近半港人有失眠困擾 臨床心理學家拆解常見謬誤
21200mAh 超大容量電池 + 專業熱感功能，Ulefone Armor 29 Pro 發表!
三防手機品牌 Ulefone 正式推出旗艦新作 Armor 29 Pro 熱成像版，該機搭載 21200mAh 巨量電池與專業級熱成像技術。新機繼承前代 Armor 28 Ultra Thermal 的核心優勢並全面升級，成為業界首創兼具超長續航與工業級熱感檢測的堅固型手機。
Armor 29 Pro 搭載與前代旗艦同級的 ThermoVue T2 熱成像傳感器，提供 640 × 512 高解像度熱成像畫面，能於複雜環境中精準捕捉細微溫差。配合 25Hz 高刷新率，實現流暢無延遲的實時熱影像顯示。系統更整合 SharpenAI 與 FusionAI 雙重影像增強技術，SharpenAI 強化畫面細節清晰度，FusionAI 則提升識別精準度，使熱成像結果達到工業檢測級別可靠性。
在工業與商業領域，Armor 29 Pro 能快速識別電氣系統與機械設備中的過熱點，預防潛在故障；透過溫差變化檢測氣體或液體泄漏；更可評估管道、儲罐及建築結構的熱工性能，大幅提升運維效率。於户外情景方面，設備支援夜間無干擾觀察野生動物、黑暗環境導航，以及監測營地周邊熱源，全面提升探險安全性。
Armor 29 Pro 熱成像版配備 21200mAh 超大容量電池，支援 120W 超級快充技術。主顯示器採用 6.67 吋 AMOLED 螢幕，支援 120Hz 高刷新率，並創新配置 1.04 吋背部副屏，實現雙屏協作的多工體驗。Armor 29 Pro 稍後時間就會登陸香港!
