎。班尼迪特看不清真相，會阻礙他和蘇菲之間無可否認的火花嗎？愛是否真能戰勝一切，甚至克服被社會視為禁忌的階級差異？
Netflix新片1月推介9.《Royal Rumble: 第 39 季: 2026》
｜上架日期：1月31日
Road to WrestleMania正式展開，Superstar連番混戰，必須在傳奇的Royal Rumble Match中，從WWE最佳戰士之列脫穎而出。
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 50 分鐘前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 5 小時前
地獄級「死場」大蝕讓！尖沙咀首都廣場五劏舖銀主盤170萬賤賣 貶值93%
尖沙咀「地獄級」死場首都廣場，於新年再錄大幅蝕讓個案。商場1樓5間劏舖銀主盤，新近合共以170萬元售出，12年間大跌2,342.8萬元或約93.2%。更多消息：全港近八成「劏舖」年內蝕讓 譚仔家族沽新北江勁蝕2,700萬創新高｜首都廣場「跳樓價」8萬易手 勁蝕97.1%尖沙咀「死場」短炒9個月10萬沽賺2萬 首都廣場70呎劏舖上手勁蝕 97 %上述成交舖位為尖沙咀首都廣場F118至F119舖，以及F219、F220、F221舖，總面積約452平方呎，合共以約170萬元沽出，平均成交呎價約3,761元。據悉，原業主為南海國際航運有限公司，早於2013年共斥資2,512.8萬元購入上述五舖，至去年12月淪為銀主盤，是次易手舖位約12年間大幅蒸發2,342.8萬元，跌幅約93.2%。首都廣場的前身是香港百樂酒店的1至3樓基座商場，原稱DNA商場，原本擁有約150個店舖。資深投資者尹柏權於2012年底購入後，將商場拆分為705個劏舖，並改名為首都廣場。然而，斥售後的「劏場」管理不善，淪為「死場」，不時出現重大蝕讓個案。 延伸閱讀: 首都廣場 店舖 尖沙咀 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28H28Hse.com ・ 1 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 6 小時前
行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道
出國旅遊時，行李箱託運後總會貼上各式各樣的標籤貼紙，有些旅客習慣將這些貼紙當作旅行紀念保留，有些則會立即撕除，但究竟哪種做法才正確？一名女網友因朋友提醒要撕掉行李箱上的託運貼紙，卻發現貼紙異常難撕而引食尚玩家 ・ 3 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 13 小時前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 5 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 22 小時前
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
Luis JAIMES / AFP via Getty Image位於加拉加斯的軍事設施富埃爾特·蒂烏納（Fuerte Tiuna）是遭到攻擊的目標之一。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。 特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。 委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。 美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。 https://www.BBC News 中文 ・ 1 天前
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
林明禎目睹幼弟結婚感動落淚：一定要幸福 網民催婚：幾時到妳？
35歲「大馬女神」林明禎繼前年三弟結婚後，最年幼的弟弟亦於前日（1月3日）結婚，林明禎在社交平台上載片段，當她目睹弟弟行禮時忍不住感動落淚，向一對新人送上深深的祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
奪權？阿摩廉：我係領隊非教練
【Now Sports】曼聯領隊阿摩廉在戰平列斯聯賽後，公開向球會要求擁有更大的權力，表示前年入「魔」就是想來做領隊非教練。1:1打和列斯聯後，阿摩廉（Ruben Amorim）談到自己在曼聯的職責時說：「我來這裡是為了擔任曼聯的領隊，而不是教練，這一點很明確。我知道，我不是杜曹、干地或摩連奴這些鼎鼎大名的人物，但我是曼聯的領隊，在未來18個月內或者直到董事會決定改變前，都會如此。」他隨後還督促高層要做好他們份內的工作：「我會做好我的，而每個部門，包括球探部門和體育總監，都需要做好他們的工作。這就是我的意思，我想做到合約結束，不會辭職，直到有人接替我。」阿摩廉之所以在記者會上談到這些，是因為上周五被問到紅魔會否在1月增兵，他似乎已表明球隊不會有新援，令人覺得他有越權之嫌，代替足球總監韋確斯來回答，但這位領隊似乎毋懼得罪高層，還澄清自己的角色就是領隊，在隊內擁有部份控制權。now.com 體育 ・ 7 小時前
冬季季候風將殺到 明早最低12°C 周三周四持續寒冷
【on.cc東網專訊】今天(5日)是廿四節氣中的「小寒」。冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區。天文台在今早11時40分發出特別天氣提示，指本港晚間天氣轉冷，明日(6日)早上市區最低氣溫會在攝氏12度左右。天文台預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四(on.cc 東網 ・ 4 小時前
70歲狀態卻像30+！呂良偉為何被封「亞洲最強不老男神」？每天深蹲練腿成關鍵！
事實上，呂良偉能把狀態維持到這個程度，70歲依舊維持俐落體態、動作穩定，他的抗老方式其實一點都不玄，關鍵就在這三件事。第一個抗老關鍵：深蹲＋馬步，專攻下半身穩定度他長年把「練腿」當作身體管理的核心，訓練內容包含深蹲、90度馬步與單腳支撐等動作，重點放在下盤力...styletc ・ 3 小時前