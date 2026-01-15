22歲港漂女大學生假冒官員收錢被捕 揭另涉6騙案呃280萬元

【on.cc東網專訊】本周二(13日)下午，一名22歲男事主報案指他較早前接獲一個懷疑假冒官員的來電，要求事主繳交保證金，並相約於西區堅尼地城一帶當面收款。事主覺得事有可疑遂報案求助。西區警員展開調查及進行埋伏，同日下午當騙徒與事主約定交收，警員當場以「欺騙手段取得財產」罪拘捕一名前來收款的女子。警員在女子身上搜出一張假廉政公署職員的工作證及假冒官員的衣着等物品。

據悉，被捕的內地女子年約22歲，報稱為內地來港讀書的大學生。初步調查顯示，她亦曾涉及同類騙案，亦是其中的受害人，損失約10萬元。其後她被騙案集團慫湧協助進行詐騙任務，每次任務可獲2000元報酬。至目前為止，她涉及另外至少6宗假冒官員的電話騙案。該6宗案件發生於去年10月至12月期間，分別在紅磡、旺角、西區、柴灣及跑馬地一帶，涉案金額約280萬元。受害人包括主婦，退休人士等。單一最高損失為30萬元。

該名被捕的女子現正被扣留調查，稍後會被控告相關罪名，稍後將於東區裁判法院提堂。

