21 天超長續航重塑智能手錶巔峰 HUAWEI WATCH GT 6 系列登場!

智能手錶用戶最關注的續航力問題，終於迎來革命性突破！HUAWEI 正式在香港發佈全新 HUAWEI WATCH GT 6 及 GT 6 Pro 智能手錶，以「長達 21 天續航力」作為最強賣點。該系列將於 2025 年 9 月 30 日起於指定零售商展開預訂，並於 2025 年 10 月 11 日正式上市，建議零售價由 $1,699 起!
全新 HUAWEI WATCH GT 6 系列延續了備受好評的銳角幾何設計，線條更為流暢精緻，整體質感相比 GT 5 系列有顯著提升。系列提供 41mm 與 46mm 兩種尺寸選擇，其中標準版特別為女性用家打造了 41mm 的專屬型號，搭配圓形錶殼盡顯優雅氣質；而 46mm 版本則採用辨識度極高的八邊形錶殼，內藏圓形錶盤。兩款型號分別配備 1.32 吋與 1.47 吋 AMOLED 高清熒幕，色彩表現鮮明銳利。
作為系列旗艦，HUAWEI WATCH GT 6 Pro 其熒幕顯示面積進一步擴大，峰值亮度更高達 3000 nits，即使在陽光直射下依然清晰易讀。錶面選用堅硬的藍寶石水晶玻璃，結合航天級鈦合金錶殼，在極致輕量化的同時，確保了無與倫比的抗磨耐用性。更支援 IP69 及 6 ATM 等級的頂規防水防塵功能。
續航力一直是 HUAWEI WATCH GT 系列的殺手鐧，46mm 版本在典型使用模式下可提供長達 12 天的強勁續航，若開啟省電模式，更可創造驚人的 21 天續航。至於 41mm 版本，在典型模式下可使用 7 天，省電模式下則能運作長達 14 天。這一切歸功於全新的高矽負極電池技術，令電池能量密度大幅提升 37%，壽命相比上一代直接倍增，徹底解決智能手錶的充電焦慮。
在功能方面，HUAWEI WATCH GT 6 系列為單車愛好者量身訂製了虛擬騎行功能，並提供詳盡的專業數據分析，協助用戶有效提升運動表現。在健康管理上，它同樣全面，支援心電圖 ECG、睡眠分析、連續心率監測、血氧 SpO2 飽和度檢測等，猶如一位 24 小時隨身的健康管家。
HUAWEI WATCH GT 6 系列將於 2025 年 9 月 30 日起於指定零售商展開預訂，並於 2025 年 10 月 11 日正式上市。
HUAWEI WATCH GT 6 Pro 建議售價如下：
• 曜石黑 （黑色氟橡膠錶帶） ： 港幣 2,499 元
• 琥珀棕 （棕色複合編織錶帶） ： 港幣 2,799 元
• 鈦空銀 （鈦色鈦金屬錶帶） ： 港幣 3,499 元
HUAWEI WATCH GT 6 46mm 建議售價如下：
• 雅丹黑 （黑色氟橡膠錶帶） ： 港幣 1,699 元
• 冰川灰 （灰色複合素皮錶帶） ： 港幣 1,999 元
• 原野綠 （綠色複合編織錶帶） ： 港幣 2,099 元
預訂優惠方面，凡於指定零售商選購 HUAWEI WATCH GT 6 Pro 或 GT 6 46mm 港澳行貨，即可獲贈總值超過港幣 800 元的豐富禮品，包括 HUAWEI Band 10 智能手環、額外專屬錶帶、三個月 HUAWEI Health + 會員體驗以及 HUAWEI 智能體脂磅，絕對是入手最佳時機。
