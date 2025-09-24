$2,219 起入手輕巧磁吸穿戴相機 ，DJI Osmo Nano 登場！

DJI 正式在香港推出全新自由視角穿戴相機 Osmo Nano，以極具競爭力的價格為消費者帶來全新選擇。64GB標準套裝定價 $2,219，128GB版本則為 $2,559。

這款穿戴相機最大的特色在於其輕巧機身與創新磁吸設計，使用者可以輕鬆將相機吸附於衣物或專屬配件上，完美解放雙手。無論是記錄跑步、騎行等運動過程，還是拍攝寵物的趣味日常，Osmo Nano 都能提供穩定且高品質的影像記錄。

在影像規格方面，Osmo Nano 搭載 1/1.3 吋感光元件，支援 4K/60fps 影片錄製及 4K/120fps 慢動作拍攝，滿足各種創作需求。其 143° 廣角鏡頭能捕捉更寬廣的畫面，而 10-bit D-Log M 色彩模式則為後期製作提供更大彈性。

廣告 廣告

續航表現同樣出色，主相機單次充電可拍攝 90 分鐘，搭配多功能影像傳輸模組後，總續航更可延長至 200 分鐘。該模組還支援快充功能，僅需 20 分鐘即可將主相機電量充至 80%，讓使用者不會錯過任何重要時刻。

為提供完善保障，DJI 同步推出 DJI Care 隨心換服務計劃，1 年版售價港幣 $149，提供一年內兩次意外損壞換新服務；2 年版售價港幣 $245，則延伸至兩年內四次換新權益，為您的設備提供全方位保護。

隨標準套裝附贈多款實用配件，包括磁力帽夾、磁力掛繩、保護殼及雙向磁力球頭組件等，開箱即可開始創作。無論是運動愛好者、旅遊達人還是日常記錄者，Osmo Nano都能以合理的價格滿足各種拍攝需求，讓每個人都能輕鬆創作出專業級的第一視角影片。

現在就到DJI官方商店或授權零售商選購，以港幣 $2,219 起的超值價格，將這款輕巧創新的穿戴相機帶回家，開啟您的第一視角創作之旅。