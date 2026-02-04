2026 Netflix新片2月推薦｜台灣懸疑劇《百萬人推理》、《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》、《我是春菜愛》

Netflix 2月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括台灣懸疑犯罪劇集《百萬人推理》、改編自日本跨性別搞笑藝人春菜愛的真實人生的電影《我是春菜愛》、Netflix全新紀錄片《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》、Netflix真人騷《盲婚試愛》第10季等等。大家立即記低 2 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！

｜上架日期：2月5日

影集改編自知名作家麥可康納利 (Michael Connelly) 的暢銷書系《林肯律師》(The Lincoln Lawyer)， 第4季將以系列第六部作品《The Law of Innocence》為本。

廣告 廣告

曼紐賈西亞魯佛飾演的律師米奇哈勒 (Manuel Garcia Rulfo) 面臨執業以來最棘手的案件，與團隊想方設法要證明自己並未涉及前客戶山姆史凱爾斯的命案。為了替他洗清罪名，團隊必須解開山姆最後的騙局，不得不槓上地方檢察官和聯邦調查局，也得面對哈勒過往的陰影。

｜上架日期：2月10日

想當偶像而被人欺負的賢示在一間夜總會找到歸屬感，還得到一個前衛醫生的幫助，最後在舞台上成為真正的自己：春菜愛。「永不放棄你的夢想。」一部以80年代至2000年代經典歌曲為主題的空中音樂劇誕生了！

一次與醫生的邂逅，改變了夢想成為偶像的少年健二的命運。2008年，春菜愛以對嘴模仿Air Ayaya的表演驚艷世界。然而，在登上那個舞台之前，健二，一個從小就為自己的性別認同而苦惱，飽受社會冷眼的少年，但他從未放棄成為像Seiko一樣的偶像的夢想，他還有很長的路要走。不過就當某一天與一個人的邂逅改變了他的命運：和田浩二醫生。

｜上架日期：2月11日

為了甜蜜的初遇而來，為了婚禮的鐘聲留下。滿懷希望的浪漫主義者在這檔高人氣戀愛實驗節目中，僅憑彼此的內在美墜入愛河。

2月11日，第10季《盲婚試愛》將迎來新一季的嘉賓陣容。和之前的眾多嘉賓一樣，這群渴望找到真愛的男女將在從未謀面的情況下訂婚。很快，我們將有機會認識這群新晉的尋愛單身人士，並搶先一睹本季即將上演的眾多愛情故事。

Netflix《盲婚試愛》

｜上架日期：2月12日

跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，劇情講述知名網紅魏言 (蔡凡熙 飾）因為違法攜帶槍械並朝警方開槍，遭到資深刑警陳家任 （鄭伊健 飾）反擊中槍，命在旦夕。陳家任發現魏言是受人指使，科技犯罪偵查隊女警李欣屏 （李霈瑜 飾）也介入調查，李欣屏驚覺這是一起針對網紅的連續殺人案，且和一名以預言著稱的網紅巴巴女巫有關。巴巴女巫戴著面具從未露臉，而她的預言從天災到人禍都百發百中，陸續預知了四起謀殺案，因此成為網路焦點，網紅紛紛在頻道上討論案情，網友們也熱烈回應且參與推理的聲量很快超過百萬人。循著百萬人的推理，陳家任發現巴巴女巫的神秘真相，為了借助網路的力量，陳家任選擇和網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）合作，隨著案情逐漸明朗，卻發現柚子不為人知的過去。

｜上架日期：2月13日

在這部懸疑推理劇中，金莎拉不惜撒謊也要活出奢華的樣子，雷厲風行的霧炅刑警則緊追她的慾望足跡。

《莎拉的真偽人生》描述一個名為「金莎拉」的女子憧憬打造奢華的形象，即使滿口謊言也在所不惜。與此同時，霧炅鍥而不捨地追尋真相，準備拆穿她的假面具。

｜上架日期：2月18日

全新紀錄片系列《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》跟拍享譽國際的主廚Gordon Ramsay，看他如火如荼籌備生涯規模最大的新事業：在倫敦知名大樓「主教門 22 號」開設五家獨樹一幟的概念餐廳。戈登首次敞開大門，讓我們走進他不為人知的家庭與事業核心。在短短六個月來，他的事業版圖一步步擴張，而隨著開幕日逼近，鏡頭也捕捉了他如何在高壓下打造餐飲王國，同時努力扮演好太太塔娜的丈夫與六個孩子的父親角色。

｜上架日期：2月19日

經歷了第2季種種震撼事件後，暗夜情報員彼得蘇德蘭受命追蹤一位年輕的財政部職員，該職員殺了自己的上司之後，帶著政府機密文件逃到伊斯坦堡。此事牽扯出一連串後續事件，彼得一邊調查黑錢的流通網絡，一邊閃避對方雇用的殺手，又槓上一位鍥而不捨追查真相的記者。

他和這位記者合作，挖掘出塵封的祕密與往日恩怨，這些情報不僅可能癱瘓政府，也讓兩人面臨生命危險。

｜上架日期：2月20日

三個孤獨的人萍水相逢，在任職的百貨公司相遇，陪伴彼此並獲得慰藉，一起探索情感連結與愛的本質。

《孔雀舞曲》講述了三個情感封閉的人如何逐漸成為彼此的光芒，最終學習重新面對生活和愛情。這是著名導演李鍾泌的最新作品。高我星飾演百貨公司職員，她把自己封閉起來，盡量避免被大家看見。卞約漢是一個在百貨公司停車場工作且個性自由奔放的男人。新星文相敏同步加盟，他在兼職工作中遇到高我星後，對她產生了感情。憑藉著三人前所未見的默契配合，以及導演標誌性的細膩手法，這部電影有望呈現一幅深刻而不同的愛情。

Netflix《孔雀舞曲》

｜上架日期：2月26日

Shondaland 與潔西布勞內爾 (Jess Brownell) 再度攜手推出《柏捷頓家族：名門韻事》第4季，本季故事充滿童話色彩，描述柏捷頓家的浪蕩次子班尼迪特柏捷頓（盧克湯普森 (Luke Thompson) 飾）一直不願意定下來，即使掌管全家的母親薇莉柏捷頓夫人（露絲格莫爾 (Ruth Gemmell) 飾）苦勸也不為所動。沒想到，出席薇莉主辦的化裝舞會時，班尼迪特竟迷上一位戴著面具的神祕銀衣淑女。在妹妹艾洛伊絲（克勞蒂亞傑西 (Claudia Jessie) 飾）不情願的協助下，班尼迪特開始在社交圈中積極探詢這名年輕女子的真實身分。但事實上，他屬意的對象並非上流社交圈人士，而是一位機靈的女僕，名叫蘇菲白（Yerin Ha 飾），為不好惹的女主人阿拉米塔岡（梁佩詩 (Katie Leung) 飾）工作。

｜上架日期：2月27日

全新一季提供史無前例的機會，帶領賽車迷再度深入幕後，親眼見識車手和團隊如何秣馬厲兵，在2025年世界一級方程式錦標賽比拚對決。

Netflix《Formula 1：飆速求生：第8季》

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！