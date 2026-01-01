2026 Pantone 年度代表色「雲上舞白」象徵紛亂世界中追求寧靜、全新開始

每年色彩機構Pantone都會挑選一款年度顏色，2026年的來臨，今年的代表由「雲上舞白」（PANTONE 11-4201 Cloud Dancer）當選，意思於重新探索靜思價值的社會中，象徵著平靜的力量。和如雲的白色蘊含寧靜，同時鼓勵真正放鬆與專注，讓思緒漫遊，創意得以呼吸，為創新騰出空間。





雲舞者白的獨特魅力

「雲上舞白」不是刺眼的純白，而是柔和輕盈，帶點冷暖平衡的底調，看起來像雲朵般飄逸，給人寧靜舒心的感覺。 Pantone執行總監Leatrice Eiseman說，它象徵新開始，在科技氾濫、混亂的世界裡，提供喘息空間，讓人回歸內心平靜與反思。



