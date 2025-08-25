22歲美國新星謝爾頓直落三盤勝出 美網旗開得勝

（法新社紐約24日電） 美國好手謝爾頓（Ben Shelton）今天以直落三盤輕鬆擊敗秘魯資格賽選手布瑟（Ignacio Buse），在美國網球公開賽首輪旗開得勝。

本屆男單排第6種子的謝爾頓，2年前曾闖入美網4強，今天首輪以6比3、6比2、6比4獲勝，持續朝與西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在8強碰頭的目標邁進。

謝爾頓今天耗費2小時7分鐘拿下勝利。

這位發球強勁、年僅22歲的新星，是最被看好讓美國時隔22年再出一位大滿貫金盃好手的人選之一。前輩羅迪克（Andy Roddick）2003年在美網奪冠時，謝爾頓還不到1歲。

儘管如此，謝爾頓強調，現在只專注於當下：「一步一步來。」