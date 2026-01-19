22歲女認赴柬埔寨考TOEFL時「請槍」以滿足嶺大畢業條件 准保釋候社服令報告判刑

22 歲女子被指於 2024 年 5 月，向嶺南大學訛稱 TOEFL（托福）成績達標，以取得社會科學學士學位，周一（19 日）在屯門裁判法院承認一項「企圖以欺騙手段取得服務罪」。案情指，女子 4 次考英文資格試失敗，認為赴柬埔寨考試較易合格，考試當日因不適，在試場外以 300 美元請人代考。事後校方發現，成績單上的考生照片，與被告樣貌不符。



辯方指，被告事後有重考英文資格試，取得合格成績，現正在浸大修讀碩士。裁判官覃有方指香港教育制度注重誠信，學生成績造假不常見，認為需要判監，但考慮辯方求情，會先為被告索取社會服務令報告，將案件押後到 2 月 2 日判刑。期間被告以原有條件保釋。

案情：職員揭發成績單上照片不符

承認案情指，被告黃鑫怡於案發時，為嶺南大學自資課程「公共管理及智慧管治社會科學學士學位」的四年級學生。當時大學規定，畢業生 TOEFL 成績要達 87 分或以上。及至 2024 年 5 月 27 日，黃從電郵將其 TOEFL 成績單寄給校方。翌日校方職員對比成績單上被告的照片，發現有異，遂要求與被告見面。

會面中，被告稱自己在成績單上的照片不好看，所以修改照片。事後被告承認犯錯，指他人為她代考 TOEFL。

案情：於柬埔寨試場有人代考

案情續指，至 2025 年 2 月 8 日，被告從深圳灣口岸到港被截查。被告於警誡下承認，她曾 4 次考試但不達標，聽聞在柬埔寨考試會比較容易達標，所以前往柬埔寨考試。考試當日，她感到不適，而試場外有人指稱，可以 300 元美金代她考試。試後一星期，被告向校方發送該次考試的成績單。

求情：現修讀浸大碩士

控方確認，被告過往沒有定罪紀錄。辯方求情指，被告及其一家，一直嚮往香港的教育制度，而被告一直努力完成學業，惟她考取 4 次英文資格試均不合格，她一直努力裝備自己，一心到柬埔寨考取 TOEFL，但考試當日意外不適，感到焦急並做錯判斷，同意用 300 美金由他人代考。

裁判官覃有方回應「最嚴重係，佢又講一個大話」。辯方續求情指，被告第一時間認錯，沒有向校方隱瞞，而事後校方曾紀律聆訊被告，被告有承擔後果做義工。而被告事後有重考英文資格試，取得合格成績。為求提高學術資歷，被告現正修讀浸會大學的碩士課程，預計今年底可以修畢課程。

官：「小學生都知講大話係唔啱」

官聽罷求情，向被告指，香港教育制度下的學生注重誠信及責任感，而「請槍」或遞交虛假成績單的情況並不常見。官續指，「你問小學生都知講大話係唔啱」，而被告曾向校方撒謊，「罪加一等」，要求被告反省過錯。

官亦指，他必須判處監禁，如他輕判或以罰款結案，便「個個都會（犯法）」。但考慮到被告坦白認罪及辯方求情，而校方亦曾判罰被告，故可以先為被告索取社會服務令報告。官將案件押後至 2 月 2 日判刑，批准被告以原有條件保釋，並著被告珍惜機會，與感化官合作。

涉欺騙嶺大以取得學士學位

被告黃鑫怡（起訴時 22 歲，報稱學生）。控罪書顯示，黃持有香港身份證，並居於福建。黃被控一項「企圖以欺騙手段取得服務」罪。

控罪指，被告於 2024 年 5 月 27 日，在香港企圖以欺騙手段，即虛假地向嶺南大學職員表示該黃鑫怡已取得達標的托福考試成績，從而不誠實地取得嶺南大學所提供的行政服務，即以批准該黃鑫怡畢業，並授予該黃鑫怡公共管理及智慧管治社會科學學士學位。

同案另一被告賈鵬早前承認同一控罪。官曾為賈二度索取社會服務令報告，其案件將於周四（21 日）判刑。

TMCC2408/2025

