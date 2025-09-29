21 天挑戰極限！跟著星級運動員佩戴 HUAWEI WATCH GT 6 見證巔峰表現

HUAWEI 重磅啟動「21 日養成挑戰」，攜手方力申、楊文蔚等星級運動員，親身佩戴 HUAWEI WATCH GT 6 系列。他們將在 21 天內挑戰跑步、游泳等目標，並透過社交媒體分享訓練數據與心路歷程，全方位展示手錶的超長續航、極致運動性能與健康管理能力。

為全面釋放 HUAWEI WATCH GT 6 系列的超長續航實力、極致運動性能與全方位健康管理能力，HUAWEI 這次重磅聯手多位星級運動員及藝人，共同發起一場充滿挑戰的「21 日養成計劃」！參與挑戰的陣容非常強大，包括泳壇健將方力申、跳高女神楊文蔚、香港飛魚歐鎧淳，以及拳擊名將曹星如等，他們將親身佩戴 HUAWEI WATCH GT 6 系列，配合各種不同的運動健康習慣，分別迎戰跑步、游泳等多項專業訓練目標。

廣告 廣告

在接下來的 21 天當中，這些星級挑戰者將會透過社交媒體，不間斷地分享他們的訓練點滴、精準的運動數據以及真實的心路歷程。透過他們的每日記錄，我們將能清晰見證 HUAWEI WATCH GT 6 如何成為他們挑戰自我、突破極限、成就卓越的可靠伙伴。無論是長時間的耐力訓練，或是高強度的間歇運動，這支智能手錶都將提供堅實的數據支持與動力陪伴。

這場為期 21 天的挑戰，不僅僅是對個人意志的考驗，更是對 HUAWEI WATCH GT 6 系列在真實使用場景下的一次全面展示。從超長續航帶來的不間斷監測，到精準記錄每一次運動表現，再到細緻入微的健康管理提醒，它都致力於幫助每一位使用者培養並堅持更好的生活習慣。想要跟隨星級用戶的腳步，一起見證腕上實力的驚人表現？請緊貼他們的挑戰動態，探索屬於你的運動健康新可能。