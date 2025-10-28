許紹雄逝世終年 76 歲
22款IP Cam大比拼！香港家用攝像頭點揀好？睇工人姐姐、老人家必備！EZVIZ、TP-Link、小米等品牌橫評
AD研究所今次做咗個大型IP Cam橫評，測試目的係幫大家喺香港揀啱家用嘅網路攝像頭。主要針對屋企有工人姐姐或者老人家嘅情況，睇下邊隻IP Cam最啱用。佢哋總共測試咗22款唔同牌子嘅IP Cam，包括EZVIZ、TP-Link、小米等等，價錢由幾百蚊到千幾蚊不等。評測嘅重點包括畫面嘅廣角、解像度、室內同埋夜間嘅拍攝效果、收音、雙向通話嘅延遲，仲有手機App嘅支援程度等等。
佢哋測試咗好多唔同嘅功能，例如視角夠唔夠廣，畫面夠唔夠清，夜晚睇嘢清唔清楚，收音好唔好，講嘢會唔會窒吓窒吓等等。因為對象係工人姐姐同老人家，所以唔使考慮拉扯電線嘅安全問題，測試嘅全部都係要插電嘅型號。最後佢哋會根據測試結果，俾啲建議，等大家可以揀到最適合自己屋企嘅IP Cam。
