2026 Netflix新片1月推薦｜《怪奇物語》第5季完結篇、韓劇《愛情怎麼翻譯？》、日本LGBT戀綜《我的咖啡男友: 第2季》、

新年快樂！Netflix 1 月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括Netflix全球破紀錄美劇《怪奇物語》第5季完結篇、日本史上首部LGBT戀愛綜藝節目《我的咖啡男友: 第2季》、Netflix 全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》、韓國浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》等等。大家立即記低 1 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！

｜上架日期：1月1日

當所有人都前往上下顛倒世界中，除了要面對軍人以外，魔神、與威可那究竟會以什麼姿態等待著大家。而被困在顛倒世界的麥克絲與荷莉將會面對什麼驚人的事實。「You die, I die.」史帝夫與達斯汀患難與共的真友情在面對生死關頭時展露無遺。

廣告 廣告

｜上架日期：1月6日

這部實境節目令人眼界大開：亞利桑那州一所矯正機構裡，一位警長施行大膽實驗，給予獄中男囚更多自主權。

｜上架日期：1月8日

兩種觀點，一個真相。一對疏遠夫婦認定彼此是頭號謀殺嫌疑犯，各自以警察和新聞記者的身分展開調查，希望搶先對方解決這樁案件。

亞特蘭大暑氣蒸騰，安娜選擇閃避喧囂、離群索居，登出摯友的生活和新聞主播的職涯，卻無意間得知死寂的小鎮達洛尼加出了命案，這裡正是她的成長之地。案子將她猛然拉回現實，開始追查案情，追求解答，此舉卻挑起警探傑克哈波 (Jack Harper) 的疑心，他拼命探究安娜的一舉一動，事態發展卻和自己的調查糾結在一塊。《他和她的，謊》直指凡事都有兩面，這也代表有人一直在說謊。

｜上架日期：1月9日

自由奔放的波比與循規蹈矩的亞歷克斯，這對好友看似格格不入，前後相識已有十年之久，每逢夏天都會一起旅行冒險，這個傳統卻在延續近十年後突然中斷了，兩人此後便再無交集。多年後，他們在一次旅行中不期而遇，共同面對彼此未說出口的情感。

旁人都看得出來他們的友情不一般，而當兩人終於開始思索彼此或許更適合成為情人時，愛情與友情之間那條微妙的界線也逐漸受到考驗。他們真有可能是天作之合嗎？

｜上架日期：1月13日

全新一群男生來到白雪皚皚的北海道，探索初戀、單戀與冰封於心中的情感，友誼與戀情也在此萌芽。《我的咖啡男友: 第2季》是在寒冷的冬季中展開的故事，將呈現截然不同的氛圍，細膩累積的情感連結、靜謐動人的片刻，以及在冬日裡緩慢滋長的愛意。

第2季持續深化系列核心精神：真誠的對話、細膩的情感關係，以及愛情與友情交會、界線逐漸模糊的那些瞬間。一段令人難以忘懷的冬日篇章即將展開，而全球觀眾也將再次被邀請，一同走進這段溫暖動人的心靈旅程。

Netflix《我的咖啡男友: 第2季》（由 Netflix 提供）

｜上架日期：1月16日

在全新的一年揭開悸動人心的浪漫序幕。《愛情怎麼翻譯？》故事描述具備能翻譯多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎 飾）與世界級頂流明星車茂熙（高允貞 飾）之間既混亂又甜蜜的戀愛旅程。一個明星與她的口譯員為了拍攝節目而周遊多國，當兩人的情感迷失在翻譯之中，愛情是否能找到屬於自己的語言？

該劇取景於日本、加拿大、義大利等地的絕美景色，勢必將為觀眾帶來一場與這段跨越國界的愛情故事相得益彰的視覺饗宴。海報畫面以多種語言的手寫字體寫下略為模糊的「Love」一字，暗示著這段戀情在翻譯錯置的瞬間與彼此理解的細膩過程中逐漸萌芽。

｜上架日期：1月16日

一群邁阿密警察在一間廢棄的藏身屋發現數百萬現鈔，彼此之間的信任開始瓦解，每件事、每個人都變得可疑。隨著外部人士得知充公金額如此可觀，一切變得疑點重重，到底還剩下什麼可以相信？又有誰依然值得信賴？

｜上架日期：1月24日

《赤手獨攀台北101：直播》這位《赤手登峰》（Free Solo）攀岩者Alex Honnold親自拆解他將於台灣時間1月24日（美國時間1月23日）挑戰徒手攀登台北101的計畫：從64層樓高的「竹節箱體」結構，到他如何在生命攸關時管理恐懼。

Alex Honnold將攀爬上台北101外牆——1,667英尺（約508公尺）的玻璃、鋼骨與混凝土——嘗試在沒有任何繩索的情況下，一口氣攀上101層。這場挑戰將透過Netflix全球兩小時直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現。攀登台北101是Alex Honnold從奧斯卡獲獎紀錄片《赤手登峰》中攀爬花崗岩岩壁的轉變，這次挑戰在某些方面更加不可預測。

Netflix《赤手獨攀台北 101：直播》（由 Netflix 提供）

｜上架日期：1月29日

Shondaland與潔西布勞內爾 (Jess Brownell) 再度攜手推出《柏捷頓家族：名門韻事》第4季，本季故事充滿童話色彩，放蕩不羈的二兒子班尼迪特（盧克湯普森 (Luke Thompson) 飾）將成焦點！儘管大哥和三弟都已喜結良緣，他仍不願意定下來。但某天在母親的化妝舞會上，他結識身穿銀色禮服的迷人女子，在妹妹艾洛伊絲（克勞蒂亞傑西 (Claudia Jessie) 飾）不情願的協助下，班尼迪特開始積極探詢這名女子的真實身分。但事實上，他屬意的對象並非上流社交圈人士，而是一位機靈的女僕，名叫蘇菲白（Yerin Ha 飾），為不好惹的女主人阿拉米塔岡（梁佩詩 (Katie Leung) 飾）工作。

命運讓班尼迪特和蘇菲白再度重逢，班尼迪特一方面深受現實中這位迷人的女僕吸引，一方面對銀衣淑女仍抱有幻想，卻渾然不知兩者是同一個人，內心陷入掙扎。班尼迪特看不清真相，會阻礙他和蘇菲之間無可否認的火花嗎？愛是否真能戰勝一切，甚至克服被社會視為禁忌的階級差異？

｜上架日期：1月31日

Road to WrestleMania正式展開，Superstar連番混戰，必須在傳奇的Royal Rumble Match中，從WWE最佳戰士之列脫穎而出。

Netflix《Royal Rumble: 第 39 季: 2026》（由 Netflix 提供）

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！