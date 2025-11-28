宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
2026 Pantone春夏流行色！10款春夏紐約時裝周出現的色調，Dusty Rose霧面玫瑰浪漫迷人
來到年尾，又是時候來看看2026年的潮流走勢。Pantone 2026年度色會在12月5日發布，在這個年度色發布之前，也可以因應時裝周出現的色調來推測來年的潮流色調。
Pantone因應2026年春夏紐約時裝周出現的色調，整合了10款2026潮流色，當中有浪漫的粉色系列，也有大膽亮眼的復古色，把這些顏色都筆記下來，準備成為2026年成為時尚寶貝。
Pantone整合了10款春夏紐約時裝周出現的色調，當中的色調從Alexandrite綠的低調華麗飽和感，到Lava Falls紅的強烈張力；從通透飄逸的White Onyx，到具備平衡質感的Sage Green，這組「極繁」與「極簡」色彩的融合，不僅標誌著新穎服裝輪廓、另類色彩搭配的誕生，更以別具一格的自我表達方式，展現人類多元多樣的真實面貌。
此外，也提供一系列無季節限制色調，相對穩陣、容易配搭，為「黑白灰」來點變調，幫大家做到effortless的效果。
