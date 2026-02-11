23條｜郭鳳儀父親被控企圖處理潛逃者財產 官裁定罪名成立

遭警方國安處通緝的「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其 68 歲父親郭賢生被指企圖處理女兒的保單，被起訴「23 條」下企圖處理潛逃者財產罪，周三（11 日）在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，是首宗被通緝海外港人家屬被控違「23 條」並罪成的案件。

綜合署理主任裁判官鄭念慈的裁決，官裁定涉案保單及其結餘屬於郭鳳儀，「郭鳳儀一直係保單權益持有人」。而郭鳳儀的父親、即被告郭賢生知悉郭鳳儀為潛逃者，並在案發期間嘗試處理新舊版本的更改保單持有人表格，以提取相關保單結餘。

獲准保釋的被告郭賢生，戴湖水藍色口罩、黑色幼框眼鏡，身穿白色恤衫、墨綠色風衣到庭應訊，聞判時神情平靜。郭由大律師關文渭代表；控方由律政司高級助理刑事檢控專員劉德偉代表；案件由署理主任裁判官鄭念慈審理。美國等多國領事都有到場旁聽。

稍後有詳細報道。

